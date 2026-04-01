Skandal besar... Kepolisian Katalonia memulai penyelidikan atas penghinaan terhadap tim nasional Mesir

Surat kabar Spanyol El Periódico melaporkan pada Rabu ini bahwa kepolisian Katalonia sedang melakukan penyelidikan terkait teriakan-teriakan yang menentang Islam dan orang asing yang dilontarkan selama pertandingan antara Spanyol dan Mesir.

Sebelum pertandingan dimulai saat lagu kebangsaan Mesir dikumandangkan, sekelompok penonton pada Senin malam meneriakkan kalimat-kalimat rasis seperti "Siapa yang tidak melompat, dia Muslim", merujuk pada para pemain timnas Mesir, dan teriakan ini berulang beberapa kali pada babak pertama.

Selama jeda babak, protokol anti-rasisme diaktifkan, di mana manajemen stadion mengeluarkan peringatan melalui layar utama mengenai konsekuensi dari insiden tersebut, dan menegaskan bahwa hal itu dapat mengakibatkan sanksi dari FIFA.

Menurut sumber kepolisian, penyelidikan telah dibuka sesuai dengan protokol kejahatan kebencian dan diskriminasi yang berlaku.

Surat kabar tersebut melaporkan, "Penyidik sedang menganalisis rekaman kamera pengawas di dalam dan di luar stadion, untuk menentukan lokasi asal teriakan tersebut dan identitas para pelakunya."

Surat kabar tersebut melanjutkan, "Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan Komite Teknis Federasi Sepak Bola Spanyol dan petugas keamanan untuk menentukan area di mana insiden tersebut terjadi, serta memantau aktivitas di media sosial untuk mendeteksi adanya provokasi sebelumnya, meskipun hingga saat ini belum ada hasil yang ditemukan."

Meskipun keterlibatan kelompok terorganisir tidak terlalu mungkin, "penyelidikan mencakup pemeriksaan akun-akun yang terkait dengan kelompok-kelompok yang dekat dengan sayap kanan ekstrem untuk memverifikasi kemungkinan keterkaitan," menurut surat kabar yang sama.

