Skandal di Spanyol akibat ucapan Rodri. Gelandang Barcelona itu meninggalkan lapangan pada menit ke-62 dalam laga yang dimenangkan melawan Valencia, digantikan oleh Marc Bernal, sambil melontarkan komentar yang kurang menghormati para pemain tim tuan rumah. Kamera program televisi "El Día Después" dari Movistar Plus memperlihatkan percakapan antara mantan gelandang Barcelona itu dengan rekan setimnya, Cubarsì dan Eric Garcia: "Mereka benar-benar lemah, para pemain ini benar-benar lemah," kata Rodri pada awalnya, menurut rekaman audio yang disiarkan program tersebut. Beberapa menit kemudian, dia kembali menegaskan dengan penilaian yang lebih langsung: "Mereka benar-benar sangat buruk - katanya kepada Cubarsì - mereka mengerikan ".