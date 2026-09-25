AFP
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Skandal sertifikat Covid palsu! Breel Embolo dicoret dari skuad Swiss setelah Granit Xhaka mundur karena dokumen palsu
Skandal memaksa penarikan diri kedua Swiss
Jeda internasional tim nasional Swiss kembali dilanda kekacauan setelah kepergian Embolo. Penyerang Atlanta United itu tidak akan melakukan perjalanan untuk laga Selasa melawan Skotlandia seperti yang semula direncanakan, setelah federasi sepak bola Swiss mengonfirmasi kepergiannya pada Jumat menyusul laporan media terbaru terkait keterlibatannya dalam memperoleh sertifikat tes COVID-19 palsu pada 2021.
Dalam pernyataan resmi yang menanggapi kepergian mendadak sang pemain, federasi menjelaskan alasan di balik langkah tersebut. Badan itu menyatakan: 'Keputusan ini bertujuan agar tim tetap sepenuhnya fokus pada pertandingan-pertandingan berikutnya.' Ini menjadi pukulan besar bagi persiapan skuad, saat mereka berupaya menjalani jadwal padat yang mencakup laga tandang ke Makedonia Utara dan Skotlandia, lalu pertandingan kandang di Lucerne melawan Slovenia dan Makedonia Utara. Hilangnya salah satu senjata ofensif kunci seperti dirinya membuat staf pelatih memiliki opsi terbatas di lini depan.
- Getty Images Sport
Xhaka memimpin eksodus
Embolo bukan veteran pertama yang tersingkir akibat skandal dokumen historis ini. Kapten Swiss Xhaka sudah lebih dulu sepakat untuk meninggalkan kamp akhir pekan lalu. Gelandang Sunderland itu, yang memegang rekor nasional dengan 152 caps, saat ini terseret dalam penyelidikan hukum yang melibatkan seorang tenaga medis yang dituduh menerbitkan sertifikat vaksin palsu selama pandemi COVID-19.
Berbicara sebelumnya mengenai situasinya sendiri, mantan pemain Arsenal itu terbuka soal pilihan yang ia ambil di masa lalu dan dampak yang timbul setelahnya. Xhaka mengaku mendapatkan dokumen palsu itu pada 2022 dan menerima bahwa ia telah melakukan kesalahan. Dengan menyingkirkan dirinya dari lingkungan tim, sang kapten berharap bisa melindungi rekan-rekan setimnya dari tekanan media yang intens terkait penyelidikan tersebut.
Skorsing dan kesalahan protokol
Bahkan sebelum perkembangan terbaru ini, ketersediaan Embolo untuk pertandingan Sabtu melawan Makedonia Utara memang sudah tidak ada. Striker itu sedang menjalani skorsing setelah kartu merah kontroversial yang diterimanya saat bentrok di perempat-final Piala Dunia melawan Argentina. Pengusiran itu menjadi bahan pembicaraan besar di kalangan sepakbola internasional setelah terungkap bahwa ofisial pertandingan pada hari itu telah melakukan kesalahan signifikan.
Badan pengatur pertandingan itu pada akhirnya menanggapi insiden tersebut, dengan panel aturan IFAB yang berbasis di Zurich kemudian mengakui bahwa Embolo keliru diusir keluar lapangan dalam pelanggaran yang jelas terhadap protokol tinjauan video.
- Getty Images Sport
Dampak di lapangan meski diwarnai drama di luar lapangan
Terlepas dari gangguan yang terus berulang ini, Embolo tetap menjadi sosok produktif di lapangan untuk klub dan negaranya saat tersedia. Di Piala Dunia, pemain berusia 29 tahun itu mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 Swiss melawan Qatar pada laga pembuka meski tiba beberapa hari setelah rekan-rekan setimnya karena kendala visa AS, sebelum menambah satu gol penting lagi dalam kemenangan mereka di babak 32 besar atas Aljazair.
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