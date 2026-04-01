Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Skandal besar... Kepolisian Katalonia memulai penyelidikan atas penghinaan terhadap tim nasional Mesir

Spain vs Egypt
Spain
Egypt
Friendlies
Premier League
LaLiga
Spanyol
Mesir

Kecaman luas dari pemerintah atas kejadian yang sangat disayangkan tersebut

Pertandingan persahabatan antara Mesir dan Spanyol yang digelar kemarin malam di Stadion Espanyol "La Cornella" bukanlah pertandingan biasa, mengingat insiden-insiden tidak etis yang terjadi sebelum kick-off dan pada beberapa momen di babak pertama.

Pertandingan tersebut berakhir imbang tanpa gol sebagai bagian dari persiapan kedua tim untuk mengikuti putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Teriakan rasis terhadap umat Islam yang dilontarkan oleh sebagian suporter Spanyol mengalahkan aspek teknis pertandingan, di mana media internasional menanggapinya dengan kritik tajam, dan menyebutnya sebagai "skandal dan aib" yang berpotensi mengancam reputasi Spanyol yang sedang bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Maroko dan Portugal.

  • Penyelidikan menyeluruh... Kejahatan kebencian dan diskriminasi

    Surat kabar Spanyol El Periódico melaporkan pada Rabu ini bahwa kepolisian Katalonia sedang melakukan penyelidikan terkait teriakan-teriakan yang menentang Islam dan orang asing yang dilontarkan selama pertandingan antara Spanyol dan Mesir.

    Sebelum pertandingan dimulai saat lagu kebangsaan Mesir dikumandangkan, sekelompok penonton pada Senin malam meneriakkan kalimat-kalimat rasis seperti "Siapa yang tidak melompat, dia Muslim", merujuk pada para pemain timnas Mesir, dan teriakan ini berulang beberapa kali pada babak pertama.

    Selama jeda babak, protokol anti-rasisme diaktifkan, di mana manajemen stadion mengeluarkan peringatan melalui layar utama mengenai konsekuensi dari insiden tersebut, dan menegaskan bahwa hal itu dapat mengakibatkan sanksi dari FIFA.

    Menurut sumber kepolisian, penyelidikan telah dibuka sesuai dengan protokol kejahatan kebencian dan diskriminasi yang berlaku.

    Surat kabar tersebut melaporkan, "Penyidik sedang menganalisis rekaman kamera pengawas di dalam dan di luar stadion, untuk menentukan lokasi asal teriakan tersebut dan identitas para pelakunya."

    Surat kabar tersebut melanjutkan, "Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan Komite Teknis Federasi Sepak Bola Spanyol dan petugas keamanan untuk menentukan area di mana insiden tersebut terjadi, serta memantau aktivitas di media sosial untuk mendeteksi adanya provokasi sebelumnya, meskipun hingga saat ini belum ada hasil yang ditemukan."

    Meskipun keterlibatan kelompok terorganisir tidak terlalu mungkin, "penyelidikan mencakup pemeriksaan akun-akun yang terkait dengan kelompok-kelompok yang dekat dengan sayap kanan ekstrem untuk memverifikasi kemungkinan keterkaitan," menurut surat kabar yang sama.

  • Penyelidikan pidana dan jalur administratif

    Pada saat yang sama, Kepolisian Katalonia menegaskan telah membuka penyelidikan pidana yang diawasi oleh Komisi Umum Intelijen, bekerja sama dengan Kejaksaan Khusus Kebencian dan Diskriminasi, yang berwenang menentukan apakah kejadian tersebut memenuhi unsur tindak pidana kebencian.

    Secara paralel, jalur administratif sedang ditelusuri berdasarkan Undang-Undang 19/2007, yang mengatur perilaku penonton dalam acara olahraga, di mana Direktorat Jenderal Keamanan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukuman.

    Pihak berwenang menjelaskan bahwa kedua jalur, pidana dan administratif, berjalan secara independen namun tetap terkoordinasi, yang berarti proses administratif dapat dilanjutkan bahkan jika unsur pidana tidak terbukti, mengingat perbedaan standar hukuman dan kemungkinan penanganan perilaku diskriminatif.

  • Kecaman resmi dan peringatan keras

    Insiden tersebut memicu reaksi resmi yang luas, di mana Penasihat Olahraga Bernie Alvarez dan Penasihat Kesetaraan Eva Minior mengecam teriakan-teriakan tersebut, dengan menyebutnya sebagai "tidak dapat diterima".

    Alvarez juga menilai bahwa penerapan protokol tersebut terlambat, sambil menekankan perlunya menangani "dengan tegas" apa yang ia gambarkan sebagai "lingkaran berbahaya".

    Sementara itu, perwakilan pemerintah di Katalonia, Carlos Breito, mengecam keras apa yang terjadi, menganggap bahwa acara olahraga tersebut "tercemar secara memalukan oleh sorakan rasis", menegaskan bahwa "rasisme tidak punya tempat", dan bahwa kejadian semacam ini "tidak boleh terulang".

    Brieto menyebutkan bahwa panitia pertandingan telah diberitahu tentang perlunya menerapkan protokol yang sesuai, yang memang telah dilakukan, sambil menegaskan bahwa satu-satunya tanggapan yang mungkin adalah "ketegasan, penolakan, dan pembelaan yang jelas terhadap nilai-nilai penghormatan, hidup berdampingan, dan martabat".