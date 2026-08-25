Martinelli semakin dekat menuju kepergian permanen dari Arsenal setelah manajer Arteta secara tegas memerintahkan pemain Brasil itu untuk mencari klub baru. Winger berbakat itu akan bergabung dengan klub Liga Pro Saudi Al Hilal, mengakhiri secara tiba-tiba periode yang sangat suksesnya di London utara.

Meski menjadi pemain dengan masa bakti terlama di Arsenal, penyerang itu sepenuhnya disingkirkan dari skuad pertandingan dalam beberapa waktu terakhir oleh staf pelatih. Kepergiannya yang kian dekat menandai perubahan besar dan tanpa kompromi bagi Arsenal, saat Arteta mengambil langkah agresif untuk memperkuat skuad yang baru saja menjuarai Premier League.