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Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Skuad Arsenal 'tidak senang' dengan Mikel Arteta saat Gabriel Martinelli mendekati transfer £40 juta ke Al-Hilal

G. Martinelli
Arsenal
M. Arteta
Premier League

Gabriel Martinelli kian dekat dengan kepindahan bernilai besar ke klub Liga Pro Saudi, Al Hilal, setelah diminta mencari klub baru oleh Mikel Arteta. Keputusan tegas itu dilaporkan menimbulkan ketidaknyamanan besar di dalam skuad Arsenal, dengan rekan-rekan setim sangat tidak senang dengan perlakuan terbaru terhadap winger asal Brasil itu.

  • Winger Arsenal kian dekat tinggalkan Emirates

    Martinelli semakin dekat menuju kepergian permanen dari Arsenal setelah manajer Arteta secara tegas memerintahkan pemain Brasil itu untuk mencari klub baru. Winger berbakat itu akan bergabung dengan klub Liga Pro Saudi Al Hilal, mengakhiri secara tiba-tiba periode yang sangat suksesnya di London utara.

    Meski menjadi pemain dengan masa bakti terlama di Arsenal, penyerang itu sepenuhnya disingkirkan dari skuad pertandingan dalam beberapa waktu terakhir oleh staf pelatih. Kepergiannya yang kian dekat menandai perubahan besar dan tanpa kompromi bagi Arsenal, saat Arteta mengambil langkah agresif untuk memperkuat skuad yang baru saja menjuarai Premier League.

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    Skuad frustrasi atas perlakuan terhadap Martinelli

    Penanganan keras Arteta terhadap situasi ini tampaknya tidak diterima dengan baik di ruang ganti Emirates. Menurut ESPN, pendekatan tanpa kompromi sang manajer telah menimbulkan "sebagian ketidaknyamanan" di dalam skuad Arsenal, dengan beberapa rekan setim sangat bersimpati kepada winger yang akan pergi itu.

    Ketegangan yang mendasari situasi ini meningkat dengan cepat ketika Martinelli dicoret dari kemenangan Community Shield atas Manchester City, yang berarti ia tidak menerima medali juara. Laporan yang sama mengklaim bahwa keputusan spesifik ini membuat sang penyerang "sangat kecewa", sementara anggota senior skuad lainnya juga sangat tidak senang dengan pencoretannya secara langsung.

  • Perekrutan baru menandai akhir bagi Martinelli

    Tanda-tandanya tampak sudah sangat jelas pada awal musim panas ini ketika Arsenal menuntaskan kesepakatan besar senilai £34 juta untuk penyerang muda menjanjikan Christos Tzolis. Selain itu, upaya berani, meski gagal, untuk memburu ikon Real Madrid Vinicius Junior semakin mengisyaratkan bahwa Arteta tengah aktif merencanakan perombakan di sektor kiri timnya.

    Setelah melakoni debut awalnya di tim utama pada 2019, Martinelli telah mencatatkan hampir 300 penampilan di semua kompetisi untuk klub ini. Meski pengaruh individunya sedikit menurun musim lalu, ia tetap memainkan peran penting dalam perjalanan bersejarah Arsenal ke final Liga Champions dan gelar kasta tertinggi pertama mereka sejak 2004.

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    Kepindahan ke Arab Saudi menanti bintang Brasil

    Setelah namanya secara mencolok tidak masuk dalam laga pembuka Premier League baru-baru ini melawan Coventry City, kepergian Martinelli kini tampak menjadi sebuah keniscayaan. Meski pendekatan dari raksasa Turki Galatasaray gagal menarik minatnya, Globo Esporte melaporkan bahwa ia secara resmi telah memberi lampu hijau untuk kepindahan menguntungkan ke Arab Saudi meski sempat ada sedikit keraguan di awal.

    Nilai transfer akhir saat ini masih menjadi poin negosiasi antara kedua klub. Arsenal dikabarkan menginginkan paket senilai sekitar £60 juta untuk penyerang senior mereka, tetapi ESPN menyebut angka akhir yang disepakati bisa tidak lebih dari £40 juta.

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