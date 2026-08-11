Asosiasi Sepak Bola Skotlandia saat ini tengah menghadapi persimpangan penting dalam pencarian pengganti Steve Clarke. Meski kandidat internal Steven Naismith sangat dijagokan untuk mengambil alih posisi tersebut, Gary McAllister menilai badan pengatur itu harus lebih ambisius. Mantan gelandang Liverpool itu secara terbuka mendesak SFA untuk mempertimbangkan Rafael Benitez, seorang manajer dengan rekam jejak yang telah terbukti di level tertinggi sepak bola Eropa.

Berbicara kepada talkSPORT, McAllister menyarankan bahwa Benitez adalah opsi paling menonjol di antara nama-nama yang saat ini tersedia. Ia mencatat bahwa meski nama-nama besar lain seperti Roberto Martinez atau David Moyes mungkin di luar jangkauan secara finansial, pria Spanyol itu sedang aktif mencari tantangan berikutnya. "Dengan Roberto Martinez dan Moyesy, saya rasa mereka tidak bisa didapatkan," jelas McAllister. "Gaji yang mereka terima selama ini, saya tidak tahu apakah SFA mampu membayarnya."



