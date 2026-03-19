Ski Alpine, Klasemen Umum Lomba Turun dan Klasemen Umum Piala Dunia: Bagaimana Emma Aicher bisa memenangkan Bola Kristal di Lillehammer?

Mikaela Shiffrin saat ini memimpin klasemen umum dengan selisih 140 poin. Angka yang terdengar besar itu sebenarnya bukanlah keunggulan yang signifikan bagi atlet Amerika Serikat tersebut. Karena kemenangan memberikan 100 poin dan posisi podium lainnya masing-masing 80 dan 60 poin, Emma Aicher berpotensi mengejar ketertinggalan tersebut hanya dengan finis di posisi kedua dan ketiga pada lomba downhill dan Super-G di Lillehammer.

Aicher telah memperkuat posisinya sebagai favorit dengan meraih lima kemenangan musim ini di disiplin kecepatan. Sebaliknya, Shiffrin sudah dua tahun tidak ikut serta dalam lomba downhill. Ia juga melewatkan Super-G hingga musim ini, dengan posisi ke-23 di Val di Fassa sebagai hasil terbaiknya.

Oleh karena itu, keputusan untuk kemenangan keseluruhan akan ditentukan dalam disiplin teknis di Hafjell.

Begini cara Emma Aicher bisa memenangkan Piala Dunia secara keseluruhan:

Lomba Turun Kvitfjell: Aicher peringkat 2 (80 poin), Shiffrin 0 poin

Super-G Kvitfjell: Aicher peringkat 2 (80 poin), Shiffrin 0 poin

Riesenslalom Hafjell: Aicher peringkat ke-4 (50 poin), Shiffrin peringkat ke-5 (45 poin)

Slalom Hafjell: Aicher peringkat 2 (80 poin), Shiffrin peringkat 1 (100 poin)

Emma Aicher berpotensi menjadi pembalap ski wanita Jerman pertama sejak Maria Höfl-Riesch (2011) yang memenangkan klasemen umum. Dalam sejarah DSV, ia akan menjadi atlet keempat yang berhasil meraih prestasi ini.