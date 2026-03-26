Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup Qualifier

Skuad Belanda untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Belanda untuk Piala Dunia FIFA 2026

Belanda selalu menjadi kekuatan besar di dunia sepak bola. Namun, ketika harus meraih trofi di panggung terbesar, mereka sering kali kurang beruntung. Belanda berhasil mencapai final Piala Dunia sebanyak tiga kali, berturut-turut pada tahun 1974 dan 1978, serta sekali lagi pada tahun 2010. Meskipun demikian, Oranje gagal meraih gelar juara dalam ketiga kesempatan tersebut.

Mereka berhasil membalas kekalahan mereka dari Spanyol di final 2010 empat tahun kemudian di Brasil saat mereka mengalahkan rival mereka 5-1 dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2014. Mereka kemudian mencapai semifinal tetapi tersingkir oleh Argentina dalam adu penalti yang melelahkan.

Pada Piala Dunia 2018, Belanda sama sekali tidak lolos, gagal lolos setelah finis di posisi ketiga di grup kualifikasi mereka di belakang Prancis dan Swedia.

Pada edisi terbaru turnamen ini pada 2022, Belanda sekali lagi menderita kekalahan di tangan Argentina dalam adu penalti setelah hasil imbang 2-2 yang menegangkan pada waktu reguler.

Akankah keberuntungan mereka akhirnya berubah pada edisi ajang bergengsi tahun depan? Mari kita cari tahu dengan melihat kekuatan skuad mereka.

  Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg One

    Penjaga gawang

    Di bawah mistar gawang, Belanda memiliki banyak pilihan kiper-kiper hebat. Bart Verbruggen dari Brighton saat ini menjadi kandidat terkuat untuk menjadi kiper utama Belanda di turnamen tahun depan. Mark Flekken, yang baru saja bergabung dengan Bayer Leverkusen di Bundesliga musim panas lalu, juga bisa menjadi pilihan yang solid bagi tim asuhan Ronald Koeman.

    Justin Bijlow dari Feyenoord adalah kandidat kuat lainnya dan diperkirakan akan bertindak sebagai kiper cadangan.

    PemainKlub 
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
    Justin BijlowFeyenoord
    Bart VerbruggenBrighton
    Kjell ScherpenBrighton
    Nick OlijPSV
    • Iklan
  Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    Bek

    Dari segi pertahanan, Belanda saat ini termasuk salah satu tim terbaik di dunia. Tim Oranje tidak kekurangan bek-bek berbakat dalam skuadnya, yang dipimpin oleh kapten Virgil van Dijk. Bek tengah Liverpool ini telah menjadi sosok yang dominan di lini belakang dan sekali lagi akan bertugas memastikan pertahanan Belanda tetap kokoh.

    Matthijs de Ligt dari Manchester United adalah sosok berpengalaman lainnya yang bisa menjadi opsi di lini belakang untuk Belanda. Bek tengah ini mengalami masa sulit akibat cedera di Old Trafford pada 2026, namun seharusnya sudah pulih untuk turnamen ini. Pelatih Ronald Koeman juga memiliki alternatif kuat dalam diri Stefan de Vrij, Nathan Ake, Sam Beukema, dan Jan Paul van Hecke.

    Sama seperti bek tengahnya, Belanda juga memiliki opsi yang solid di area sayap. Pemain seperti Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, dan Devyne Rensch merupakan pilihan yang solid sebagai bek kanan, sementara Micky van de Ven, Ian Maatsen, dan Jorrel Hato yang menjanjikan memberikan dukungan berkualitas di sisi kiri. Jurrien Timber juga akan tampil di turnamen ini setelah penampilan impresifnya bersama Arsenal.

    Dengan Frimpong dan Maatsen, Koeman juga akan memiliki kebebasan untuk memainkan mereka sebagai bek sayap, mirip dengan peran mereka di klub masing-masing.

    PemainKlub
    Virgil van DijkLiverpool
    Denzel DumfriesInter Milan
    Micky van de Ven Tottenham
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Jeremie FrimpongLiverpool
    Stefan de VrijInter Milan
    Nathan AkeManchester City
    Lutsharel GeertruidaRB Leipzig
    Matthijs de LigtManchester United
    Ian MaatsenAston Villa
    Jorrel HatoAjax
    Jurrien TimberArsenal
    Sven BotmanNewcastle United
    Devyne RenschAS Roma
    Youri BaasAjax
    BrentfordBrentford
    Sam BeukemaBologna
  دي يونج

    Gelandang

    Belanda mungkin tidak memiliki kedalaman skuad yang sama di lini tengah seperti yang mereka miliki di lini belakang, tetapi mereka jelas memiliki pemain-pemain berkualitas yang mampu mengendalikan dan menentukan tempo permainan dari lini tengah.

    Frenkie de Jong dari Barcelona tampaknya telah menemukan kembali performa terbaiknya di bawah asuhan Hansi Flick, menjadikannya salah satu pemain terpenting dalam skema tim Belanda. Kemampuan De Jong dalam mengontrol lini tengah dan menggerakkan bola ke area serangan akan menjadi kunci penentu kesuksesan Belanda di Piala Dunia.

    Selain bintang Barcelona tersebut, pemain seperti Tijjani Reijnders, yang pindah ke Manchester City musim panas lalu, dan Teun Koopmeiners dari Juventus juga bisa menjadi figur kunci di lini tengah. Ryan Gravenberch dari Liverpool juga telah berperan penting baik untuk klub maupun negaranya dan bisa menjadi sosok sentral dalam rencana Koeman.

    Mats Wieffer, Joey Veerman, dan Quinten Timber adalah opsi berkualitas tambahan yang menambah kedalaman dan fleksibilitas di lini tengah.

    PemainKlub
    Frenkie de JongBarcelona
    Xavi SimonsRB Leipzig
    Teun KoopmeinersJuventus
    Tijjani ReijndersManchester City
    Mats WiefferBrighton
    Joey VeermanPSV
    Jerdy SchoutenPSV
    Guus TilPSV
    Quinten TimberFeyenoord
    Kenneth TaylorAjax
    Steven BerghuisAjax
    Ryan GravenberchLiverpool
  FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FIN

    Para penyerang

    Selain lini pertahanan dan lini tengah yang kokoh, timnas Belanda juga memiliki lini serang yang tangguh. Memphis Depay, yang telah melampaui legenda Robin van Persie sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Oranje, merupakan sosok kunci di lini depan dan sekali lagi akan memikul tanggung jawab di sepertiga akhir lapangan.

    Cody Gakpo juga tampil gemilang untuk tim nasional dan akan berperan penting dalam menentukan kesuksesan Belanda di ajang bergengsi tahun depan, sementara pemain seperti Justin Kluivert, Donyell Malen, dan Joshua Zirkzee juga telah menunjukkan potensi mereka.

    Kesimpulannya, Belanda memiliki kedalaman skuad di ketiga lini lapangan dan akan menjadi salah satu favorit untuk melaju ke babak-babak akhir fase gugur di Piala Dunia 2026.

    PemainKlub
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Joshua ZirkzeeManchester United
    Noa LangNapoli
    Brian BrobbeyAjax
    Wout WeghorstAjax
    Emanuel EmeghaStrasbourg
  FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALA

    Para pemain bintang Belanda

    Timnas Belanda memiliki pemain-pemain berkualitas di ketiga lini lapangan, dengan beberapa bintang sepak bola papan atas Eropa dan dunia mengenakan seragam oranye ikonik tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belanda, Memphis Depay, akan memainkan peran penting di lini serang bersama Cody Gakpo yang berbakat.

    Sementara itu, di lini tengah, Frenkie de Jong akan memberikan pengaruh besar dengan keterampilan mengolah bola dan ketenangannya. De Jong tampil sangat baik bersama Barcelona belakangan ini, memainkan peran penting dalam kebangkitan tim Catalan tersebut di panggung Eropa. Di sisi lain, Tijjani Reijnders juga akan sangat penting dalam membantu menguasai lini tengah untuk Belanda.

    Selain para penyerang dan gelandang, bek tengah Virgil van Dijk akan memikul tanggung jawab penting untuk mengendalikan serangan lawan.

    Denzel Dumfries akan berperan penting di area sayap. Bintang Inter ini sedang berada di puncak performanya bersama tim Italia tersebut dan juga menjadi pemain kunci di sayap untuk tim nasional Belanda. Dumfries adalah sosok yang dapat diandalkan di lini pertahanan dan juga sering berkontribusi dalam serangan.

  Netherlands 2026

    Prediksi Susunan Pemain Utama Belanda untuk Piala Dunia 2026

    Di bawah mistar gawang, Bart Verbruggen diperkirakan akan tetap menjadi kiper utama tim, dengan Mark Flekken sebagai kiper cadangan.

    Beralih ke lini pertahanan, Koeman secara konsisten lebih memilih formasi empat bek, dengan Virgil van Dijk sebagai jantung pertahanan. Jurrien Timber, Matthijs de Ligt, dan Jan Paul van Hecke juga menjadi opsi untuk mendampingi pemain Liverpool tersebut di jantung lini belakang. Micky van de Ven sering diturunkan di sisi kiri dan berpotensi dipilih daripada Nathan Ake, dengan Denzel Dumfries di sayap sebelahnya.

    Di lini tengah, Tijjani Reijnders dan Frenkie de Jong diperkirakan akan bertugas sebagai duo gelandang bertahan. Kombinasi ketenangan dan visi mereka akan menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan bagi tim Koeman. Ryan Gravenberch seharusnya melengkapi trio lini tengah.

    Di lini depan, insting mencetak gol dan penyelesaian akhir yang tenang dari Cody Gakpo menjadikannya pemain utama di lini depan bersama Memphis Depay, dengan sejumlah pemain bersaing untuk posisi terakhir di lini serang di sayap kanan, termasuk Donyell Malen.

    Prediksi starting XI Belanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Timer, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Memphis, Gakpo

