Skuad Argentina bersatu mendukung Lionel Messi, sementara Lionel Scaloni menanggapi laporan palsu mengenai ayah bintang Inter Miami tersebut

Keluarga Messi kemudian mengklarifikasi bahwa Jorge sedang menjalani perawatan medis dan kondisinya menunjukkan kemajuan yang positif. Menjelang pertandingan Argentina melawan Austria di Arlington, Texas, Scaloni segera menepis spekulasi tersebut dan memastikan fokus tetap tertuju pada sepak bola. Saat berbicara menjelang pertandingan melawan Austria, Scaloni menekankan pentingnya persatuan di dalam skuad Argentina.

"Kami baik-baik saja. Kami siap menghadapi pertandingan besok," kata Scaloni, seperti dikutipESPN. "Kami sangat yakin bahwa kelompoklah yang mampu mengatasi situasi baik maupun buruk. Kami tahu bahwa selalu lebih baik bersama teman. Itulah yang kami semua rasakan, dan dia pasti juga merasakannya. Saya tidak ingin menambahkan apa pun mengenai hal ini; kami sudah siap untuk pertandingan."