Skuad Austria untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Austria telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 sambil terus berupaya meraih trofi internasional pertamanya.

Negara Eropa yang dilatih oleh Ralf Rangnick ini memuncaki Grup H, mengungguli Bosnia dan Herzegovina serta Rumania.

Austria telah berpartisipasi dalam tujuh Piala Dunia sepanjang sejarah mereka, namun belum lolos ke turnamen tersebut sejak 1998, saat mereka gagal lolos dari fase grup.

Prestasi terbaik mereka di turnamen tersebut terjadi pada 1954, ketika mereka finis di posisi ketiga, namun mereka belum pernah melampaui babak semifinal.

Apakah tahun 2026 akan berbeda?