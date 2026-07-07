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FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

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Skenario yang memilukan... Bagaimana Mesir bisa kehilangan prestasi bersejarah dalam 13 menit saat melawan Argentina?

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
L. Messi
L. Scaloni
H. Hassan
M. Ziko
M. Shobeir
FEATURES
Analysis
Argentina
Mesir
AS

Mimpi para Firaun berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan

Tim nasional Mesir hanya berjarak beberapa menit lagi untuk menorehkan salah satu bab terhebat dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia. Mereka sempat unggul dua gol atas tim nasional Argentina hingga menit ke-79, dan memaksa sang juara bertahan menjalani pertandingan yang rumit secara taktis, sebelum segalanya berubah drastis dalam 13 menit terakhir, dan para Firaun harus menelan kekalahan pahit dengan skor 3-2.

Di antara disiplin pertahanan Mesir dan kebangkitan Argentina di menit-menit akhir, pertandingan ini mengungkap detail-detail taktis yang menjelaskan bagaimana tim asuhan Hossam Hassan nyaris mencapai prestasi bersejarah, dan mengapa Messi beserta rekan-rekannya berhasil lolos di saat-saat terakhir.

  • Gol yang tak terduga... dan mempertahankan keunggulan

    Hossam Hassan memulai pertandingan dengan menurunkan Haitham Hassan dan Imam Ashour di kedua sayap, bersama Mohamed Salah dan Mustafa Zico di lini depan.

    Pada menit-menit awal, timnas Mesir mengandalkan formasi pertahanan menengah, berusaha untuk tidak mundur sepenuhnya ke wilayahnya sendiri, sambil menekan pemain Argentina yang menguasai bola di area-area tertentu.

    Setelah gol Yasser Ibrahim pada menit ke-15 melalui sundulan dari umpan silang Marwan Attia, tim Firaun secara bertahap mundur ke formasi pertahanan rendah, dan pada beberapa kesempatan bahkan menempatkan enam pemain di depan kotak penalti, dalam pendekatan yang memprioritaskan mempertahankan keunggulan daripada menguasai bola.

    Pada babak kedua, timnas Mesir terus mengandalkan peralihan serangan yang cepat daripada membangun serangan panjang.

    Tim ini memanfaatkan kualitas Haitham Hassan dan Mohamed Salah dalam menciptakan serangan, ditambah kekuatan fisik dan pergerakan yang ditunjukkan oleh Mustafa Zico, sehingga gol kedua tercipta pada menit ke-67 setelah serangan kolektif yang melibatkan Salah dan Haitham Hassan.

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  • Argentina... Juara yang memudar dan perlu segera dievaluasi

    Tim nasional Argentina memiliki banyak kelemahan yang terungkap dalam pertandingan ini dan juga dalam laga sebelumnya melawan Cape Verde. Ini adalah pertandingan kedua berturut-turut di mana rekan-rekan Messi harus berjuang keras untuk lolos, setelah kebobolan empat gol dari hanya enam tembakan ke gawang, disertai dengan kebuntuan dan kurangnya solusi pada momen-momen krusial pertandingan.

    Pada babak pertama, tim ini mengalami kesulitan besar untuk menembus lini pertahanan lawan akibat kepadatan yang diciptakan oleh barisan pertahanan Mesir dan keunggulan jumlah pemain di depan gawang Mustafa Shubair, serta adanya sejumlah pemain dengan karakteristik serupa dalam susunan pemain Scaloni.

    Akan menarik untuk melihat apakah pemain seperti Giuliano Simeone atau Nicolás González akan mendapat kesempatan masuk starting line-up di masa depan, mengingat kesulitan tim dalam memperlebar lapangan dan menciptakan perbedaan melalui sayap.

    Tim ini juga mengalami kesulitan dalam serangan di sayap kanan, sementara sebagian besar upaya berbahaya datang dari sayap kiri yang dipimpin oleh Nicolás Tagliafico.

  • 13 menit... Bagaimana Scaloni membalikkan keadaan dalam pertandingan itu?

    Lionel Scaloni melakukan dua pergantian pemain di lini serang dengan memasukkan Lautaro Martínez menggantikan Rodrigo de Paul, serta Nicolás González menggantikan Nicolás Tagliafico, sebuah langkah yang meningkatkan intensitas serangan di sepertiga akhir lapangan.

    Di sisi lain, Hossam Hassan memasukkan Trezeguet menggantikan Haytham Hassan setelah performa fisik yang terakhir menurun, namun pergantian tersebut tidak memberikan dampak yang sama bagi timnas Mesir baik secara defensif maupun ofensif.

    Hanya dalam waktu 13 menit, jalannya pertandingan berubah total.

    Pada menit ke-79, Christian Romero memperkecil ketertinggalan melalui sundulan setelah menerima umpan dari Messi dan sentuhan dari Gonzalo Montiel, kemudian Messi menyamakan kedudukan pada menit ke-83 melalui tendangan dari dalam kotak penalti, sebelum Enzo Fernández mencetak gol kemenangan pada menit kedua tambahan waktu.

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  • Pria Penentu... Badai Messi Tak Terhentikan

    Meskipun penampilan kolektif Argentina tidak terlalu mengesankan sepanjang sebagian besar babak pertandingan, Lionel Messi memikul timnya di pundaknya pada momen krusial pertandingan yang sebenarnya tidak luar biasa baginya baik dari segi statistik maupun ancaman serangan sejak awal, ia gagal mengeksekusi tendangan penalti yang diperolehnya pada menit ke-19 setelah penyelamatan gemilang dari Schober pada menit ke-21, sebuah kegagalan yang hampir saja mengakhiri kontribusinya yang menentukan dalam pertandingan tersebut sebelum benar-benar dimulai.

    Namun, yang menonjol dari penampilan Messi adalah kemampuannya untuk mengatasi momen tersebut secara mental dan terus bekerja tanpa henti, terutama pada 20 menit terakhir ketika ia menjadi motor utama kebangkitan Argentina.

    Messi hampir selalu beroperasi di sisi kanan, dan sesekali bergerak ke lini tengah untuk ikut membangun serangan serta memecah kepadatan pertahanan Mesir di area tersebut, sebelum kembali ke sepertiga akhir lapangan.

    Pola pergerakan ini langsung membuahkan hasil melalui gol Cristian Romero (menit ke-79), saat ia mengoper bola dengan akurat ke arah kotak penalti sehingga bola, setelah memantul dari Montiel, sampai ke kaki bek Argentina tersebut.

    Hanya empat menit kemudian, Messi sendiri yang mengambil alih tugas tersebut, melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti yang menggetarkan gawang Shubair dan menyamakan kedudukan (83), sebuah momen yang menggambarkan kemampuannya dalam menentukan hasil pertandingan bahkan saat timnya tidak tampil dalam performa terbaiknya secara kolektif, sebelum gol penentu kemenangan dicetak oleh Enzo Fernández (93).

  • Pertanyaan yang membingungkan... Lembaran yang hilang di saat-saat krusial

    Skenario di menit-menit terakhir memunculkan pertanyaan taktis mengenai pilihan-pilihan yang diambil Husam Hassan setelah timnya unggul dua gol. Seiring meningkatnya tekanan dari Argentina dan pergantian pemain ofensif yang dilakukan oleh Lionel Scaloni—yang meningkatkan kepadatan pemainnya di dalam kotak penalti—seharusnya dipertimbangkan untuk memperkuat barisan belakang dengan memasukkan bek tambahan seperti Husam Abdel-Majeed guna mempertahankan keunggulan jumlah pemain di dalam kotak penalti serta menghadapi umpan silang dan duel udara.

    Gol yang dicetak oleh Cristian Romero (79) berasal dari bola di dalam kotak penalti, sebelum ruang-ruang terbuka semakin lebar seiring serangan gencar Argentina dalam upaya menyamakan kedudukan, yang membuka perdebatan mengenai apakah memperkuat sistem pertahanan pada tahap tersebut akan memberikan Mesir kemampuan yang lebih besar untuk bertahan hingga peluit akhir.

    Meskipun demikian, tidak mungkin untuk memastikan bahwa perubahan ini saja akan mencegah kebangkitan Argentina, namun hal itu tetap menjadi salah satu opsi taktis yang bisa diambil seiring perubahan ritme pertandingan, serta keluarnya pemain-pemain kunci Mesir secara berurutan: Imam Ashour dan Haitham Hassan, ditambah dengan menurunnya performa pemain pengganti lini serang seperti Trezeguet, Marmoush, dan Zizo, serta minimnya kontribusi mereka untuk membalikkan keadaan.

  • Mustafa Shubair... katup pengaman yang memperpanjang masa hidup mimpi itu

    Mustafa Shubair memainkan peran kunci dalam mempertahankan keunggulan Mesir selama mungkin saat menghadapi Argentina, seperti yang ia lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, bahkan lebih dari itu.

    Momen paling menonjolnya terjadi pada menit ke-21, ketika ia menggagalkan tendangan penalti yang dieksekusi oleh Lionel Messi. Penalti tersebut diberikan wasit pada menit ke-19 setelah terjadi kontak antara Haitham Hassan dan Nicolás Tagliafico di dalam kotak penalti, sehingga mencegah kapten Argentina itu menyamakan kedudukan lebih awal.

    Shubair mendapat penilaian 7,3 dari platform Sofascore, setelah melakukan empat penyelamatan, termasuk tiga di dalam kotak penalti, serta satu tendangan penalti.

    Nilai “gol yang dicegah” miliknya mencapai (-0,31), sebuah indikator yang mencerminkan kemampuannya mencegah gol-gol yang kemungkinan besar tercipta berdasarkan kualitas tendangan yang dihadapinya.

    Ia juga memenangkan semua duel udara dan darat, merebut kembali tujuh bola, serta mencatatkan tiga kontribusi pertahanan langsung, di samping akurasi umpan sebesar 78% (21 umpan tepat dari 27 percobaan).

    Penampilan ini membantu timnas Mesir menerapkan strategi pertahanan rendah dengan percaya diri, sehingga mereka mengakhiri babak pertama dengan keunggulan satu gol tanpa balas, meskipun Argentina lebih unggul dalam penguasaan bola.

  • Zico... salah satu penemuan paling menonjol di turnamen ini

    Mustafa Zico merupakan salah satu nama terkemuka di Piala Dunia 2026. Pemain yang menjalani pertandingan internasional pertamanya melawan Rusia dalam laga persahabatan menjelang turnamen pada bulan Mei itu, sejak hari pertama telah menjadi elemen kunci dalam gaya permainan tim nasional Mesir.

    Ziko bermain sebagai sayap di kedua sisi lapangan, serta sebagai penyerang. Ia menarik perhatian berkat kerja kerasnya, serangan-serangan cepatnya yang berulang, kegigihannya dalam duel, dan kekuatan fisiknya, di samping kemampuannya dalam mengolah bola, baik dalam menggiring, menembak, maupun mendukung rekan-rekannya.

    Zico menjadi kejutan besar di Piala Dunia karena namanya tidak termasuk dalam daftar pemain yang diandalkan banyak orang sebelum turnamen dimulai, namun ia berubah menjadi salah satu kejutan terbesarnya, dengan penampilan ikonik yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola Mesir.

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