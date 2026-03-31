Saudi Arabia v Australia - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian Qualifier

Skuad Australia untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Australia untuk Piala Dunia FIFA 2026

Australia kini telah menjadi peserta tetap di Piala Dunia FIFA dan akan kembali berlaga di edisi 2026 turnamen tersebut, yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Pada edisi sebelumnya pada tahun 2022, Australia berhasil melepaskan diri dari tekanan dan mencapai babak 16 besar setelah tergabung dalam grup yang sulit bersama Prancis, Denmark, dan Tunisia. Meskipun kalah 4-1 dari Prancis, mereka berhasil meraih kemenangan mengesankan atas Denmark dan Tunisia.

Dalam pertandingan babak 16 besar melawan Argentina yang akhirnya menjadi juara, Australia nyaris mencetak gol penyama kedudukan yang ajaib di menit-menit akhir pertandingan. Namun, kiper Argentina Emiliano Martinez tampil gemilang dengan penyelamatan fantastis, membawa Argentina lolos ke perempat final dengan kemenangan tipis 2-1.

Sebelum itu, tim Australia hanya sekali mencapai babak gugur, yaitu pada tahun 2006.

Setelah memastikan lolos ke ajang bergengsi pada 2026 bersama tim-tim seperti Iran, Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain dari subbenua Asia, Socceroos akan optimis untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen kali ini.

    Penjaga gawang

    Di bawah mistar gawang, Mathew Ryan tak diragukan lagi merupakan kiper utama Socceroos dan diperkirakan akan mempertahankan posisinya itu di Piala Dunia tahun ini. Kiper veteran ini memiliki pengalaman yang sangat kaya, setelah sebelumnya tampil dalam tiga edisi Piala Dunia bersama Australia.

    Sementara itu, Joe Gauci dari Aston Villa telah mendapatkan pengalaman bermain sebagai pemain pinjaman di Port Vale musim ini dan kemungkinan besar akan menjadi kiper cadangan utama Ryan di Amerika Utara.

    PemainKlub 
    Mathew RyanLevante
    Joe GauciPort Vale
    Patrick BeachMelbourne City
    Tom GloverRB Omiya Ardija
    Paul IzzoRanders FC
    Bek

    Barisan pertahanan Australia terisi dengan baik, dengan Alessandro Circati dari Parma, Harry Souttar dari Leicester City, dan Cameron Burgess dari Swansea membentuk trio bek yang mengesankan yang memadukan bakat dan pengalaman. Souttar, khususnya, tidak hanya memiliki kemampuan bertahan yang kuat, tetapi juga menjadi ancaman di depan gawang saat situasi bola mati.

    Kehadiran Aziz Behich juga akan menjadi keuntungan bagi Australia. Pengalamannya menjadikannya aset berharga di area yang lebih luas, terutama dalam sistem tiga bek.

    Jordan Bos muda telah tampil mengesankan sejak debutnya bersama tim nasional pada 2023. Sementara itu, saudaranya, Kasey Bos, juga berpeluang masuk skuad akhir setelah menyelesaikan kepindahannya ke Mainz di Bundesliga tahun lalu.

    PemainKlub
    Alessandro CircatiParma
    Harry SouttarLeicester City
    Jake Girdwood-ReichAuckland FC
    Cameron BurgessSwansea
    Jordan BosFeyenoord
    Jacob FarrellWestern Sydney
    Ryan StrainDundee United
    Kai TrewinNew York City FC
    Kasey BosMainz
    Kye RowlesDC United
    Kye RowlesDC United
    Milos DegenekAPOEL
    Lewis MillerBlackburn
    Gelandang

    Sama seperti lini pertahanan, Australia memiliki lini tengah yang seimbang. Ryan Teague tampil mengesankan di bawah asuhan Tony Popovic sejak debutnya di tim nasional pada tahun 2025, dengan cepat menjadi bagian penting dari skuad, dan akan memainkan peran kunci di lini tengah Socceroos bersama Aiden O'Neill. Kehadiran mereka di lini tengah juga akan memungkinkan bek sayap seperti Aziz Behich dan Lewis Miller untuk naik ke depan dalam formasi tiga bek.

    Pemain lain seperti Patrick Yazbek, Riley McGree, dan Anthony Caceres juga telah menunjukkan potensi dan akan bertanggung jawab untuk menggerakkan serangan dari lini tengah. Nestory Irankunda dari Watford adalah talenta muda menarik lainnya yang berpotensi masuk dalam starting XI di Piala Dunia tahun ini.

    PemainKlub
    Ryan TeagueMelbourne City
    Riley McGreeMiddlesbrough
    Patrick YazbekNashville 
    Anthony CaceresMacarthur FC
    Aiden O'NeillNew York City FC
    Alex RobertsonCardiff City
    Nestory IrankundaWatford
    Ethan AlagichAdelaide United
    Para penyerang

    Di lini serang, Martin Boyle dan Connor Metcalfe sama-sama tampil menonjol di bawah kepemimpinan Popovic dan diharapkan dapat mempertahankan performa mereka di panggung terbesar tahun ini. Pengalaman Boyle yang mumpuni akan menjadi kunci, sementara Metcalfe yang masih muda menawarkan kreativitas dan penguasaan bola dari area tengah lapangan.

    Mitchell Duke adalah sosok berpengalaman lainnya di skuad Australia dan berpotensi memainkan peran penting di posisi nomor sembilan untuk Socceroos.

    Jamie Maclaren, Mohamed Toure, Daniel Arzani, dan Brandon Borrello juga merupakan opsi kuat di lini serang dan berpotensi memberikan dampak signifikan saat masuk sebagai pemain pengganti.

    PemainKlub
    Marco TilioRapid Wien
    Martin BoyleHibernian FC
    Connor MetcalfeSt. Pauli
    Adrian SegecicPortsmouth
    Mohamed ToureNorwich
    Adam TaggartPerth Glory
    PortsmouthATK Mohun Bagan
    Luka JovanovicAdelaide
    Daniel ArzaniMelbourne City
    Mitchell DukeMacarthur
    Raphael RodriguesWigan
    Nicholas D'AgostinoBrisbane
    Brandon BorrelloWestern Sydney
    Para pemain bintang Australia

    Ancaman utama Australia datang dari lini tengah dan lini serang. Martin Boyle adalah salah satu pemain yang berpotensi menjadi bintang bagi Socceroos di Piala Dunia ini; pengalaman yang dimilikinya di skuad saat ini, ditambah dengan kemampuan teknisnya, menjadikannya salah satu pemain paling penting bagi tim tersebut.

    Sama seperti Boyle, Mitchell Duke bisa memberikan dampak besar saat bermain di depan gawang. Duke adalah sosok kunci bagi Australia pada edisi turnamen 2022, di mana mereka mencapai babak 16 besar.

    Di lini tengah, baik Ryan Teague maupun Aiden O'Neill akan memainkan peran penting dalam sistem Popovic saat ini. Keduanya akan sangat vital dalam mengatur tempo permainan saat menguasai bola dan menjaga struktur tim saat tidak menguasai bola.

    Di lini belakang, Harry Souttar dari Leicester City akan menjadi sosok yang berpengaruh. Selain kekuatan defensifnya, Souttar akan menjadi ancaman besar saat situasi bola mati, mengingat kemampuannya yang telah terbukti mencetak gol di panggung internasional untuk Australia.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Australia untuk Piala Dunia 2026

    Mathew Ryan diperkirakan akan diturunkan sebagai kiper utama, dengan Joe Gauci sebagai cadangan. Di lini belakang, Alessandro Circati, Harry Souttar, dan Cameron Burgess kemungkinan akan membentuk barisan pertahanan dalam formasi tiga bek, yang secara konsisten menjadi pilihan Popovic.

    Ryan Teague dan Aiden O'Neill akan bertanggung jawab menjaga formasi Australia di lini tengah, sementara bek sayap Aziz Behich dan Lewis Miller akan naik ke depan dari sayap.

    Riley McGree dan Martin Boyle membentuk duo penyerang yang berbahaya, dengan Mitch Duke memimpin lini depan sebagai striker tengah.

    Prediksi starting XI Australia (3-4-3): Ryan; Circati, Souttar, Burgess; Miller, Teague, O'Neill, Behich; Boyle, McGree, Duke.