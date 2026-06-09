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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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Skuad Belanda untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang berhasil lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

World Cup
Netherlands

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Belanda untuk Piala Dunia FIFA 2026

Belanda selalu menjadi kekuatan besar di dunia sepak bola. Namun, ketika harus meraih trofi di panggung terbesar, mereka sering kali kurang beruntung. Belanda berhasil mencapai final Piala Dunia sebanyak tiga kali, secara berturut-turut pada tahun 1974 dan 1978, serta sekali lagi pada tahun 2010. Meskipun demikian, Oranje gagal meraih gelar juara dalam ketiga kesempatan tersebut.

Mereka berhasil membalas kekalahan mereka dari Spanyol di final 2010 empat tahun kemudian di Brasil saat mereka mengalahkan rival mereka 5-1 di pertandingan pembuka Piala Dunia 2014. Mereka kemudian mencapai semifinal tetapi tersingkir oleh Argentina dalam adu penalti yang melelahkan.

Pada Piala Dunia 2018, Belanda sama sekali tidak lolos, gagal lolos setelah finis ketiga di grup kualifikasi mereka di belakang Prancis dan Swedia.

Pada edisi terbaru turnamen tersebut pada 2022, Belanda sekali lagi menderita kekalahan di tangan Argentina dalam adu penalti setelah hasil imbang 2-2 yang menegangkan pada waktu reguler.

Akankah keberuntungan mereka akhirnya berubah pada edisi ajang bergengsi tahun depan? Mari kita cari tahu dengan melihat kekuatan skuad mereka.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    Penjaga gawang

    Di bawah mistar gawang, Belanda memiliki stok yang cukup dengan beberapa kiper hebat yang bisa dipilih. Bart Verbruggen dari Brighton saat ini menjadi kandidat terkuat untuk menjadi kiper utama Belanda di turnamen tahun depan. 

    Mark Flekken, yang pindah ke Bayer Leverkusen di Bundesliga musim panas lalu, juga bisa menjadi pilihan yang solid bagi tim asuhan Ronald Koeman, sementara kiper utama Sunderland, Robin Roefs, adalah kandidat kuat lainnya dan diperkirakan akan masuk dalam skuad

    PemainKlub 
    Bart VerbruggenBrighton
    Robin RoefsSunderland
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
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  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Bek

    Dari segi pertahanan, timnas Belanda saat ini termasuk salah satu tim terbaik di dunia dan tidak kekurangan bek-bek berbakat dalam skuadnya, yang dipimpin oleh kapten Virgil van Dijk. Bek tengah Liverpool ini telah menjadi sosok yang dominan di lini belakang dan sekali lagi akan bertugas memastikan pertahanan Belanda tetap kokoh.

    Meskipun Matthijs de Ligt dari Manchester United absen karena cedera, pelatih Ronald Koeman masih memiliki alternatif yang kuat dalam diri Stefan de Vrij, Nathan Ake, dan Jan Paul van Hecke.

    Sama seperti bek tengah mereka, Belanda juga memiliki opsi yang solid di area sayap. Denzel Dumfries diperkirakan akan menjadi starter sebagai bek kanan dengan Jeremie Frimpong dan Devyne Rensch absen, sementara Micky van de Ven dan Jorrel Hato yang menjanjikan memberikan dukungan berkualitas di sisi kiri. Jurrien Timber, di sisi lain, sayangnya harus absen dari turnamen ini karena cedera, dengan bek Sunderland Lutsharel Geertruida menggantikannya.

    PemainKlub
    Denzel DumfriesInter 
    Lutsharel GeertruidaSunderland (pinjaman dari RB Leipzig)
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Mats WiefferBrighton
    Virgil van DijkLiverpool
    Micky van de Ven Tottenham
    Nathan AkeManchester City
    Jorrel HatoChelsea
  • دي يونجGetty Images Sport

    Gelandang

    Belanda mungkin tidak memiliki kedalaman skuad yang sama di lini tengah seperti yang mereka miliki di lini belakang, tetapi mereka jelas memiliki pemain-pemain berkualitas yang mampu mengendalikan dan menentukan tempo permainan dari lini tengah.

    Frenkie de Jong dari Barcelona tampaknya telah menemukan kembali performa terbaiknya di bawah asuhan Hansi Flick, menjadikannya salah satu pemain terpenting dalam skuad Belanda. Kemampuan De Jong dalam mengontrol lini tengah dan menggerakkan bola ke area serangan akan sangat menentukan keberhasilan Belanda di Piala Dunia.

    Selain bintang Barcelona tersebut, pemain seperti Tijjani Reijnders, yang pindah ke Manchester City musim panas lalu, dan Teun Koopmeiners dari Juventus juga bisa menjadi tokoh kunci di lini tengah. Ryan Gravenberch dari Liverpool juga telah berperan penting baik untuk klub maupun negaranya dan bisa menjadi sosok penting dalam rencana Koeman.

    Quinten Timber dan Marten de Roon adalah opsi berkualitas tambahan yang akan menambah kedalaman dan fleksibilitas di lini tengah.

    PemainKlub
    Frenkie de JongBarcelona
    Ryan GravenberchLiverpool
    Tijjani ReijndersManchester City
    Teun KoopmeinersJuventus
    Marten de RoonAtalanta
    Guus TilPSV
    Quinten TimberMarseille
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    Para penyerang

    Selain lini pertahanan dan lini tengah yang kokoh, timnas Belanda juga memiliki lini serang yang tangguh. Memphis Depay, yang telah menggeser legenda Robin van Persie sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Oranje, merupakan sosok kunci di lini depan dan sekali lagi akan memikul tanggung jawab di sepertiga akhir lapangan.

    Cody Gakpo juga tampil luar biasa untuk tim nasional dan akan berperan penting dalam menentukan kesuksesan Belanda di ajang bergengsi ini, sementara pemain seperti Justin Kluivert, Donyell Malen, dan Brian Brobbey juga telah menunjukkan potensi mereka.

    Kesimpulannya, Belanda memiliki kedalaman skuad di ketiga lini lapangan dan akan menjadi salah satu favorit untuk melaju ke babak-babak akhir fase gugur di Piala Dunia 2026.

    PemainKlub
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Noa LangGalatasaray
    Brian BrobbeySunderland
    Wout WeghorstAjax
    West HamWest Ham
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    Para pemain bintang Belanda

    Timnas Belanda memiliki pemain-pemain berkualitas di seluruh lini lapangan, dengan beberapa bintang sepak bola terkemuka di Eropa dan dunia mengenakan seragam oranye ikonik tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belanda, Memphis Depay, akan memainkan peran penting di lini serang bersama Cody Gakpo yang berbakat.

    Sementara itu, di lini tengah, Frenkie de Jong akan memiliki pengaruh besar dengan keterampilan mengolah bola dan ketenangannya. De Jong tampil sangat baik untuk Barcelona belakangan ini, memainkan peran penting dalam kebangkitan tim Catalan di La Liga dan di panggung Eropa. Tijjani Reijnders juga kemungkinan besar akan sangat penting dalam membantu menggerakkan bola untuk Belanda.

    Virgil van Dijk akan memikul tanggung jawab penting untuk menahan serangan lawan dan ia tetap menjadi salah satu bek tengah terbaik di dunia.

    Denzel Dumfries, yang akan bergabung dengan Real Madrid, akan berperan penting di area sayap - bintang Inter ini sedang berada di puncak performanya saat bermain untuk tim Italia tersebut dan juga menjadi pemain kunci di sayap untuk tim nasional Belanda.

  • Netherlands 2026Getty

    Susunan Pemain Utama Belanda yang Diprediksi untuk Piala Dunia 2026

    Di bawah mistar gawang, Bart Verbruggen diperkirakan akan tetap menjadi kiper utama tim, dengan Mark Flekken sebagai kiper cadangan.

    Beralih ke lini pertahanan, Koeman secara konsisten lebih memilih formasi empat bek, dengan Virgil van Dijk di tengah bersama Jan Paul van Hecke. Sementara itu, Micky van de Ven sering diturunkan di sisi kiri dan kemungkinan akan dipilih daripada Nathan Ake, dengan Denzel Dumfries di sayap sebelahnya.

    Di lini tengah, Ryan Gravenberch dan Frenkie de Jong diperkirakan akan bertugas sebagai duo gelandang bertahan. Kombinasi ketenangan dan visi mereka akan menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan bagi tim Koeman. Tijjani Reijnders diperkirakan akan melengkapi trio lini tengah.

    Di lini depan, insting mencetak gol dan penyelesaian akhir yang tenang dari Cody Gakpo menjadikannya pemain utama bersama Memphis Depay, dengan sejumlah pemain bersaing untuk posisi terakhir di lini serang di sayap kanan, termasuk Donyell Malen.

    Prediksi susunan pemain awal Belanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Memphis, Gakpo

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