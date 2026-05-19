Skandal Spygate! Southampton didiskualifikasi dari final play-off Championship dan dikurangi empat poin, sementara Middlesbrough mendapat kesempatan kedua untuk promosi ke Liga Premier
Tindakan disiplin EFL yang belum pernah terjadi sebelumnya
Menurut Liga Sepak Bola Inggris (EFL), Southampton telah dikeluarkan dari perebutan promosi pasca-musim dengan segera, sehingga kemenangan mereka di semifinal play-off baru-baru ini dinyatakan batal. The Saints awalnya mengalahkan Middlesbrough untuk mengamankan tempat mereka di final Wembley yang menguntungkan melawan Hull City. Namun, Komisi Disiplin Independen mengeluarkan klub tersebut setelah mereka mengakui telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap peraturan EFL terkait perekaman tanpa izin sesi latihan lawan, termasuk tim yang mereka kalahkan. Selain pengeluaran tersebut, yang memungkinkan Middlesbrough mengambil alih tempat mereka, Southampton juga dikenakan pengurangan empat poin yang akan diterapkan pada klasemen Championship musim 2026-27, disertai teguran resmi. Tuduhan tersebut awalnya muncul pada 8 Mei, dengan pelanggaran tambahan teridentifikasi kemudian yang melibatkan pertandingan melawan Oxford United, Ipswich Town, dan Middlesbrough sepanjang musim 2025-26.
Middlesbrough mendapat kesempatan kedua yang mengejutkan di Wembley
Akibat sanksi berat ini, puncak musim telah berubah secara mendasar, sehingga memberi Middlesbrough kesempatan kedua yang tak terduga. Tim asal Teesside ini kini akan bertandang ke Stadion Wembley untuk memperebutkan promosi. Menyadari perubahan dramatis ini, EFL mengonfirmasi implikasi pastinya dalam keputusan resmi mereka: "Dampak dari keputusan hari ini adalah Middlesbrough dipulihkan ke babak Play-Off 2026 dan akan melaju ke Final Play-Off melawan Hull City. Final tetap dijadwalkan pada Sabtu, 23 Mei, dengan waktu kick-off akan dikonfirmasi." Keputusan ini memberikan tim tersebut peluang besar untuk mengakhiri masa pengasingan mereka dari kasta tertinggi.
Middlesbrough menyambut baik putusan terkait integritas olahraga
Dampak finansial dari putusan ini sangat besar, dengan nilai final play-off Championship diperkirakan mencapai setidaknya £135 juta ($181 juta). Menyusul pengumuman EFL, Middlesbrough segera merilis pernyataan resmi di X yang mengungkapkan kepuasan mereka atas putusan tersebut. "Middlesbrough Football Club menyambut baik hasil sidang Komisi Disiplin hari ini. Kami percaya ini mengirimkan pesan yang jelas untuk masa depan olahraga kami terkait integritas dan perilaku olahraga," tulis klub tersebut. Mereka menambahkan: "Sebagai klub, kami kini fokus pada pertandingan kami melawan Hull City di Wembley pada hari Sabtu. Informasi tiket untuk para pendukung kami akan segera tersedia."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi para finalis babak play-off?
Southampton memiliki hak yang jelas untuk mengajukan banding atas keputusan keras yang diambil komisi tersebut, dan semua pihak yang terlibat sedang berupaya keras untuk menyelesaikan potensi gugatan hukum apa pun paling lambat pada Rabu, 20 Mei. Bergantung pada hasil akhir tersebut, EFL akan mengeluarkan pengumuman resmi lebih lanjut terkait pertandingan yang sangat dinantikan di Wembley pada Sabtu nanti antara Middlesbrough dan Hull City.