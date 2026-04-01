Skandal menjelang Piala Dunia 2030: Aib yang menimpa Spanyol dan kecaman internasional pasca-bencana pertandingan melawan Mesir

Hasil imbang mengejutkan yang dialami tim nasional Spanyol di kandang sendiri melawan tim nasional Mesir menimbulkan kegemparan besar di media Spanyol, yang sebagian besar komentarnya berfokus pada apa yang oleh sebagian disebut sebagai "aib" setelah serangan rasis dari penonton Spanyol terhadap umat Muslim, saat lagu kebangsaan Mesir dikumandangkan.

Dari segi teknis, media menyalahkan pelatih Luis de la Fuente karena banyaknya pergantian pemain saat menghadapi tim Mesir, meskipun ini merupakan uji coba terakhir sebelum pengumuman skuad final yang akan digunakan La Roja di Piala Dunia 2026.

Karena tergabung dalam Grup 8 bersama tim nasional Arab Saudi, Uruguay, dan Cape Verde, De la Fuente ingin menguji para pemainnya melawan tim yang seimbang, sehingga memilih timnas Mesir yang pada gilirannya melihat pertandingan ini sebagai peluang bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemainnya saat menghadapi tim peringkat pertama dunia, yang ironisnya turun dua peringkat di klasemen FIFA akibat hasil pertandingan kemarin (0-0).