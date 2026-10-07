Skandal ini kian memperberat sorotan yang dihadapi Gianni Infantino menjelang pemilihan presiden FIFA mendatang. Administrator asal Swiss itu sudah menghadapi tekanan besar menyusul kontroversi soal taruhan Piala Dunia dan campur tangan Donald Trump dalam pembatalan kartu merah Folarin Balogun.

Kerugian finansial dan olahraga yang dialami negara-negara yang dirugikan telah memicu ancaman tindakan hukum. Seorang pejabat dari Komisi Olahraga Nasional Nigeria (NSC) mengatakan kepada ESPN: "Belum ada keputusan yang diambil, tetapi kami akan secara serius mempertimbangkan untuk menuntut kompensasi dari FIFA atas seluruh kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap Nigeria.

"Pendapatan yang akan diterima Nigeria, PSSI-nya Nigeria, dan Super Eagles dari partisipasi di Piala Dunia, eksposur yang akan didapat para pemain, transfer, biaya sponsor, bahkan dorongan bagi ekonomi Nigeria. Kami sedang menjajaki semua opsi kami sebagai sebuah negara dan tidak ada satu pun yang dikesampingkan."

Federasi Sepakbola Jamaika (JFF) menyuarakan frustrasi yang sama dalam pernyataan tegas: "CONCACAF memandang persoalan kelayakan pemain dengan sangat serius dan mengharapkan regulasi serta prosedur yang berlaku diterapkan secara konsisten dan adil di semua kompetisi. Setiap kekhawatiran terkait kelayakan pemain, khususnya yang dapat memengaruhi integritas sebuah kompetisi atau kepentingan salah satu asosiasi anggota kami, harus ditinjau secara menyeluruh dan ditangani melalui badan tata kelola dan disipliner FIFA yang sesuai, sesuai dengan regulasi yang berlaku dan proses yang semestinya."

Sementara itu, FIFA membenarkan ketidakbertindakannya terkait protes awal Nigeria. Badan pengatur itu menyatakan keluhan tersebut ditolak karena diajukan terlambat, sembari menambahkan bahwa “komite bersifat otonom dan memutuskan kasus berdasarkan regulasi yang berlaku serta fakta-fakta spesifik yang ada di hadapan mereka.”



