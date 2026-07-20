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Skuad Argentina membelakangi upacara pengangkatan trofi Piala Dunia Spanyol dalam tindakan yang dianggap 'tidak beretika', sementara sorakan nama Lionel Messi bergema saat Rodri menerima penghargaan Bola Emas
Suasana memanas setelah final yang dramatis
Spanyol berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Argentina pada babak perpanjangan waktu berkat gol Ferran Torres, namun menit-menit akhir final Piala Dunia itu dibayangi oleh insiden-insiden yang diwarnai emosi yang memuncak. Rasa frustrasi Albiceleste meluap setelah peluit akhir dibunyikan. Tim asal Amerika Selatan itu kehilangan disiplin pasca kekalahan tersebut, dengan Leandro Paredes menerima kartu merah setelah pertandingan usai akibat insiden dengan Eric Garcia dan Gavi.
Ketegangan berlanjut selama upacara penyerahan medali. Spanyol membentuk barisan kehormatan untuk Lionel Messi dan rekan-rekan setimnya saat mereka menerima medali perak, namun Argentina tidak membalas gestur tersebut. Sebaliknya, skuad Argentina berjalan ke sisi jauh lapangan saat Spanyol bersiap mengangkat trofi.
- Getty Images News
Para pakar mengecam perilaku Argentina
Tidak hanya itu, saat Rodri menerima penghargaan Bola Emas, para pendukung Argentina juga meneriakkan nama Messi. Insiden-insiden tersebut menuai kritik tajam setelah pertandingan, dengan perilaku Argentina menjadi topik pembicaraan utama di samping kemenangan Spanyol.
Penyiar Adrian Durham mengatakan di talkSPORT: "Ya, sama sekali tidak berkelas. Mereka benar-benar mengejutkan. Mereka benar-benar memalukan di sini hari ini. Para pendukung, menurut kami, sangat luar biasa. Namun, bahkan saat pengangkatan trofi, juga ketika Rodri naik ke atas panggung untuk menerima trofi pemain terbaik turnamen, para pendukung tetap meneriakkan nama Messi dan juga meneriakkan 'Argentina'. Mereka sama sekali tidak bisa menerima bahwa Argentina dikalahkan di final Piala Dunia."
Pertanyaan seputar perjalanan Albiceleste menuju final
Durham juga mempertanyakan perjalanan Argentina menuju final, dengan menyiratkan bahwa tim tersebut telah diuntungkan oleh keadaan yang menguntungkan selama turnamen.
"Argentina benar-benar memalukan bagi sepak bola, memalukan bagi Piala Dunia. Sebenarnya, mereka memang sudah memalukan sejak awal, kecuali selama 20 menit saat melawan Inggris," tambahnya.
"Terundi di grup termudah dalam sejarah Piala Dunia, kesulitan di babak gugur melawan Cape Verde, membutuhkan Mesir untuk mengalami kekalahan di saat hampir menang agar bisa lolos ke perempat final, di mana Swiss merugikan diri sendiri dengan kartu merah yang tidak perlu.
"Inggris di semifinal mendominasi, namun menyerahkan kemenangan dengan mudah kepada Argentina yang lolos ke final dan benar-benar mempermalukan diri sendiri. Mari kita akui, Argentina telah diuntungkan oleh serangkaian keputusan yang konyol sepanjang turnamen ini."
- Getty
Argentina akan menghadapi pemeriksaan disiplin
Dampak dari pertandingan final ini diperkirakan akan memicu pengawasan lebih lanjut terhadap perilaku Argentina setelah turnamen yang diakhiri dengan sejumlah insiden disiplin. Peristiwa-peristiwa dalam pertandingan final, ditambah dengan kontroversi spanduk Falklands sebelumnya, memastikan bahwa sorotan akan tetap tertuju pada perilaku Albiceleste, sama seperti pada perjalanan mereka menuju final Piala Dunia.
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