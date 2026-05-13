Skuad Austria untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Lini tengah Austria dipenuhi pemain berpengalaman, termasuk Marcel Sabitzer yang telah mencatatkan 95 penampilan untuk negaranya, serta gelandang nomor 6 yang luar biasa, Xaver Schlager, yang telah mencatatkan hampir 50 penampilan, sementara bintang Bayern Munich, Konrad Laimer, merupakan opsi gelandang serba bisa yang juga bisa bermain di lini belakang.
Namun, ada perpaduan antara pengalaman dan pemain muda, karena bintang Borussia Dortmund berusia 20 tahun, Carney Chukwuemeka, telah memilih untuk membela Austria, bukan Inggris, sementara Paul Wanner dari PSV Eindhoven adalah pemain muda lain yang memiliki potensi besar di usia 20 tahun.
Austria memiliki banyak pilihan di lini tengah yang bermain di Bundesliga, liga dengan intensitas tinggi dan tekanan tinggi, dan hal itu mungkin akan sangat membantu mereka di Piala Dunia.
|Pemain
|Klub
|Xaver Schlager
|RB Leipzig
|Nicolas Seiwald
|RB Leipzig
|Marcel Sabitzer
|Borussia Dortmund
|Florian Grillitsch
|Braga
|Romano Schmid
|Werder Bremen
|Christoph Baumgartner
|RB Leipzig
|Konrad Laimer
|Bayern Munich
|Patrick Wimmer
|VFL Wolfsburg
|Alessandro Schopf
|Wolfsberger AC
|Carney Chukwuemeka
|Borussia Dortmund
|Paul Wanner
|PSV Eindhoven
|Marco Grull
|Werder Bremen
|Thierno Ballo
|Millwall