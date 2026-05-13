Harry Sherlock

Diterjemahkan oleh

Skuad Austria untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Austria untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Austria telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 sambil terus berupaya meraih trofi internasional pertamanya.

Negara Eropa yang dilatih oleh Ralf Rangnick ini memuncaki Grup H, mengungguli Bosnia dan Herzegovina serta Rumania. 

Austria telah berpartisipasi dalam tujuh Piala Dunia sepanjang sejarah mereka, namun belum lolos ke turnamen tersebut sejak 1998, saat mereka gagal lolos dari fase grup.

Prestasi terbaik mereka di turnamen tersebut terjadi pada 1954, ketika mereka finis di posisi ketiga, namun mereka belum pernah melampaui babak semifinal. 

Apakah tahun 2026 akan berbeda?

    Penjaga gawang

    Di bawah mistar gawang Austria ada Alexander Schlager. Kiper Red Bull Salzburg ini telah berkembang menjadi kiper utama Austria dalam beberapa tahun terakhir, mengalahkan persaingan dari kiper Brondby, Patrick Pentz. Keduanya memiliki pengalaman yang cukup banyak membela negara, dengan Schlager telah tampil dalam 24 pertandingan internasional dan Pentz dalam 17 pertandingan.

    Tobias Lawal, penjaga gawang Genk berusia 25 tahun, memberikan dukungan yang memadai, bersama dengan Florian Wiegale. Nicholas Schmid, kiper Portsmouth, berharap bisa menjadi pilihan ketiga yang ditunjuk, tetapi ia harus mengatasi persaingan yang ketat. 

    PemainKlub
    Alexander SchlagerRB Salzburg
    Patrick PentzBrondby
    Tobias LawalGenk
    Florian WiegaleViktoria Plzen
    Nicolas KristofSV Elversberg
    Nikolas PolsterWolfsberger AC
    Nicolas SchmidPortsmouth
    Bek

    Bek andalan Austria tak diragukan lagi adalah David Alaba, kapten tim nasional tersebut dan salah satu pesepakbola dengan gelar terbanyak sepanjang masa. Bintang Real Madrid ini telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan untuk negaranya dan akan menjadi sosok kunci dalam ambisi timnya di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. 

    Kevin Danso dari Tottenham juga menjadi pemain kunci bagi Austria belakangan ini, meskipun musim yang buruk yang dialami Spurs mungkin telah merusak semangatnya menjelang kompetisi; klub tersebut bahkan berisiko terdegradasi sebelum turnamen dimulai.

    Ada banyak pemain berpengalaman di lini belakang, termasuk Stefan Posch dari Mainz, Max Wober dari Werder Bremen, dan Gernot Trauner dari Feyenoord.

    PemainKlub
    David AlabaReal Madrid
    Marco FriedlWerder Bremen
    Kevin DansoTottenham Hotspur
    Stefan PoschMainz 05
    Philipp LienhartSC Freiburg
    Phillipp MweneMainz 05
    Max WoberWerder Bremen
    Alexander PrassHoffenheim
    Michael SvobodaVenezia
    David AffengruberElche
    Leopold QuerfeldUnion Berlin
    Gernot TraunerFeyenoord
    Samson BaidooLens
    Gelandang

    Lini tengah Austria dipenuhi pemain berpengalaman, termasuk Marcel Sabitzer yang telah mencatatkan 95 penampilan untuk negaranya, serta gelandang nomor 6 yang luar biasa, Xaver Schlager, yang telah mencatatkan hampir 50 penampilan, sementara bintang Bayern Munich, Konrad Laimer, merupakan opsi gelandang serba bisa yang juga bisa bermain di lini belakang.

    Namun, ada perpaduan antara pengalaman dan pemain muda, karena bintang Borussia Dortmund berusia 20 tahun, Carney Chukwuemeka, telah memilih untuk membela Austria, bukan Inggris, sementara Paul Wanner dari PSV Eindhoven adalah pemain muda lain yang memiliki potensi besar di usia 20 tahun.

    Austria memiliki banyak pilihan di lini tengah yang bermain di Bundesliga, liga dengan intensitas tinggi dan tekanan tinggi, dan hal itu mungkin akan sangat membantu mereka di Piala Dunia. 

    PemainKlub
    Xaver SchlagerRB Leipzig
    Nicolas SeiwaldRB Leipzig
    Marcel SabitzerBorussia Dortmund
    Florian GrillitschBraga
    Romano SchmidWerder Bremen
    Christoph BaumgartnerRB Leipzig
    Konrad Laimer Bayern Munich
    Patrick WimmerVFL Wolfsburg
    Alessandro SchopfWolfsberger AC
    Carney ChukwuemekaBorussia Dortmund
    Paul WannerPSV Eindhoven
    Marco GrullWerder Bremen
    Thierno BalloMillwall
    Para penyerang

    Pilihan utama Austria di lini depan adalah Marko Arnautovic. Mantan penyerang Liga Premier yang pernah membela West Ham dan Stoke City ini kini berusia 36 tahun, namun terus mencetak gol untuk negaranya. Ia telah mencatatkan lebih dari 130 penampilan dan 47 gol, dan turnamen ini kemungkinan besar akan menjadi turnamen terakhirnya bersama tim nasional.

    Michael Gregoritsch dan Sasa Kalajdzic memberikan dukungan yang mumpuni, bersama dengan mantan pemain veteran Liga Premier lainnya: Andreas Weimann. 

    PemainKlub
    Marko ArnautovicRed Star Belgrade
    Michael GregoritschAugsburg
    Sasa KalajdzicLASK
    Andreas WeimannRapid Wien
    Raul FloruczUnion SG
    Nikolaus WurmbrandRapid Wien
    Mathias HonsakFC Heidenheim
    Para pemain bintang Austria

    Di lini depan, Marko Arnautovic harus mencetak gol secara konsisten jika Austria ingin lolos dari fase grup dan melaju ke babak gugur. 

    Di lini tengah, opsi-opsi yang didominasi pemain Bundesliga akan memberikan kecepatan dan kekuatan, dengan Marcel Sabitzer kemungkinan besar akan menjadi kunci dalam mengarahkan rekan-rekan setimnya. 

    Di sayap, Carney Chukwuemeka bisa dibilang sebagai kartu as; ia belum pernah membela Austria, tetapi ia adalah pemain sayap yang sangat berbakat, dan bisa saja menorehkan namanya di panggung dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Hal yang sama juga berlaku untuk Paul Wanner, seorang pemain muda berbakat di Eredivisie yang memiliki bakat lebih dari cukup untuk menjadi starter.

    Dan di lini pertahanan, David Alaba harus memanfaatkan pengalaman bertanding di laga-laga besar jika Austria ingin melaju jauh.

    Susunan Pemain Utama Austria yang Diprediksi untuk Piala Dunia 2026

    Schlager kemungkinan besar akan menjadi kiper utama Austria di Piala Dunia 2026.

    Di lini pertahanan, Alaba dan Danso sama-sama memiliki pengalaman di level tertinggi sepak bola, dan mereka berharap dapat memanfaatkannya di turnamen tersebut. 

    Sabitzer akan menjadi poros di lini tengah, dan energi serta usia muda Chukwuemeka akan menjadi pelengkap yang bagus bagi insting mencetak gol Arnautovic yang sudah berpengalaman. 

    Prediksi susunan pemain awal Austria (4-3-3): Schlager; Laimer, Danso, Alaba, Mwene; Schlager, Sabitzer, Grillitsch; Baumgartner, Arnautovic, Chukwuemeka. 

