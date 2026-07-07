Skenario yang memilukan... Bagaimana Mesir bisa kehilangan prestasi bersejarah dalam 13 menit saat melawan Argentina?

Tim nasional Mesir hanya berjarak beberapa menit lagi untuk menorehkan salah satu bab terhebat dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia. Mereka sempat unggul dua gol atas tim nasional Argentina hingga menit ke-79, dan memaksa sang juara bertahan menjalani pertandingan yang rumit secara taktis, sebelum segalanya berubah drastis dalam 13 menit terakhir, dan para Firaun harus menelan kekalahan pahit dengan skor 3-2.
Di antara disiplin pertahanan Mesir dan kebangkitan Argentina di menit-menit akhir, pertandingan ini mengungkap detail-detail taktis yang menjelaskan bagaimana tim asuhan Hossam Hassan nyaris mencapai prestasi bersejarah, dan mengapa Messi beserta rekan-rekannya berhasil lolos di saat-saat terakhir.