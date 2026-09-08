Skandal di Spanyol akibat ucapan Rodri. Gelandang Barcelona itu meninggalkan lapangan pada menit ke-62 dalam laga yang dimenangkan melawan Valencia, digantikan oleh Marc Bernal, sambil melontarkan komentar yang kurang menghormati para pemain tim tuan rumah. Kamera program televisi "El Día Después" dari Movistar Plus memperlihatkan percakapan antara mantan gelandang Barcelona itu dengan rekan setimnya, Cubarsì dan Eric Garcia: "Mereka benar-benar lemah, para pemain ini benar-benar lemah," kata Rodri pada awalnya, menurut rekaman audio yang disiarkan program tersebut. Beberapa menit kemudian, dia kembali menegaskan dengan penilaian yang lebih langsung: "Mereka benar-benar sangat buruk - katanya kepada Cubarsì - mereka mengerikan ".
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Skandal di Spanyol akibat ucapan Rodri: "Para pemain Valencia payah, benar-benar buruk. Mereka tidak pernah melewati garis tengah lapangan"
Kemudian ia bertanya kepada rekan setim di sebelahnya: "Apa yang dilakukan Valencia musim lalu?", Cubarsì menjawab: "Mereka nyaris lolos ke kompetisi Eropa". Rodri, terkejut, menambahkan: "Gila, pada babak kedua mereka sama sekali tidak pernah melewati garis tengah lapangan". Rodri, yang kembali ke Spanyol setelah tujuh tahun di Premier League, melihat dua perbedaan besar: perbedaan intensitas pertandingan kandang di Inggris dan sorotan media yang harus dihadapi para pemain di depan mikrofon dan kamera program-program olahraga Spanyol.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami