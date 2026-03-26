Skuad Belanda untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Belanda selalu menjadi kekuatan besar di dunia sepak bola. Namun, ketika harus meraih trofi di panggung terbesar, mereka sering kali kurang beruntung. Belanda berhasil mencapai final Piala Dunia sebanyak tiga kali, berturut-turut pada tahun 1974 dan 1978, serta sekali lagi pada tahun 2010. Meskipun demikian, Oranje gagal meraih gelar juara dalam ketiga kesempatan tersebut.

Mereka berhasil membalas kekalahan mereka dari Spanyol di final 2010 empat tahun kemudian di Brasil saat mereka mengalahkan rival mereka 5-1 dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2014. Mereka kemudian mencapai semifinal tetapi tersingkir oleh Argentina dalam adu penalti yang melelahkan.

Pada Piala Dunia 2018, Belanda sama sekali tidak lolos, gagal lolos setelah finis di posisi ketiga di grup kualifikasi mereka di belakang Prancis dan Swedia.

Pada edisi terbaru turnamen ini pada 2022, Belanda sekali lagi menderita kekalahan di tangan Argentina dalam adu penalti setelah hasil imbang 2-2 yang menegangkan pada waktu reguler.

Akankah keberuntungan mereka akhirnya berubah pada edisi ajang bergengsi tahun depan? Mari kita cari tahu dengan melihat kekuatan skuad mereka.