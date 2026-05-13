Skuad Aljazair untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Aljazair memiliki sejumlah pemain berbakat di lini belakang, dengan bek sayap Manchester City Rayan Ait-Nouri dan Ramy Bensebaini dari Borussia Dortmund sebagai dua nama yang sudah tak asing lagi. Mereka akan dipimpin oleh kapten sekaligus bintang veteran Aissa Mandi, yang mencatatkan namanya dalam buku sejarah awal tahun ini saat ia menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk Aljazair. Mandi telah bermain lebih dari 100 kali untuk Les Fennecs dan kemungkinan akan menambah jumlah penampilannya musim panas ini.

Di sisi lain, Rafik Belghali telah muncul sebagai opsi kuat di posisi bek sayap di bawah asuhan Petkovic dan siap bermain. Belghali dan Zidane keduanya dikenai sanksi larangan bermain akibat terlibat dalam insiden perkelahian setelah kekalahan mereka di babak perempat final melawan Nigeria di Piala Afrika. Namun, telah dikonfirmasi bahwa sanksi tersebut akan dijalankan selama kualifikasi AFCON, sehingga keduanya dapat bermain di Piala Dunia.

Zineddine Belaid dan Samir Chergui juga berharap masuk skuad Aljazair dan merupakan bagian dari skuad yang lolos ke perempat final Piala Afrika. Chergui diperkirakan sudah pulih setelah absen karena cedera. Achraf Abada sedang berusaha keras untuk masuk skuad setelah masuk dalam skuad Petkovic untuk laga persahabatan Maret melawan Guatemala dan Uruguay, sementara ada keraguan mengenai Mohamed Amine Tougai setelah ia tidak dipanggil.

Jaouen Hadjam adalah pemain lain yang sedang dalam proses pemulihan akibat cedera pergelangan kaki yang rumit, yang membuatnya absen dari AFCON setelah mengalami cedera saat melawan Burkina Faso. Sementara itu, bek sayap Youcef Atal akan absen setelah musimnya berakhir lebih awal akibat cedera Achilles.