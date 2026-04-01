Skandal besar... Kepolisian Katalonia memulai penyelidikan atas penghinaan terhadap tim nasional Mesir

Pertandingan persahabatan antara Mesir dan Spanyol yang digelar kemarin malam di Stadion Espanyol "La Cornella" bukanlah pertandingan biasa, mengingat insiden-insiden tidak etis yang terjadi sebelum kick-off dan pada beberapa momen di babak pertama.
Pertandingan tersebut berakhir imbang tanpa gol sebagai bagian dari persiapan kedua tim untuk mengikuti putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Teriakan rasis terhadap umat Islam yang dilontarkan oleh sebagian suporter Spanyol mengalahkan aspek teknis pertandingan, di mana media internasional menanggapinya dengan kritik tajam, dan menyebutnya sebagai "skandal dan aib" yang berpotensi mengancam reputasi Spanyol yang sedang bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Maroko dan Portugal.
