Skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026

Setelah dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022, Argentina akan mempertahankan gelar bergengsi mereka di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026.

Albiceleste mengalahkan Prancis dalam final yang mendebarkan di Stadion Lusail, Qatar, untuk mengangkat trofi Piala Dunia ketiga mereka, sekaligus yang pertama sejak kemenangan ikonik Diego Maradona di Meksiko pada tahun 1986. Hat-trick brilian Kylian Mbappe nyaris merampas kemenangan dari tim asuhan Lionel Scaloni, namun aksi heroik Emiliano Martinez dalam adu penalti memastikan kemenangan bagi tim biru-putih tersebut, yang menjadi momen puncak dalam karier gemilang Lionel Messi.

Mereka dengan mudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan memuncaki kualifikasi CONMEBOL, mengalahkan rival abadi Brasil baik di kandang maupun tandang sepanjang perjalanan.

Albiceleste adalah kekuatan yang patut diperhitungkan, setelah memenangkan dua Copa America dan satu Piala Dunia dalam empat tahun. Mereka akan kembali masuk ke turnamen sebagai salah satu favorit, dengan pemain berkualitas di setiap posisi - termasuk legenda Messi, yang akan bermain di Piala Dunia terakhirnya. Meskipun usianya, Messi terus tampil di level tinggi di MLS dan tetap mampu mengubah jalannya pertandingan sendirian.

Menjelang ajang bergengsi 2026, GOAL meninjau skuad potensial yang mungkin akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Penjaga gawang

    Jika tidak ada kejutan, Emiliano Martinez dari Aston Villa diperkirakan akan menjadi kiper utama Argentina di Piala Dunia 2026. Martinez telah memainkan peran krusial dalam kesuksesan Argentina belakangan ini, dengan penampilan gemilang yang menentukan kemenangan baik dalam gelar Copa America maupun Piala Dunia. Ia nyaris tak terkalahkan dalam adu penalti, menggunakan taktik psikologis yang mampu mengguncang bahkan striker terbaik sekalipun di momen-momen krusial.

    Geronimo Rulli dari Marseille diperkirakan akan menjadi kiper cadangan dalam skuad tersebut, dengan mantan kiper PSV Walter Benitez kemungkinan akan melengkapi kelompok kiper, meskipun Juan Musso belum menyerah untuk masuk ke dalam skuad.

    PemainKlub 
    Emiliano MartinezAston Villa
    Geronimo RulliMarseille
    Juan MussoAtletico Madrid
    Bek

    Tim Argentina memiliki barisan pertahanan yang solid, dengan banyak pilihan berkualitas di setiap posisi. Duet bek tengah Cristian Romero dan Lisandro Martinez bisa dibilang termasuk yang terbaik di dunia, dengan kedua pemain tersebut memimpin barisan belakang serta bermain bertahan dengan agresif dan tenang.

    Sementara itu, Nicolas Otamendi yang berpengalaman tetap menjadi pilihan andalan bagi tim asuhan Lionel Scaloni dan telah mengonfirmasi bahwa turnamen musim panas ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya karena ia berencana pensiun dari sepak bola internasional setelah ajang bergengsi musim panas ini.

    Pencetak gol penalti pemenang Piala Dunia, Gonzalo Montiel, dan Nicolas Tagliafico juga tampil kuat, memberikan kedalaman dan fleksibilitas yang berharga jika terjadi cedera, sementara Nahuel Molina akan tampil di turnamen ini setelah mencetak beberapa gol menakjubkan musim ini untuk Atletico Madrid.

    Pemain muda yang menjanjikan seperti Valentin Barco, Julio Soler, dan Mariano Troilo juga berharap bisa masuk skuad, tetapi Juan Foyth absen setelah mengalami cedera tendon Achilles.

    PemainKlub
    Valentin BarcoStrasbourg
    Facundo MedinaLens
    Leonardo Balerdi Marseille
    Cristian RomeroTottenham Hotspur
    Nahuel MolinaAtletico Madrid
    Nicolas OtamendiBenfica
    Lisandro MartinezManchester United
    Nicolas TagliaficoMarseille
    German Pezzella River Plate
    Gonzalo Montiel Sevilla
    Nehuen PerezPorto
    Marcos AcunaRiver Plate
    Mariano TroiloBelgrano
    Julio SolerBournemouth
    Gelandang

    Selain pertahanan yang kokoh, Albiceleste juga memiliki lini tengah yang solid. Scaloni akan memiliki pilihan pemain berpengalaman dan talenta muda yang menjanjikan untuk Piala Dunia 2026.

    Pemain seperti Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, dan Leandro Paredes memainkan peran kunci dalam kemenangan Argentina pada 2022 dan tetap menjadi sosok penting dalam skuad.

    Talenta-talenta baru seperti Franco Mastantuono dan Claudio Echeverri telah tampil gemilang untuk klub masing-masing dan dapat memberikan opsi baru bagi Scaloni menjelang turnamen, sementara pemain seperti Thiago Almada juga telah tampil mengesankan dalam sistem Scaloni dan berpotensi memainkan peran penting di Piala Dunia tahun depan.

    Giovani Lo Celso tampaknya akan absen di Piala Dunia bersama Argentina setelah mengalami robekan otot paha depan di kaki kanannya saat dipinjamkan ke Villarreal. Valentin Carboni juga absen karena cedera lutut serius. 

    PemainKlub
    Leandro ParedesAS Roma
    Rodrigo De PaulAtletico Madrid
    Enzo FernandezChelsea
    Thiago AlmadaLyon
    Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
    Nicolas PazComo
    Franco MastantuonoReal Madrid
    Alexis Mac AllisterLiverpool
    Claudio EcheverriManchester City
    Guido RodriguezWest Ham United
    Para penyerang

    Argentina juga memiliki barisan penyerang yang sangat kuat. Bahkan, lini serang bisa dibilang merupakan sektor terkuat Albiceleste. Dipimpin oleh Lionel Messi, para penggemar tentu berharap sang legenda bernomor punggung 10 ini kembali menampilkan performa ajaibnya.

    Messi mendapat dukungan yang kuat di lini serang dari pemain seperti Julian Alvarez, yang memainkan peran kunci dalam kemenangan tahun 2022, sementara Lautaro Martinez dari Inter juga sedang berada di puncak permainannya, memainkan peran penting baik untuk klub maupun tim nasionalnya. Martinez adalah pencetak gol terbanyak Copa America 2024, bahkan mencetak gol penentu kemenangan di final melawan Kolombia.

    Putra manajer Atletico Madrid, Diego Simeone, Giuliano Simeone, juga tampil mengesankan untuk juara dunia tersebut dan bisa muncul sebagai opsi potensial untuk menjadi starter di Piala Dunia.

    Namun, mereka tidak akan diperkuat oleh legenda Angel Di Maria, yang mengumumkan pensiunnya setelah kemenangan gelar Copa America 2024.

    PemainKlub
    Julian AlvarezAtletico Madrid
    Lionel MessiInter Miami
    Nicolas GonzalezJuventus
    Giuliano SimeoneAtletico Madrid
    Lautaro MartinezInter Milan
    Angel CorreaAtletico Madrid
    Paulo DybalaAS Roma
    Matias SouleAS Roma
    Alejandro GarnachoManchester United
    Para pemain bintang Argentina

    Argentina menjadi tempat bagi sejumlah talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola dan telah melahirkan beberapa pemain top dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu bintang tersebut adalah Julian Alvarez, yang telah menjadi ancaman serius di kancah sepak bola Eropa. Kini berseragam Atlético Madrid, Alvarez telah menjadi pemain kunci di bawah asuhan Diego Simeone dan akan memikul harapan besar dari para penggemar Albiceleste pada turnamen tahun depan.

    Sementara itu, Rodrigo De Paul adalah pemain lain yang berperan penting dalam kesuksesan Argentina belakangan ini. Ia sekali lagi akan menjadi aset penting bagi tim asuhan Lionel Scaloni di Piala Dunia.

    Di lini pertahanan, Argentina dipenuhi dengan pemimpin, tak ada yang lebih penting daripada Emiliano Martinez. Kehadiran kiper Argentina ini di bawah mistar gawang sangat vital dalam kampanye perebutan gelar mereka, terutama saat adu penalti. Pasangan bek tengah Cristian Romero dan Lisandro Martinez juga akan memainkan peran krusial bagi juara dunia bertahan.

    Terakhir, daftar pemain bintang Argentina tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Lionel Messi yang ajaib. Bintang Inter Miami dan mantan pemain PSG serta Barcelona ini akan berusia hampir 39 tahun saat Piala Dunia dimulai dan mungkin akan bermain di turnamen besar terakhirnya bersama Argentina. Setelah memenangkan kompetisi pada 2022, Messi tetap bertekad untuk terus mendorong batas kemampuannya dan masih memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan sendirian. Nomor 10 ikonik ini sekali lagi akan menjadi figur kunci dalam perjalanan Argentina di ajang bergengsi tahun depan.

    Giuliano Simeone dan Thiago Almada adalah dua pemain lain yang bisa memainkan peran besar dalam tim asuhan Lionel Scaloni, terutama sejak pensiunnya Angel Di Maria.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Argentina untuk Piala Dunia 2026

    Di lini belakang, kiper utama pilihan Scaloni tak diragukan lagi adalah Emiliano Martinez. Martinez telah tampil jauh lebih unggul daripada pemain lain di posisinya dan saat ini tidak memiliki pesaing yang berarti dari kiper-kiper lain.

    Di lini pertahanan, Scaloni lebih memilih formasi empat bek dan secara konsisten menurunkan pasangan bek tengah Lisandro Martinez dan Cristian Romero, dengan Nicolas Otamendi masuk dari bangku cadangan dan Leonardo Balerdi dari Marseille sebagai opsi lain.

    Di area sayap, Nahuel Molina dan Nicolas Tagliafico adalah pilihan utama Scaloni dan diperkirakan akan kembali menjadi starter.

    Sementara itu, lini tengah dan lini depan akan menjadi area yang cukup menarik bagi juara dunia ini. Rodrigo De Paul diperkirakan akan mempertahankan posisinya di starting XI, bersama Alexis Mac Allister, yang merupakan pemain lain yang tak tergantikan dalam sistem Scaloni. Posisi gelandang ketiga akan menjadi rebutan ketat, karena baik Thiago Almada maupun Enzo Fernandez telah menunjukkan performa yang meyakinkan. Enzo memainkan peran kunci dalam kemenangan Argentina pada 2022, sementara Almada tampil sangat mengesankan di bawah asuhan Scaloni dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini, Fernandez tampaknya akan berhasil masuk ke dalam starting XI.

    Di lini depan, Lionel Messi dan Julian Alvarez diperkirakan akan menjadi starter yang tak terbantahkan, sementara Lautaro Martinez juga akan percaya diri untuk masuk ke dalam susunan pemain inti.

    Prediksi starting XI Argentina (4-3-3): Emi Martinez; Molina, Lisandro, Romero, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Messi, Lautaro, Alvarez

