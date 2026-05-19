Skandal Spygate! Southampton didiskualifikasi dari final play-off Championship dan dikurangi empat poin, sementara Middlesbrough mendapat kesempatan kedua untuk promosi ke Liga Premier

Menurut Liga Sepak Bola Inggris (EFL), Southampton telah dikeluarkan dari perebutan promosi pasca-musim dengan segera, sehingga kemenangan mereka di semifinal play-off baru-baru ini dinyatakan batal. The Saints awalnya mengalahkan Middlesbrough untuk mengamankan tempat mereka di final Wembley yang menguntungkan melawan Hull City. Namun, Komisi Disiplin Independen mengeluarkan klub tersebut setelah mereka mengakui telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap peraturan EFL terkait perekaman tanpa izin sesi latihan lawan, termasuk tim yang mereka kalahkan. Selain pengeluaran tersebut, yang memungkinkan Middlesbrough mengambil alih tempat mereka, Southampton juga dikenakan pengurangan empat poin yang akan diterapkan pada klasemen Championship musim 2026-27, disertai teguran resmi. Tuduhan tersebut awalnya muncul pada 8 Mei, dengan pelanggaran tambahan teridentifikasi kemudian yang melibatkan pertandingan melawan Oxford United, Ipswich Town, dan Middlesbrough sepanjang musim 2025-26.