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Skuad Argentina bersatu mendukung Lionel Messi, sementara Lionel Scaloni menanggapi laporan palsu mengenai ayah bintang Inter Miami tersebut
Argentina mengesampingkan berbagai gangguan menjelang laga uji coba melawan Austria
Persiapan Argentina menjelang pertandingan kedua mereka di Grup J terganggu oleh berita bohong yang mengklaim bahwa Jorge, ayah dari kapten Messi, telah meninggal dunia. Berita tersebut menuai perhatian besar di Argentina, dengan seorang pembawa acara televisi dilaporkan mengundurkan diri setelah informasi yang keliru itu disiarkan.
- AFP
Scaloni menekankan kekuatan tim ini
Keluarga Messi kemudian mengklarifikasi bahwa Jorge sedang menjalani perawatan medis dan kondisinya menunjukkan kemajuan yang positif. Menjelang pertandingan Argentina melawan Austria di Arlington, Texas, Scaloni segera menepis spekulasi tersebut dan memastikan fokus tetap tertuju pada sepak bola. Saat berbicara menjelang pertandingan melawan Austria, Scaloni menekankan pentingnya persatuan di dalam skuad Argentina.
"Kami baik-baik saja. Kami siap menghadapi pertandingan besok," kata Scaloni, seperti dikutipESPN. "Kami sangat yakin bahwa kelompoklah yang mampu mengatasi situasi baik maupun buruk. Kami tahu bahwa selalu lebih baik bersama teman. Itulah yang kami semua rasakan, dan dia pasti juga merasakannya. Saya tidak ingin menambahkan apa pun mengenai hal ini; kami sudah siap untuk pertandingan."
Pembawa acara TV mengundurkan diri setelah terjadi kesalahan siaran
Kontroversi ini meletus setelah Florencia Pena, seorang pembawa acara di Luzu TV, secara keliru melaporkan kematian ayah Messi selama sesi siaran langsung. Berita tersebut dengan cepat menjadi viral, menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga tersebut, sementara Messi sedang memulai kampanye Piala Dunia keenamnya. Pena kemudian mengundurkan diri dari jabatannya, dengan alasan bahwa ia telah menerima informasi yang salah dari tim produksinya melalui earpiece-nya.
Dampak dari insiden tersebut sangat parah, sehingga perusahaan penyiaran tersebut segera mengambil tindakan disiplin terhadap pihak-pihak yang terlibat. Produser Nicolas Occhiato mengonfirmasi bahwa beberapa anggota staf telah dipecat akibat kesalahan tersebut.
- Getty Images Sport
Argentina kini fokus pada laga melawan Austria
Argentina akan berusaha meraih kemenangan lagi melawan Austria dan lolos ke babak 32 besar, setelah mengalahkan Aljazair 3-0 dalam laga grup pertama mereka berkat hat-trick Messi. Scaloni memperkirakan pertandingan yang berat melawan lawan yang agresif dan terorganisir dengan baik, serta akan memperhatikan bagaimana timnya menghadapi situasi ketika terpaksa menghabiskan waktu tanpa menguasai bola.
"Austria adalah lawan yang tangguh, dengan pemain-pemain yang sangat bagus," kata Scaloni. "Mereka melakukan tekanan dengan baik, bermain langsung, dan menjalani kampanye kualifikasi yang hebat. Tim yang patut diperhitungkan. Ini akan menjadi pertandingan yang rumit. Kami berdua telah menang, dan itu bisa menjadi tontonan yang menarik. Ini akan sulit, berat."