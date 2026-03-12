Skor Sempurna 10: Erling Haaland, Lionel Messi, Fede Valverde, dan 20 pemain yang telah mendapatkan penilaian langka 10/10 dari L’Equipe

Selama bertahun-tahun, PSG menjadi bahan tertawaan di Liga Champions. Meskipun dominan di Prancis dan memiliki dua pemain sepak bola termahal dalam sejarah—Neymar dan Kylian Mbappe—PSG seringkali gagal total di Eropa. Namun, pada musim 2024-25 dan setelah Mbappe hengkang, sebuah PSG baru muncul, tim yang dipenuhi talenta muda yang bermain dengan semangat yang didorong oleh pelatih Luis Enrique.
Hadiahnya adalah gelar Liga Champions pertama, yang diraih dengan gemilang melalui kemenangan 5-0 atas Inter di final. Desire Doue menjadi sorotan di Munich, saat ia memberikan assist untuk gol pembuka Achraf Hakimi sebelum mencetak dua gol sendiri, sehingga menjadi pemain pertama yang secara langsung berkontribusi pada tiga gol dalam final Liga Champions. Pemain berusia 19 tahun itu menguasai pertahanan Inter sepanjang 67 menit di lapangan, menampilkan performa brilian dari seorang pemain yang memiliki dunia di kakinya.
Perlu juga dicatat bahwa Luis Enrique juga mendapat nilai 10/10 dari L'Equipe, karena ia menjadi manajer pertama yang memenangkan treble Eropa dengan dua klub berbeda.