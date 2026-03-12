Goal.com
Live
Valverde Messi Haaland L'Equipe GFXGetty/GOAL
Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Skor Sempurna 10: Erling Haaland, Lionel Messi, Fede Valverde, dan 20 pemain yang telah mendapatkan penilaian langka 10/10 dari L’Equipe

Di skuad Real Madrid yang dipenuhi dengan para Galacticos, Fede Valverde jarang mendapat sorotan atas kontribusinya bagi Los Blancos meskipun perannya sangat penting bagi tim. Namun, pada Rabu lalu, ia berhasil mencuri perhatian setelah mencetak hat-trick yang mengesankan di babak pertama dan mengalahkan Manchester City di Liga Champions. Penampilannya juga membuatnya mendapat pujian langka: penilaian 10/10 dari L'Equipe.

Media berita Prancis ini terkenal dengan pendekatan yang tegas dan tanpa basa-basi dalam penilaian performa. Sangat jarang ada yang mampu memukau mereka hingga mendapatkan nilai sempurna, dan hal itu menjadi topik hangat jika mereka benar-benar melakukannya.

Terkadang, topeng mereka terlepas dan mereka terpaksa mengakui prestasi para pemain yang menampilkan performa tanpa cela, dengan GOAL siap memandu Anda melalui 20 pemain yang telah menerima penghargaan tertinggi tersebut:

  • Franck Sauzee & Bruno Martini (Timnas Prancis U-21 3-0 Timnas Yunani U-21, 1988)

    Pemain pertama yang mencetak skor sempurna 10 adalah bintang muda Prancis Sauzee dan Martini. Setelah imbang tanpa gol pada leg pertama final Kejuaraan Eropa U-21 melawan Yunani, Les Bleus menjamu lawan mereka di Besancon dan meraih kemenangan bersejarah.

    Sauzee berperan penting dengan mencetak dua gol indah, sementara Martini melakukan serangkaian penyelamatan gemilang untuk menjaga keunggulan timnya.

    Pasangan ini kemudian meniti karier yang gemilang, dengan Sauzee mencatatkan lebih dari 500 penampilan di liga dan mencetak 102 gol dari posisi pertahanan dan tengah. Martini menjadi legenda klub di Auxerre dan naik ke level sepak bola senior internasional sebelum menjadi pelatih kiper timnas Prancis.

    • Iklan

  • Oleg Salenko (Rusia 6-1 Kamerun, 1994)

    Bahkan para kritikus di L'Equipe pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan penghargaan tertinggi kepada Salenko setelah penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

    Salenko tetap menjadi satu-satunya pemain yang mencetak lima gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, dan golnya sebelumnya melawan Swedia membuatnya berbagi Sepatu Emas dengan Hristo Stoichkov - meskipun Rusia tidak lolos dari babak grup.

  • Lars Windfeld (Aarhus 1-0 Nantes, 1997)

    Sedikit yang memberi harapan besar kepada tim Denmark Aarhus saat mereka diundi melawan Nantes di babak pertama UEFA Cup musim 1997/98.

    Namun, di Denmark, mereka berhasil menahan tim favorit dengan skor 2-2 dan kemudian mencuri kemenangan 1-0 di leg kedua. Torben Piechnik mencetak gol, tetapi pahlawan sejatinya adalah Windfeld, yang melakukan serangkaian penyelamatan luar biasa untuk menahan tim Prancis.

    Sayangnya, Windfeld tidak pernah dipanggil untuk membela timnas negaranya. Sialan kamu, Peter Schmeichel!

  • Lionel Messi (Barcelona 4-1 Arsenal, 2010)

    Butuh waktu yang luar biasa lama, yaitu 13 tahun, hingga L'Equipe merasa nyaman memberikan nilai 10/10 lagi, dengan seorang bocah berambut ikal dari Argentina yang memecahkan kekeringan tersebut.

    Ini adalah salah satu dari banyak kali Messi tampil tak terbendung dalam pertandingan besar saat berada di puncak kekuatannya, dan timnya membutuhkannya setelah imbang 2-2 di leg pertama di Emirates.

  • Lionel Messi (Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen, 2012)

    Halo lagi, teman lama. Kali ini Messi mencetak rekor lima gol Liga Champions dalam satu pertandingan, saat Barcelona menghancurkan tim Leverkusen yang diperkuat Bernd Leno yang tampak bingung di gawang.

    Leno dua kali dikalahkan oleh La Pulga selama pertandingan tersebut dan juga memantulkan bola langsung ke jalurnya untuk gol keempatnya.

  • Robert Lewandowski (Borussia Dortmund 4-1 Real Madrid, 2013)

    Semifinal Liga Champions 2013 menandai pergeseran kekuatan dalam sepak bola Eropa dari Spanyol ke Jerman, dengan Bayern Munich dan Borussia Dortmund mengalahkan Barcelona dan Real Madrid masing-masing.

    Salah satu pionir revolusi ini adalah Lewandowski, yang mengejutkan Los Blancos dengan empat gol di Signal Iduna Park. Prestasi luar biasa ini menandai transformasi pemain internasional Polandia tersebut menjadi pencetak gol yang tak kenal lelah dan pemecah rekor yang kita kenal dan cintai hari ini.

  • Carlos Eduardo (Guingamp 2–7 Nice, 2014)

    Carlos Eduardo mencetak 10 gol untuk Nice selama musim 2014/15 - dan setengahnya datang dalam kemenangan telak 7-2 atas Guingamp.

    Yang paling menonjol adalah gol pertamanya - tendangan bebas indah dari jarak 30 yard yang dilepaskan dengan kaki sampingnya, yang melengkung tepat waktu untuk meluncur di bawah mistar gawang. Indah sekali.

  • Neymar (Paris Saint-Germain 8-0 Dijon, 2018)

    Setelah serangkaian skor 10 di awal dekade 2010-an, L'Equipe membuat kita menunggu empat tahun setelah penampilan Carlos Eduardo sebelum kembali memberikan nilai tertinggi.

    Neymar memecahkan rekor tersebut dengan mencetak setengah dari gol PSG dalam kemenangan 8-0 mereka atas Dijon. Hanya butuh empat menit bagi Les Parisiens untuk membuka skor, yang menetapkan nada untuk malam yang sangat suram bagi tim tamu, yang, ironisnya, tidak mampu bersaing.

  • Dusan Tadic Ajax Real Madrid 2019Getty Images

    Dusan Tadic (Real Madrid 1-4 Ajax, 2019)

    Ketinggalan 2-1 secara agregat menjelang leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Ajax secara mengejutkan menghancurkan Real Madrid 4-1 di Bernabeu untuk lolos ke perempat final, dengan mantan penyerang Southampton Dusan Tadic berperan penting dalam kemenangan tersebut.

    Pemain Serbia itu mencetak satu gol dan memberikan dua assist untuk membantu tim asuhan Erik ten Hag melakukan comeback luar biasa, sementara Tadic menampilkan penampilan terbaik dalam kariernya di ibu kota Spanyol.

  • Lucas Moura Ajax Tottenham UCL 05082019Getty Images

    Lucas Moura (Ajax 2-3 Tottenham, 2019)

    Jika membawa tim Anda kembali dari tepi jurang dan ke final Liga Champions tidak layak mendapat nilai 10/10, maka tidak ada yang layak.

    Setelah paruh pertama yang tenang sebagai penyerang utama, Lucas Moura bangkit setelah jeda - mencetak dua gol berturut-turut untuk membawa Spurs hanya selisih satu gol dari pertemuan dengan takdir. Kemudian, dengan detik-detik terakhir di waktu tambahan paruh kedua, ia mencetak gol lagi.

    Meskipun Spurs harus menelan kekalahan di final, gol ketiga Lucas adalah salah satu pengingat paling efektif mengapa sepak bola adalah olahraga terbaik di dunia.

  • Serge Gnabry (Tottenham 2-7 Bayern Munich, 2019)

    Dari salah satu hari terhebat dalam sejarah Tottenham hingga salah satu hari terburuk...

    Tidak ada yang suka kalah 7-2, tetapi fakta bahwa mantan prospek akademi Arsenal, Gnabry, mencetak hat-trick dan memberikan assist membuat kekalahan itu terasa lebih memalukan.

    Penampilan tersebut juga menandai kedatangan Gnabry sebagai bintang global. Tidak buruk untuk seorang pemain yang beberapa tahun sebelumnya tidak bisa masuk ke tim West Brom asuhan Tony Pulis.

  • Kylian Mbappe (Prancis 8-0 Kazakhstan, 2021)

    Mbappe telah menampilkan serangkaian penampilan kelas dunia dalam kariernya yang relatif singkat sejauh ini, tetapi hanya satu yang layak mendapatkan pujian tertinggi dari L'Equipe.

    Itu bukanlah momen yang paling glamor, dengan penampilan sempurna sang penyerang terjadi dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Kazakhstan di Parc de Princes. Namun, Mbappe menjadi pemain Prancis pertama yang mencetak empat gol dalam satu pertandingan, jadi dia mungkin pantas mendapatkan nilai 10/10.

  • Alban Lafont (Nantes 3-1 Paris Saint-Germain, 2022)

    PSG jarang kalah dalam pertandingan Ligue 1, dan jika mereka kalah, kiper lawan biasanya harus tampil luar biasa.

    Lafont melakukan hal itu di sini, membantu Nantes mempertahankan keunggulan tiga gol yang mengejutkan pada babak pertama dan meraih tiga poin bersejarah. PSG mencatatkan 3,93 xG dalam pertandingan ini, namun Lafont hanya kebobolan sekali berkat penampilan heroik yang luar biasa di bawah mistar gawang.

  • Erling Haaland Man City 2022-23 [3]Getty Images

    Erling Haaland (Manchester City 6-3 Manchester United, 2022)

    Pencapaian 10/10 kedua pada tahun 2022 diberikan kepada Haaland setelah pertandingan Manchester derby yangsangat timpang.

    Haaland mencetak hat-trick kandang ketiganya secara berturut-turut melawan United - menjadi pemain pertama yang melakukannya dalam sejarah Premier League - dan bahkan memberikan assist sebagai tambahan. Jangan heran jika dia akan mendapatkan beberapa penilaian 100 persen lagi dalam waktu dekat.

  • Dominik Livakovic Croatia 2022Getty Images

    Dominik Livakovic (Kroasia 1-1 Brasil (adu penalti 4-2), 2022)

    Kiper Kroasia tampil luar biasa dalam babak perempat final Piala Dunia, hampir sendirian menggagalkan Brasil dengan melakukan 11 penyelamatan yang hampir tak terbayangkan selama pertandingan.

    Ia juga tampil menginspirasi dalam adu penalti, di mana penyelamatannya untuk menggagalkan upaya Rodrygo terbukti menentukan, dengan Kroasia berhasil memenangkan adu penalti dan melaju ke semifinal.

  • Erling Haaland (Manchester City 7-0 RB Leipzig, 2023)

    Erling Haaland mencetak hat-trick kelimanya dalam musim 2022-23 yang luar biasa, dengan mencetak lima gol dalam kemenangan telak Manchester City 7-0 atas RB Leipzig di babak 16 besar Liga Champions.

    Ini merupakan kali kedua dalam kariernya Haaland mendapat nilai sempurna 10 dari L'Equipe - satu-satunya kekecewaan adalah keputusan Pep Guardiola untuk menggantikannya saat ia masih memiliki setengah jam untuk menyelesaikan double hat-trick-nya!

  • Ademola Lookman Atalanta 2023-24Getty Images

    Ademola Lookman (Atalanta 3-0 Bayer Leverkusen, 2024)

    Atalanta masuk ke final Liga Europa 2024 sebagai underdog besar melawan Bayer Leverkusen, yang telah memastikan gelar Bundesliga tanpa kalah satu pertandingan pun, dan hanya dua pertandingan lagi untuk menyelesaikan musim tak terkalahkan di semua kompetisi. Namun, Ademola Lookman punya rencana lain.

    Pemain internasional Nigeria itu mencetak hat-trick yang menakjubkan melalui tiga gol yang luar biasa saat tim asuhan Gian Piero Gasperini menghancurkan tim Xabi Alonso di Dublin. Lookman menjadi bintang utama saat ia mengalahkan pertahanan Leverkusen dengan lincah, dan pantas membawa pulang bola pertandingan.

  • Donovan Leon Auxerre 2024-25Getty Images

    Donovan Leon (Auxerre 0-0 Paris Saint-Germain, 2024)

    Donovan Leon hampir tidak dikenal di Prancis, apalagi di luar negeri, tetapi pada usia 32 tahun, ia mendapatkan momen kejayaannya dengan penampilan kiper yang luar biasa yang pernah dilihat di Ligue 1.

    Leon melakukan 11 penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap bersih melawan Paris Saint-Germain, yang saat itu memimpin klasemen dengan selisih poin yang jauh, saat tim Auxerre yang baru promosi berhasil menahan imbang 0-0 melawan tim yang nantinya akan menguasai Prancis dan Eropa dalam enam bulan ke depan.

  • Desire Doue PSG InterGetty Images

    Desire Doue (Paris Saint-Germain 5-0 Inter, 2025)

    Selama bertahun-tahun, PSG menjadi bahan tertawaan di Liga Champions. Meskipun dominan di Prancis dan memiliki dua pemain sepak bola termahal dalam sejarah—Neymar dan Kylian Mbappe—PSG seringkali gagal total di Eropa. Namun, pada musim 2024-25 dan setelah Mbappe hengkang, sebuah PSG baru muncul, tim yang dipenuhi talenta muda yang bermain dengan semangat yang didorong oleh pelatih Luis Enrique.

    Hadiahnya adalah gelar Liga Champions pertama, yang diraih dengan gemilang melalui kemenangan 5-0 atas Inter di final. Desire Doue menjadi sorotan di Munich, saat ia memberikan assist untuk gol pembuka Achraf Hakimi sebelum mencetak dua gol sendiri, sehingga menjadi pemain pertama yang secara langsung berkontribusi pada tiga gol dalam final Liga Champions. Pemain berusia 19 tahun itu menguasai pertahanan Inter sepanjang 67 menit di lapangan, menampilkan performa brilian dari seorang pemain yang memiliki dunia di kakinya.

    Perlu juga dicatat bahwa Luis Enrique juga mendapat nilai 10/10 dari L'Equipe, karena ia menjadi manajer pertama yang memenangkan treble Eropa dengan dua klub berbeda.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-PSGAFP

    Joao Neves (Toulouse 3-6 Paris Saint-Germain, 2025)

    Siapa bilang Ligue 1 itu membosankan? Kemenangan luar biasa PSG dengan skor 6-3 di Toulouse pada awal musim 2025-26 memiliki segalanya, termasuk sembilan gol dan tendangan penalti yang gagal. Tiga gol dari Joao Neves lah yang mencuri perhatian.

    Bukan hanya satu tendangan salto yang dicetak oleh gelandang mungil itu, melainkan dua tendangan salto. Dua tendangan salto. Dalam rentang tujuh menit. Pada menit ke-14 pertandingan. Astaga.

    Juara Prancis itu masuk ke babak pertama dengan skor 4-1, dengan Bradley Barcola dan Ousmane Dembele juga mencetak gol. Dembele menambah gol kelima PSG dari titik penalti sebelum Neves mencetak gol keenam dan gol ketiganya, membuat para penulis dan editor L'Equipe tidak punya pilihan selain memberikan nilai sempurna 10.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Fede Valverde (Real Madrid 3-0 Manchester City, 2026)

    Dengan Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo absen karena cedera, sedikit yang diharapkan dari Real Madrid saat mereka menghadapi Manchester City di babak 16 besar Liga Champions 2025-26, meskipun status mereka di kancah sepak bola Eropa. Namun, Fede Valverde punya rencana lain.

    Mengenakan ban kapten, pemain internasional Uruguay itu tampil gemilang di sisi kanan Madrid sambil mencetak tiga gol luar biasa untuk mengamankan leg pertama sebelum babak pertama berakhir. Beberapa sentuhan Valverde dalam proses mencetak golnya, terutama saat mengangkat bola di atas kepala Marc Guehi untuk gol ketiganya, sungguh memukau, sementara penyelesaiannya melewati Gigi Donnarumma tak tertandingi.

    Untuk satu malam di Bernabeu, salah satu pahlawan tak dikenal Madrid akhirnya mendapat sorotan.

0