Skuad Australia untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Australia kini telah menjadi peserta tetap di Piala Dunia FIFA dan akan kembali berlaga di edisi 2026 turnamen tersebut, yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Pada edisi sebelumnya pada tahun 2022, Australia berhasil melepaskan diri dari tekanan dan mencapai babak 16 besar setelah tergabung dalam grup yang sulit bersama Prancis, Denmark, dan Tunisia. Meskipun kalah 4-1 dari Prancis, mereka berhasil meraih kemenangan mengesankan atas Denmark dan Tunisia.

Dalam pertandingan babak 16 besar melawan Argentina yang akhirnya menjadi juara, Australia nyaris mencetak gol penyama kedudukan yang ajaib di menit-menit akhir pertandingan. Namun, kiper Argentina Emiliano Martinez tampil gemilang dengan penyelamatan fantastis, membawa Argentina lolos ke perempat final dengan kemenangan tipis 2-1.

Sebelum itu, tim Australia hanya sekali mencapai babak gugur, yaitu pada tahun 2006.

Setelah memastikan lolos ke ajang bergengsi pada 2026 bersama tim-tim seperti Iran, Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain dari subbenua Asia, Socceroos akan optimis untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen kali ini.