'Skenario kiamat' - Micky van de Ven mengakui 'sudah selesai' setelah kekalahan 'mengenaskan' Tottenham di Liga Champions melawan Atletico Madrid

Berbicara kepada Ziggo Sport setelah peluit akhir, pemain internasional Belanda itu tidak menahan diri dalam mengomentari kondisi klub. Mengenai cara Tottenham kalah dari Atletico, Van de Ven menjelaskan: “Mengenaskan, jujur saja: skenario kiamat. Segala hal yang bisa salah dalam 20 menit pertama terjadi. Semua orang terpeleset, termasuk saya. Itu adalah momen di mana Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berdiri di sini dan mulai menyalahkan lapangan.”

Van de Ven juga mengungkapkan bahwa kritik terus-menerus terhadap performa buruk Tottenham telah membuatnya menjauh dari sorotan publik. Bek tersebut mengakui bahwa ia kesulitan menghadapi intensitas situasi ini. “Bagaimana perasaan saya secara mental? Sulit, saya bisa katakan. Sangat sulit. Saya harus terus maju; ini adalah hidup," katanya. "Saya tidak lagi menggunakan ponsel; saya sudah selesai dengan itu. Hanya keluarga dan hal-hal lain."