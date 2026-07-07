Skenario yang memilukan... Bagaimana Mesir bisa kehilangan prestasi bersejarah dalam 13 menit saat melawan Argentina?

Hossam Hassan memulai pertandingan dengan menurunkan Haitham Hassan dan Imam Ashour di kedua sayap, bersama Mohamed Salah dan Mustafa Zico di lini depan.

Pada menit-menit awal, timnas Mesir mengandalkan formasi pertahanan menengah, berusaha untuk tidak mundur sepenuhnya ke wilayahnya sendiri, sambil menekan pemain Argentina yang menguasai bola di area-area tertentu.

Setelah gol Yasser Ibrahim pada menit ke-15 melalui sundulan dari umpan silang Marwan Attia, tim Firaun secara bertahap mundur ke formasi pertahanan rendah, dan pada beberapa kesempatan bahkan menempatkan enam pemain di depan kotak penalti, dalam pendekatan yang memprioritaskan mempertahankan keunggulan daripada menguasai bola.

Pada babak kedua, timnas Mesir terus mengandalkan peralihan serangan yang cepat daripada membangun serangan panjang.

Tim ini memanfaatkan kualitas Haitham Hassan dan Mohamed Salah dalam menciptakan serangan, ditambah kekuatan fisik dan pergerakan yang ditunjukkan oleh Mustafa Zico, sehingga gol kedua tercipta pada menit ke-67 setelah serangan kolektif yang melibatkan Salah dan Haitham Hassan.