FIFA bersiap mengubah peraturannya untuk mencegah terulangnya keputusan kontroversial yang menangguhkan larangan bermain Balogun di Piala Dunia. Menurut ESPN, badan tersebut akan mempertimbangkan usulan untuk melarang penangguhan sanksi larangan bermain satu pertandingan yang berlaku otomatis pada masa mendatang.

Keputusan awal komite disiplin FIFA untuk menangguhkan sanksi yang dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat itu memicu kecaman luas di dunia sepak bola. Para pengkritik menilai langkah tersebut merupakan campur tangan politik setelah Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa ia secara pribadi meminta Infantino meninjau kembali sanksi itu.

Ketua Football Association sekaligus wakil presiden FIFA Debbie Hewitt telah menulis surat kepada Infantino untuk meminta dokumen terkait kasus tersebut dipublikasikan. Infantino menegaskan bahwa komite disiplin mengambil keputusan itu sepenuhnya secara independen.