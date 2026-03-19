Audi FIS Alpine Ski World Cup - Women's Super GGetty Images Sport

Ski Alpine, Klasemen Umum Lomba Turun dan Klasemen Umum Piala Dunia: Bagaimana Emma Aicher bisa memenangkan Bola Kristal di Lillehammer?

Emma Aicher membidik dua trofi Kristal sekaligus di final Piala Dunia Ski tahun ini. SPOX akan mengungkap bagaimana ia bisa meraihnya.

Pada final yang akan datang di Lillehammer (21–25 Maret), atlet berusia 22 tahun ini memiliki target bersejarah: Emma Aicher masih berpeluang meraih dua trofi Kristal. Selain trofi kecil untuk Piala Dunia Downhill, gelar juara umum Piala Dunia pun sudah di depan mata baginya.

Temukan penawaran terbaik untuk Anda.Daftar sekarang!

SPOX akan memberi tahu Anda bagaimana Emma Aicher bisa memenangkan bola kristal tersebut.

  • Ski Alpine, Klasemen Umum Lintasan Cepat dan Klasemen Umum Piala Dunia: Bagaimana Emma Aicher bisa memenangkan trofi Lintasan Cepat di Lillehammer?

    Menjelang final Piala Dunia, Emma Aicher hanya terpaut 28 poin dari pemuncak klasemen lomba luncur cepat, Laura Pirovano. Untuk mengejar ketertinggalan dari atlet Italia tersebut, Aicher membutuhkan kemenangan atau posisi kedua di balapan terakhir sebagai modal yang ideal – asalkan ia finis setidaknya dua peringkat di atas Pirovano dalam klasemen akhir.

    Begini cara Emma Aicher bisa memenangkan bola lomba lari cepat:

    • Jika menang: Pirovano maksimal boleh finis di posisi ketiga.
    • Jika finis di posisi 2: Pirovano tidak boleh finis di atas peringkat ke-4.
    • Jika finis di posisi ketiga: Pirovano maksimal boleh finis di posisi kesembilan.
    • Jika finis di posisi ke-4: Pirovano maksimal boleh finis di peringkat ke-13.
    • Jika finis di posisi ke-5: Pirovano paling banyak boleh finis di peringkat ke-15.
    • Jika menempati peringkat 6 hingga 9: Aicher hanya akan memenangkan bola jika Pirovano sama sekali tidak mendapatkan poin (peringkat 16 atau lebih buruk, atau tidak ikut serta).
    • Iklan
    Ski Alpine, Klasemen Umum Lomba Turun dan Klasemen Umum Piala Dunia: Bagaimana Emma Aicher bisa memenangkan Klasemen Umum Piala Dunia di Lillehammer?

    Mikaela Shiffrin saat ini memimpin klasemen umum dengan selisih 140 poin. Angka yang terdengar besar itu sebenarnya bukanlah keunggulan yang signifikan bagi atlet Amerika Serikat tersebut. Karena kemenangan memberikan 100 poin dan posisi podium lainnya masing-masing 80 dan 60 poin, Emma Aicher berpotensi mengejar ketertinggalan tersebut hanya dengan finis di posisi kedua dan ketiga pada lomba downhill dan Super-G di Lillehammer.

    Aicher telah memperkuat posisinya sebagai favorit dengan meraih lima kemenangan musim ini di disiplin kecepatan. Sebaliknya, Shiffrin sudah dua tahun tidak ikut serta dalam lomba downhill. Ia juga melewatkan Super-G hingga musim ini, dengan posisi ke-23 di Val di Fassa sebagai hasil terbaiknya.

    Oleh karena itu, keputusan untuk kemenangan keseluruhan akan ditentukan dalam disiplin teknis di Hafjell. 

    Begini cara Emma Aicher bisa memenangkan Piala Dunia secara keseluruhan:

    • Lomba Turun Kvitfjell: Aicher peringkat 2 (80 poin), Shiffrin 0 poin
    • Super-G Kvitfjell: Aicher peringkat 2 (80 poin), Shiffrin 0 poin
    • Riesenslalom Hafjell: Aicher peringkat ke-4 (50 poin), Shiffrin peringkat ke-5 (45 poin)
    • Slalom Hafjell: Aicher peringkat 2 (80 poin), Shiffrin peringkat 1 (100 poin)

    Emma Aicher berpotensi menjadi pembalap ski wanita Jerman pertama sejak Maria Höfl-Riesch (2011) yang memenangkan klasemen umum. Dalam sejarah DSV, ia akan menjadi atlet keempat yang berhasil meraih prestasi ini.

  • Ski Alpine, Klasemen Umum Lomba Turun dan Klasemen Umum Piala Dunia: Bagaimana Emma Aicher bisa memenangkan Klasemen Umum Piala Dunia di Lillehammer? - Siaran Langsung

    Kalian bisa menyaksikan penentuan peringkat di ZDF. Balapan ini juga disiarkan di Eurosport; di sini kalian bisa memilih antara menonton di TV atau streaming. Namun, untuk menonton secara online, kalian hanya bisa mengaksesnya melalui platform berbayar seperti discovery+, DAZN, dan HBO Max

  • Ski Alpen: Jadwal di Lillehammer

    TanggalWaktu Cabang olahraga
    Sabtu, 21 Maret12:30Berangkat
    Minggu, 22 Maret10.45Super-G
    Selasa, 24 Maret10.30Slalom (Babak 1)
     13:30Slalom (Putaran ke-2)
    Rabu, 25 Maret09.30Slalom raksasa (putaran pertama)
     12:30Slalom raksasa (putaran ke-2)