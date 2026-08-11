AFP
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Skotlandia didesak menolak Steven Naismith, dengan Rafael Benitez disebut sebagai suksesor ideal Steve Clarke
McAllister mendukung penunjukan Benitez
Asosiasi Sepak Bola Skotlandia saat ini tengah menghadapi persimpangan penting dalam pencarian pengganti Steve Clarke. Meski kandidat internal Steven Naismith sangat dijagokan untuk mengambil alih posisi tersebut, Gary McAllister menilai badan pengatur itu harus lebih ambisius. Mantan gelandang Liverpool itu secara terbuka mendesak SFA untuk mempertimbangkan Rafael Benitez, seorang manajer dengan rekam jejak yang telah terbukti di level tertinggi sepak bola Eropa.
Berbicara kepada talkSPORT, McAllister menyarankan bahwa Benitez adalah opsi paling menonjol di antara nama-nama yang saat ini tersedia. Ia mencatat bahwa meski nama-nama besar lain seperti Roberto Martinez atau David Moyes mungkin di luar jangkauan secara finansial, pria Spanyol itu sedang aktif mencari tantangan berikutnya. "Dengan Roberto Martinez dan Moyesy, saya rasa mereka tidak bisa didapatkan," jelas McAllister. "Gaji yang mereka terima selama ini, saya tidak tahu apakah SFA mampu membayarnya."
- Getty Images Sport
Disiplin taktis dan pengalaman di level tertinggi
Dukungan McAllister terhadap Benitez berakar pada reputasi sang manajer untuk persiapan yang teliti dan disiplin taktik. Pernah menghabiskan waktu di Anfield, pria Skotlandia itu terus mencermati umpan balik dari para pemain yang pernah bekerja di bawah mantan bos Liverpool, Chelsea, dan Real Madrid tersebut.
Menyoroti kualitas yang akan dibawa Benitez ke bangku cadangan Hampden Park, McAllister mengatakan: "Semua pemain yang pernah bermain bersama saya dalam periode singkat saya di Liverpool dan para pemain yang bermain di bawah Rafa berbicara sangat tinggi tentang dia. Disiplinnya, persiapannya. Dia juga seorang pemenang, dia telah memenangkan segalanya. Seseorang seperti itu adalah sosok yang Anda inginkan sebagai manajer tim nasional."
Keraguan atas promosi Naismith
Terlepas dari kedekatan Naismith dengan skuad saat ini, setelah menjabat sebagai asisten Clarke selama kampanye Piala Dunia 2026, McAllister khawatir peran itu mungkin datang terlalu cepat bagi mantan penyerang Everton tersebut. Satu-satunya pengalaman Naismith sebelumnya sebagai pelatih utama datang saat menangani Hearts, di mana ia mencatat persentase kemenangan 43,1 persen.
Memberikan penilaian yang blakblakan soal daftar pendek saat ini, McAllister menambahkan: "Saya tahu ini mungkin tidak akan pernah terjadi, tetapi bagi saya tidak ada kandidat yang benar-benar menonjol, saya tidak melihat ada satu pun. Steven Naismith, asisten Clarkey, mungkin adalah langkah yang terlalu besar untuk pekerjaan pertamanya. Saya pikir Derek McInnes akan menjadi salah satu kandidat jika ia tidak pergi ke Glasgow Rangers."
Keputusan SFA yang kian dekat
Tekanan kini ada pada SFA untuk segera membuat penunjukan sebelum laga Nations League bulan depan. Naismith telah sangat terlibat dalam struktur tim, beralih dari pelatih akademi ke bangku tim utama di Tynecastle sebelum bergabung dengan staf tim nasional.
Pada akhirnya, keputusan bergantung pada apakah SFA memilih mempertahankan kesinambungan bersama Naismith atau beralih ke figur eksternal berprofil tinggi. Benitez saat ini tidak terikat dengan klub mana pun dan memiliki CV yang mencakup trofi Liga Champions serta dua gelar La Liga, sehingga ia mewakili perubahan besar dari jalur tradisional kepelatihan Skotlandia.
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