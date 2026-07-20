Durham juga mempertanyakan perjalanan Argentina menuju final, dengan menyiratkan bahwa tim tersebut telah diuntungkan oleh keadaan yang menguntungkan selama turnamen.

"Argentina benar-benar memalukan bagi sepak bola, memalukan bagi Piala Dunia. Sebenarnya, mereka memang sudah memalukan sejak awal, kecuali selama 20 menit saat melawan Inggris," tambahnya.

"Terundi di grup termudah dalam sejarah Piala Dunia, kesulitan di babak gugur melawan Cape Verde, membutuhkan Mesir untuk mengalami kekalahan di saat hampir menang agar bisa lolos ke perempat final, di mana Swiss merugikan diri sendiri dengan kartu merah yang tidak perlu.

"Inggris di semifinal mendominasi, namun menyerahkan kemenangan dengan mudah kepada Argentina yang lolos ke final dan benar-benar mempermalukan diri sendiri. Mari kita akui, Argentina telah diuntungkan oleh serangkaian keputusan yang konyol sepanjang turnamen ini."