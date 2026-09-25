Jeda internasional tim nasional Swiss kembali dilanda kekacauan setelah kepergian Embolo. Penyerang Atlanta United itu tidak akan melakukan perjalanan untuk laga Selasa melawan Skotlandia seperti yang semula direncanakan, setelah federasi sepak bola Swiss mengonfirmasi kepergiannya pada Jumat menyusul laporan media terbaru terkait keterlibatannya dalam memperoleh sertifikat tes COVID-19 palsu pada 2021.

Dalam pernyataan resmi yang menanggapi kepergian mendadak sang pemain, federasi menjelaskan alasan di balik langkah tersebut. Badan itu menyatakan: 'Keputusan ini bertujuan agar tim tetap sepenuhnya fokus pada pertandingan-pertandingan berikutnya.' Ini menjadi pukulan besar bagi persiapan skuad, saat mereka berupaya menjalani jadwal padat yang mencakup laga tandang ke Makedonia Utara dan Skotlandia, lalu pertandingan kandang di Lucerne melawan Slovenia dan Makedonia Utara. Hilangnya salah satu senjata ofensif kunci seperti dirinya membuat staf pelatih memiliki opsi terbatas di lini depan.