Skuad Aljazair untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Aljazair untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Aljazair kembali berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 12 tahun dan memiliki skuad yang dipenuhi talenta-talenta menjanjikan untuk turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Tim Fennecs berhasil melaju hingga babak 16 besar pada tahun 2014 dan nyaris menciptakan kejutan besar dengan mengeliminasi Jerman. Die Mannschaft akhirnya menang 2-1 setelah perpanjangan waktu, namun penampilan Aljazair di turnamen tersebut akan selalu dikenang.

Tim asuhan Vladimir Petkovic kini bertekad untuk menciptakan lebih banyak kenangan kali ini dan akan berupaya lolos dari grup yang juga diisi oleh juara bertahan Argentina serta Austria dan Yordania.

Menjelang ajang bergengsi tahun 2026, GOAL meninjau skuad potensial yang mungkin akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Penjaga gawang

    Posisi penjaga gawang tampaknya masih terbuka lebar karena tim Fennecs terus mencari pengganti yang tepat untuk Rais M’Bolhi. Namun, ada kemungkinan nama yang sangat familiar akan berdiri di bawah mistar gawang Aljazair pada Piala Dunia 2026. Luca Zidane, putra legenda Prancis Zinedine, pindah kewarganegaraan ke Aljazair tahun lalu dan kemudian melakukan debutnya di Piala Afrika 2025 setelah Alexis Guendouz mengalami cedera lutut.

    Zidane, yang bermain di divisi dua Spanyol, tampil dalam dua dari tiga pertandingan grup serta babak 16 besar dan kekalahan di perempat final, namun belum berhasil meyakinkan sepenuhnya.  Guendouz tetap menjadi opsi bagi Aljazair bersama Anthony Madrea. Manajer Vladimir Petkovic juga memutuskan untuk mengevaluasi kiper Stade Rennais berusia 19 tahun, Kilian Belazzoug, dan Melvin Mastil untuk pertandingan persahabatan pra-Piala Dunia, yang menunjukkan bahwa kedua kiper tersebut juga memiliki peluang untuk masuk dalam skuad.

    PemainKlub 
    Luca ZidaneGranada
    Alexis GuendouzMC Alger
    Anthony MandreaCaen
    Bek

    Aljazair memiliki sejumlah pemain berbakat di lini belakang, dengan bek sayap Manchester City Rayan Ait-Nouri dan Ramy Bensebaini dari Borussia Dortmund sebagai dua nama yang sudah tak asing lagi. Mereka akan dipimpin oleh kapten sekaligus bintang veteran Aissa Mandi, yang mencatatkan namanya dalam buku sejarah awal tahun ini saat ia menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk Aljazair. Mandi telah bermain lebih dari 100 kali untuk Les Fennecs dan kemungkinan akan menambah jumlah penampilannya musim panas ini.

    Di sisi lain, Rafik Belghali telah muncul sebagai opsi kuat di posisi bek sayap di bawah asuhan Petkovic dan siap bermain. Belghali dan Zidane keduanya dikenai sanksi larangan bermain akibat terlibat dalam insiden perkelahian setelah kekalahan mereka di babak perempat final melawan Nigeria di Piala Afrika. Namun, telah dikonfirmasi bahwa sanksi tersebut akan dijalankan selama kualifikasi AFCON, sehingga keduanya dapat bermain di Piala Dunia.

    Zineddine Belaid dan Samir Chergui juga berharap masuk skuad Aljazair dan merupakan bagian dari skuad yang lolos ke perempat final Piala Afrika. Chergui diperkirakan sudah pulih setelah absen karena cedera. Achraf Abada sedang berusaha keras untuk masuk skuad setelah masuk dalam skuad Petkovic untuk laga persahabatan Maret melawan Guatemala dan Uruguay, sementara ada keraguan mengenai Mohamed Amine Tougai setelah ia tidak dipanggil.

    Jaouen Hadjam adalah pemain lain yang sedang dalam proses pemulihan akibat cedera pergelangan kaki yang rumit, yang membuatnya absen dari AFCON setelah mengalami cedera saat melawan Burkina Faso. Sementara itu, bek sayap Youcef Atal akan absen setelah musimnya berakhir lebih awal akibat cedera Achilles.

    PemainKlub 
    Aissa MandiLille
    Emile DorvalBari
    Mohamed Amine TougaiEspérance de Tunis
    Zineddine BelaidJS Kabylie
    Jaouen HadjamYoung Boys
    Rayan Ait-NouriMan City
    Ramy BensebainiBorussia Dortmund
    Rafik BelghaliHellas Verona
    Samir CherguiParis FC
    Achraf AbadaUSM Alger
    Gelandang

    Ada perpaduan yang baik antara pemain muda dan berpengalaman dalam opsi lini tengah Aljazair untuk Piala Dunia 2026. Ismael Bennacer telah mencatatkan lebih dari 50 penampilan untuk negaranya dan berharap bisa masuk skuad setelah mengalami cedera otot paha belakang selama Piala Afrika. Saat ini dipinjamkan ke Dinamo Zagreb, Bennacer secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad untuk laga persahabatan internasional bulan Maret lalu.

    Adem Zorgane, Himad Abdelli, dan Nabil Bentaleb juga tidak masuk dalam skuad karena Petkovic memilih untuk menguji beberapa wajah baru menjelang turnamen musim panas ini, sementara Ilan Kebbal absen karena cedera.

    Kehilangan tersebut membuat Houssem Aouar dan Yacine Titraoui kembali masuk skuad, dan keduanya berharap bisa masuk skuad akhir, sementara Fares Chaibi tampaknya sudah pasti masuk. Bintang Eintracht Frankfurt ini bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah, namun paling efektif saat ditempatkan di tengah untuk mengendalikan permainan.

    Bintang muda Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, juga patut diperhatikan setelah menonjol dengan penampilannya di Bundesliga, sementara Adil Aouchiche dari Schalke sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad setelah dipanggil untuk laga persahabatan Aljazair pada bulan Maret.

    PemainKlub 
    Houssem Aouar Al Ittihad
    Adil AouchicheSchalke 04
    Hicham BoudaouiNice
    Ismael BennacerDinamo Zagreb
    Fares ChaibiEintracht Frankfurt
    Ibrahim MazaBayer Leverkusen
    Yacine TitraouiCharleroi
    Ramiz ZerroukiTwente
    Nabil BentalebLille
    Ilan KebbalParis FC
    Para penyerang

    Riyad Mahrez adalah bintang utama di lini serang Aljazair dan telah mengumumkan bahwa ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Pemain sayap berusia 34 tahun ini telah menjadi pemain kunci bagi Les Fennecs dan meskipun kehadirannya pasti akan dirindukan, masih ada banyak talenta penyerang di skuad tersebut. Aljazair akan mencari pengganti Mahrez, dengan Anis Hadj Moussa yang telah dijagokan untuk mengisi posisinya yang prestisius. 

    Mohamed Amoura dari Wolfsburg akan menjadi bagian dari lini serang yang solid, dan rekornya dengan 19 gol dalam 42 penampilan internasional menunjukkan betapa berbahayanya dia. Ia juga memimpin daftar pencetak gol Afrika di kualifikasi Piala Dunia dengan mencetak 10 gol untuk membantu Aljazair lolos ke putaran final. Amine Gouiri dari Marseille adalah penyerang lain yang menjanjikan dengan bakat melimpah yang akan menjadi bagian dari skuad.

    Adil Boulbina yang masih muda adalah pemain lain yang patut diperhatikan dan calon bintang masa depan. Pemain berusia 22 tahun ini menjadi pencetak gol terbanyak Aljazair di Piala Arab 2025 di Qatar dan juga mencuri perhatian dengan gol spektakuler di babak tambahan untuk membawa Aljazair lolos ke perempat final AFCON. 

    Petkovic juga tampaknya menyukai penampilan Farès Ghedjemis dan telah mengamati bintang Frosinone ini dalam beberapa kesempatan. Ghedjemis tampaknya memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam skuad akhir untuk turnamen musim panas ini.

    PemainKlub 
    Mohamed AmouraWerder Bremen
    Nadir BenboualiGyőri ETO
    Redouane BerkaneAl Wakrah
    Adil BoulbinaAl Duhail
    Amin ChiakhaRosenborg
    Amine GouiriMarseille
    Fares GhedjemisFares Ghedjemis
    Anis Hadj-MoussaFeyenoord
    Riyad MahrezAl-Ahli
    Baghdad BounedjahAl-Shamal
    Para pemain bintang Aljazair

    Riyad Mahrez adalah bintang terbesar Aljazair berkat kariernya yang telah membawanya memainkan peran kunci dalam tim Leicester City yang secara mengejutkan menjuarai Liga Premier, sebelum bergabung dengan Manchester City di mana ia meraih treble. Kini bermain untuk Al-Ahli di Arab Saudi, kreativitas dan insting mencetak gol Mahrez membuatnya tetap menjadi ancaman besar dan akan memimpin tim dari lini depan.

    Rayan Ait-Nouri juga diharapkan memainkan peran penting dalam kampanye Piala Dunia tim ini di lini belakang. Bek yang lincah ini mengikuti jejak Mahrez dengan bergabung ke Manchester City dan dikenal sebagai bek sayap yang berorientasi menyerang.

    Di lini serang, Mohamed Amoura adalah pemain lain yang diharapkan Aljazair dapat bersinar. Penyerang Wolfsburg ini sangat cepat dan dapat bermain di ketiga posisi depan. Penampilannya di Jerman telah membuatnya dikaitkan dengan transfer ke Liga Premier musim panas ini, dan ia mungkin akan menarik lebih banyak peminat jika dapat tampil impresif di Piala Dunia.

    Tidak mungkin juga untuk tidak menyebut Amine Gouiri. Penyerang Marseille ini absen di AFCON karena cedera bahu, tetapi kemudian kembali dengan gemilang, mencetak lima gol dalam delapan pertandingan untuk Marseille. Tidak diragukan lagi bakat yang dimilikinya, dan ia mungkin ingin membuktikan sesuatu musim panas ini.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Aljazair untuk Piala Dunia 2026

    Posisi penjaga gawang masih belum pasti menjelang kick-off. Luca Zidane tampil sebagai penjaga gawang di Piala Afrika dan berharap mendapat kesempatan untuk menjadi starter dalam laga pembuka turnamen melawan juara bertahan Argentina.

    Ada banyak pemain berpengalaman di lini belakang karena Rayan Ait-Nouri, Aissa Mandi, dan Ramy Bensebaini tampaknya sudah pasti menjadi starter. Rafik Belghali adalah bek kanan starter di AFCON dan berharap dapat mempertahankan posisinya di sayap.

    Aljazair akan mengandalkan Fares Chaibi untuk menguasai lini tengah, dengan Ismael Bennacer dan Hicham Boudaoui berpotensi bermain bersama bintang Eintracht Frankfurt tersebut dalam formasi tiga pemain yang disukai Petkovic.

    Ada beberapa keputusan yang harus diambil di lini serang, tetapi Mahrez diperkirakan akan menempati posisi biasanya di sayap kanan. Ibrahim Maza tampaknya akan bermain di tengah, dengan Mohamed Amoura di sayap sebelahnya.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Aljazair untuk Piala Dunia 2026 (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Baoudaoui, Bennacer, Chaibi; Mahrez, Maza, Amoura.