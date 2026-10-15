getty
Diterjemahkan oleh
Skandal kartu merah Folarin Balogun paksa FIFA ubah aturan secara besar-besaran saat Gianni Infantino hadapi krisis kepemimpinan
Menutup celah
FIFA bersiap mengubah peraturannya untuk mencegah terulangnya keputusan kontroversial yang menangguhkan larangan bermain Balogun di Piala Dunia. Menurut ESPN, badan tersebut akan mempertimbangkan usulan untuk melarang penangguhan sanksi larangan bermain satu pertandingan yang berlaku otomatis pada masa mendatang.
Keputusan awal komite disiplin FIFA untuk menangguhkan sanksi yang dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat itu memicu kecaman luas di dunia sepak bola. Para pengkritik menilai langkah tersebut merupakan campur tangan politik setelah Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa ia secara pribadi meminta Infantino meninjau kembali sanksi itu.
Ketua Football Association sekaligus wakil presiden FIFA Debbie Hewitt telah menulis surat kepada Infantino untuk meminta dokumen terkait kasus tersebut dipublikasikan. Infantino menegaskan bahwa komite disiplin mengambil keputusan itu sepenuhnya secara independen.
- Getty Images Sport
Tekanan terhadap Infantino
Usulan perubahan aturan itu muncul saat Infantino menghadapi krisis terbesar dalam hampir 11 tahun kepemimpinannya, menjelang rapat Dewan FIFA di Zurich. Para anggota dewan bersiap mempertanyakan Infantino mengenai sejumlah isu penting terkait tata kelola dan usulan-usulan kontroversial.
Selain putusan terkait Balogun, Infantino menuai kritik tajam atas kedekatannya dengan tokoh-tokoh politik dan potensi konflik kepentingan. Para pejabat sepakbola menuntut transparansi yang lebih besar terkait proses pengambilan keputusan terbaru di organisasi tersebut.
Keluhan resmi juga telah diajukan terkait penghargaan perdamaian yang dibuat oleh Infantino dan diberikan kepada Trump saat pengundian Piala Dunia di Washington D.C. Anggota Dewan FIFA Bernd Neuendorf meminta agar persoalan itu dimasukkan ke dalam agenda rapat.
Perselisihan internal kian meningkat
Agenda pertemuan itu juga mencakup pembahasan mengenai proposal FIFA Forward Enterprise yang baru-baru ini dibatalkan. Proposal tersebut bertujuan menghadirkan investasi swasta ke dalam kepentingan komersial Piala Dunia. Badan sepakbola Eropa, UEFA, sejak itu telah mengajukan permohonan ke pengadilan di AS untuk memperoleh bukti bagi kemungkinan pengaduan pidana terhadap Infantino di Swiss.
Kekhawatiran lebih lanjut soal tata kelola muncul menyusul laporan seputar tim nasional RD Kongo. Pertanyaan mencuat setelah federasinya tidak dikenai sanksi meski kiper Lionel Mpasi bermain dalam empat pertandingan kualifikasi saat tidak memenuhi syarat untuk tampil.
Infantino diperkirakan akan mengusulkan peningkatan pembayaran kepada seluruh 211 federasi anggota menjadi $15 juta untuk siklus komersial 2027-30. Tawaran finansial itu tampaknya dimaksudkan untuk menandingi proposal alternatif yang diajukan UEFA dan sekutunya.
- Getty
Waktu menuju pemilihan kian menipis
Perselisihan sengit di dewan itu terjadi menjelang batas waktu 18 November bagi para kandidat untuk menyatakan pencalonan dalam pemilihan presiden FIFA mendatang. Pemilihan resmi dijadwalkan berlangsung empat bulan kemudian di Rabat, Maroko.
Sebelumnya, Infantino tampak melenggang menuju masa jabatan keempat hingga 2031, sebelum serangkaian kontroversi baru-baru ini merusak posisinya. Namun, masih belum pasti apakah mayoritas federasi anggota akan memilih untuk menentang presiden petahana yang menawarkan peningkatan pembayaran dana.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami