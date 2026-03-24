Skandal taruhan di Republik Ceko dua hari menjelang babak playoff Piala Dunia: enam klub terlibat, salah satunya dari divisi utama

Kekacauan meletus di Moravia

Berita mengejutkan dunia sepak bola lokal datang dari situs Ceko iSport.cz: polisi telah menangkap puluhan orang, termasuk pemain, wasit, dan klub-klub papan atas yang terlibat dalam kasus korupsi dan perjudian.


Pimpinan Federasi Sepak Bola Republik Ceko (FAČR) telah memanggil rapat darurat komite eksekutif tak lama setelah berita tersebut tersebar. Selanjutnya, presidennya, David Trunda, mengonfirmasi penyelidikan tersebut dalam konferensi pers, dengan menyatakan bahwa ini merupakan hasil dari tiga tahun kerja dan bahwa federasi telah bekerja sama dalam proses tersebut "selama bertahun-tahun".

  • PENYEBARAN PASUKAN

    "Departemen kami sedang melakukan penyelidikan pidana hari ini. Penyampaian informasi tersebut bersifat rahasia dan ditujukan kepada Kejaksaan Agung Olomouc," kata juru bicara NCOZ (Pusat Nasional Penanggulangan Kejahatan Terorganisir) Jaroslav Ibehej. Europol dan Interpol juga dilaporkan terlibat. "Sejak pukul 6 pagi, sebuah operasi besar-besaran sedang berlangsung, kemungkinan terbesar dalam sejarah sepak bola Ceko," demikian bunyi pesan teks yang dikirim oleh Presiden FAČR David Trunda kepada anggota komite eksekutif. "Asosiasi Sepak Bola Ceko adalah pihak yang menginisiasi kasus ini. Kami telah bekerja sama dengan kepolisian sejak lama untuk mengungkap praktik-praktik curang," jelas Trunda dalam konferensi pers.

  • MOMEN YANG SENSITIF

    Jaksa Agung Olomouc, Radim Dragoun, menyatakan bahwa puluhan orang telah ditangkap dan penggeledahan telah dilakukan di rumah-rumah mereka serta di tempat-tempat lain, sebagaimana dilaporkan di situs web Kejaksaan Agung. Semua ini terjadi hanya dua hari sebelum tim nasional pria memulai babak playoff Piala Dunia 2026: semifinal melawan Irlandia, dan kemungkinan final melawan pemenang pertandingan Denmark-Makedonia Utara.

  • KLUB-KLUB YANG TERLIBAT

    Menurut iSport.cz, penyelidikan polisi saat ini terutama berfokus di Moravia dan mencakup pertandingan divisi utama serta pertandingan tingkat junior. Sumber jurnalistik tersebut menyatakan bahwa salah satu tersangka adalah Jan Wolf, walikota Karviná yang juga pemilik klub divisi utama, serta pemain Samuel Sigut dan seorang wasit profesional. Klub-klub lain yang terlibat di antaranya adalah: Olomouc, Ostrava, Zlin, Slovacko, dan Mlada Boleslav, serta Prostejov, Kromeriz, dan klub-klub Brno Artis dan Zbrojovka, yang bermain di divisi kedua.