Skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Setelah dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022, Argentina akan mempertahankan gelar bergengsi mereka di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026.

Albiceleste mengalahkan Prancis dalam final yang mendebarkan di Stadion Lusail, Qatar, untuk mengangkat trofi Piala Dunia ketiga mereka, sekaligus yang pertama sejak kemenangan ikonik Diego Maradona di Meksiko pada tahun 1986. Hat-trick brilian Kylian Mbappe nyaris merampas kemenangan dari tim asuhan Lionel Scaloni, namun aksi heroik Emiliano Martinez dalam adu penalti memastikan kemenangan bagi tim biru-putih tersebut, yang menjadi momen puncak dalam karier gemilang Lionel Messi.

Mereka dengan mudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan memuncaki kualifikasi CONMEBOL, mengalahkan rival abadi Brasil baik di kandang maupun tandang sepanjang perjalanan.

Albiceleste adalah kekuatan yang patut diperhitungkan, setelah memenangkan dua Copa America dan satu Piala Dunia dalam empat tahun. Mereka akan kembali masuk ke turnamen sebagai salah satu favorit, dengan pemain berkualitas di setiap posisi - termasuk legenda Messi, yang akan bermain di Piala Dunia terakhirnya. Meskipun usianya, Messi terus tampil di level tinggi di MLS dan tetap mampu mengubah jalannya pertandingan sendirian.

Menjelang ajang bergengsi 2026, GOAL meninjau skuad potensial yang mungkin akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.