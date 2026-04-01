Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

Skandal menjelang Piala Dunia 2030: Aib yang menimpa Spanyol dan kecaman internasional pasca-bencana pertandingan melawan Mesir

Pelanggaran serius yang mengancam sanksi tegas

Hasil imbang mengejutkan yang dialami tim nasional Spanyol di kandang sendiri melawan tim nasional Mesir menimbulkan kegemparan besar di media Spanyol, yang sebagian besar komentarnya berfokus pada apa yang oleh sebagian disebut sebagai "aib" setelah serangan rasis dari penonton Spanyol terhadap umat Muslim, saat lagu kebangsaan Mesir dikumandangkan.

Dari segi teknis, media menyalahkan pelatih Luis de la Fuente karena banyaknya pergantian pemain saat menghadapi tim Mesir, meskipun ini merupakan uji coba terakhir sebelum pengumuman skuad final yang akan digunakan La Roja di Piala Dunia 2026.

Karena tergabung dalam Grup 8 bersama tim nasional Arab Saudi, Uruguay, dan Cape Verde, De la Fuente ingin menguji para pemainnya melawan tim yang seimbang, sehingga memilih timnas Mesir yang pada gilirannya melihat pertandingan ini sebagai peluang bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemainnya saat menghadapi tim peringkat pertama dunia, yang ironisnya turun dua peringkat di klasemen FIFA akibat hasil pertandingan kemarin (0-0).

  • Teriakan rasis: "Islamofobia"

    Surat kabar "AS" menyoroti insiden rasis yang terjadi saat lagu kebangsaan Mesir dikumandangkan, di mana terdengar suara-suara siulan cemoohan, disertai teriakan memalukan seperti "Siapa yang menolak melompat, dia Muslim" yang berulang kali terdengar pada babak pertama.

    "AS" menulis di halaman depan: "Aib global", dan di bagian atas sampul edisi hari ini, Rabu, tertulis: "Teriakan rasis yang memalukan di Stadion Cornella", menegaskan bahwa "Spanyol mungkin menghadapi sanksi".

    Selain itu, di latar belakang ditampilkan gambar layar utama di stadion saat upaya menghentikan tindakan rasis penonton di antara babak-babak, ketika Protokol FIFA melawan rasisme diaktifkan, di mana tertulis di layar: "Perlu dicatat bahwa peraturan tentang pencegahan kekerasan dalam olahraga melarang dan menghukum partisipasi aktif dalam tindakan kekerasan, kebencian, atau rasisme terhadap orang asing".

    "AS" juga mencatat bahwa media internasional (termasuk media Mesir) mengecam insiden tersebut sebagai "skandal" yang merusak citra Spanyol menjelang Piala Dunia 2030.

    • Iklan

  • Diskriminasi terhadap Mesir

    Halaman depan surat kabar Sport dari Catalunya menyoroti penampilan internasional perdana kiper Barcelona, Juan García, bersama tim nasional Spanyol.

    Surat kabar tersebut juga menegaskan bahwa sorakan rasis yang dilontarkan sebagian penonton merupakan "berita terburuk" dalam pertandingan tersebut, dan menganggapnya sebagai peristiwa "memalukan" pada babak pertama, yang merusak suasana pertandingan meskipun Spanyol mendominasi secara teknis.

    Sementara itu, surat kabar Marca menulis "Sorakan memalukan di Cornellà", menambahkan: "Kurangnya gol dan meningkatnya siulan", serta menggambarkan sorakan tersebut sebagai tindakan diskriminatif terhadap tim nasional Mesir.

  • Mundo Deportivo mengabaikan insiden tersebut... Penampilan yang kurang memuaskan

    Beberapa surat kabar Katalan juga lebih tajam dalam mengkritik tindakan berlebihan para penonton, seperti surat kabar Ara dan El Periódico. Yang pertama menulis di judul utamanya, "Siapa yang tidak melompat, dia Muslim," disertai foto Liamal, sementara yang lain menyebutnya "skandal global" dan menegaskan bahwa pertandingan tersebut "dinodai oleh sorakan rasis".

    Sementara itu, surat kabar Mundo Deportivo menyoroti penampilan perdana kiper Juan García bersama La Roja dengan menulis: "Juan Akhirnya", sementara di sisi sampulnya tertulis dengan huruf kecil: "Kiper Barcelona tampil untuk pertama kalinya bersama timnas Spanyol di Stadion Cornella. Spanyol menguasai pertandingan namun gagal mencetak gol dalam laga yang diwarnai sorakan rasis".

    Surat kabar El Confidencial menyoroti hasil imbang 0-0, menegaskan bahwa hal itu menunjukkan betapa sulitnya menembus pertahanan timnas Mesir meskipun Spanyol unggul sepanjang sebagian besar pertandingan.

    Selain itu, disebutkan bahwa "sebagian penonton melontarkan sorakan yang tidak sportif saat lagu kebangsaan Mesir dikumandangkan."