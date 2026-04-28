Untuk mencegah penyerbuan lapangan, jumlah petugas keamanan dan anggota kepolisian di lokasi akan ditingkatkan “secara signifikan”. Juru bicara kepolisian Thomas Nowaczyk secara tidak langsung mengonfirmasi hal ini kepada Bild: “Klub berencana mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan semua orang dan mencegah penyerbuan lapangan. Kami bersiaga di stadion untuk mengantisipasi segala bahaya, namun kami hanya akan bertindak jika ada ancaman terhadap nyawa dan keselamatan fisik; prioritas utama kami adalah mencegah cedera.”

Secara finansial, invasi lapangan akan sangat merugikan klub: denda besar dari DFB dan, berpotensi, biaya penggantian lapangan sebelum pertandingan kandang terakhir pada Matchday 34 melawan Eintracht Braunschweig - tagihan yang bisa mencapai €250.000.

Skenario tersebut masih bersifat hipotetis untuk saat ini, karena Schalke harus terlebih dahulu mengalahkan Fortuna di kandang pada Matchday 32 untuk memastikan promosi. Tim tamu akan tiba di Veltins Arena dengan harapan merusak pesta tersebut, didorong oleh sedikit momentum.

Tim yang sebelumnya menjadi kandidat promosi, kini berjuang untuk menghindari degradasi dramatis ke divisi ketiga, meningkatkan harapan bertahan hidupnya dengan kemenangan kandang krusial 3-1 pada Jumat lalu atas Dynamo Dresden yang sedang dalam performa bagus, yang berada di peringkat keempat klasemen paruh kedua dan memiliki pertahanan terbaik di divisi tersebut. Satu poin di laga tandang akan menjadi dorongan yang disambut baik saat mereka bersiap menghadapi laga-laga penentu melawan SV Elversberg dan di kandang rival langsung Furth pada pekan terakhir.