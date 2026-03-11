Goal.com
'Skenario kiamat' - Micky van de Ven mengakui 'sudah selesai' setelah kekalahan 'mengenaskan' Tottenham di Liga Champions melawan Atletico Madrid

Bek Tottenham, Micky van de Ven, menggambarkan situasi yang suram di klub tersebut setelah kekalahan memalukan 5-2 di Liga Champions melawan Atletico Madrid. Bek tengah asal Belanda itu tidak menahan diri dalam evaluasinya terhadap pertandingan yang melihat Spurs tertinggal empat gol dalam 22 menit pertama, menggambarkan keruntuhan di ibu kota Spanyol sebagai skenario kiamat bagi tim Premier League tersebut.

  • Keburukan Tottenham terus berlanjut

    Kekalahan telak di Madrid hanyalah pukulan terbaru bagi tim Spurs yang gagal meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan berturut-turut, enam di antaranya di Premier League, sebuah rentetan hasil yang telah membuat mereka terjerumus ke dalam pertarungan degradasi. Manajer interim Igor Tudor menghadapi tekanan besar setelah kalah dalam semua empat pertandingan yang dipimpinnya, dengan kekalahan telak di Madrid pada Selasa malam menandai titik balik baru bagi klub, dan Van de Ven mengakui bahwa kegagalan berulang ini mulai mempengaruhi kesehatan mental dan kehidupan pribadinya di luar lapangan.

    Kelelahan mental dan pemutusan akses media sosial

    Berbicara kepada Ziggo Sport setelah peluit akhir, pemain internasional Belanda itu tidak menahan diri dalam mengomentari kondisi klub. Mengenai cara Tottenham kalah dari Atletico, Van de Ven menjelaskan: “Mengenaskan, jujur saja: skenario kiamat. Segala hal yang bisa salah dalam 20 menit pertama terjadi. Semua orang terpeleset, termasuk saya. Itu adalah momen di mana Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berdiri di sini dan mulai menyalahkan lapangan.”

    Van de Ven juga mengungkapkan bahwa kritik terus-menerus terhadap performa buruk Tottenham telah membuatnya menjauh dari sorotan publik. Bek tersebut mengakui bahwa ia kesulitan menghadapi intensitas situasi ini. “Bagaimana perasaan saya secara mental? Sulit, saya bisa katakan. Sangat sulit. Saya harus terus maju; ini adalah hidup," katanya. "Saya tidak lagi menggunakan ponsel; saya sudah selesai dengan itu. Hanya keluarga dan hal-hal lain."

  • Empati untuk Kinsky

    Malam itu sangat berat bagi kiper muda Ceko, Antonin Kinsky, yang debutnya di Liga Champions diberikan oleh manajer Igor Tudor. Debutnya di kompetisi elite Eropa itu hanya berlangsung 17 menit sebelum ia digantikan oleh Guglielmo Vicario, sementara skor sudah mulai lepas kendali. Keputusan itu menyoroti sifat kacau dari skuad Spurs saat ini di bawah Tudor.

    Van de Ven mengungkapkan simpati untuk rekan setimnya yang muda, mengatakan: “Ini juga sangat menyedihkan baginya, dia sedang melakukan debutnya. Tidak ada yang ingin mengalami hal ini.” 

    Menghadapi pertempuran yang putus asa untuk bertahan hidup

    Dengan hanya sembilan pertandingan Premier League tersisa, status Tottenham sebagai klub papan atas benar-benar terancam. Pertandingan krusial melawan Nottingham Forest dan Wolverhampton Wanderers, yang juga sedang berjuang, akan segera berlangsung, dan pertandingan-pertandingan ini kemungkinan besar akan menentukan masa depan klub. "Tentu saja, saya bisa memberikan pidato standar bahwa kita semua harus bersatu dan bekerja keras, tapi kita terus menerus mendapat pukulan demi pukulan. Ini benar-benar sulit," tambahnya.

    Spurs juga akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Atletico dalam leg kedua laga Liga Champions mereka pekan depan.

