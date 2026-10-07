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Skandal baru Piala Dunia! Gianni Infantino disorot setelah FIFA mengizinkan bintang DR Kongo yang tidak memenuhi syarat bermain di babak kualifikasi
Kelalaian dalam kelayakan Mpasi terungkap
FIFA terseret dalam kontroversi besar setelah dengan sadar mengizinkan pemain yang tidak memenuhi syarat untuk membela RD Kongo dalam kualifikasi Piala Dunia, menurut The New York Times. Kiper Lionel Mpasi tampil menonjol untuk RD Kongo meski gagal menyelesaikan dokumen yang diperlukan untuk mengganti afiliasi internasionalnya dari Prancis.
Penjaga gawang Le Havre berusia 32 tahun itu bermain dalam laga-laga kualifikasi krusial, termasuk kemenangan atas Nigeria dan kemenangan play-off penentu melawan Jamaika. Menurut laporan tersebut, FIFA sepenuhnya mengetahui kegagalan administratif itu tetapi memilih untuk tidak menjatuhkan sanksi olahraga, denda, atau diskualifikasi apa pun.
Mpasi pada akhirnya menjadi starter dalam keempat pertandingan RD Kongo di Piala Dunia. Ia membantu negaranya lolos dari Grup K sebelum mereka menderita kekalahan 2-1 dari Inggris asuhan Thomas Tuchel di babak 32 besar.
- Getty Images Sport
Kemarahan dari negara-negara yang tersingkir
Dampak langsung dari tidak bertindaknya FIFA ditandai oleh reaksi keras dari negara-negara yang tersingkir. Nigeria dan Jamaika sama-sama disingkirkan oleh DR Kongo dan merasa sangat dirugikan oleh kurangnya intervensi dari badan pengatur tersebut.
Kubu Nigeria secara resmi mengangkat isu kelayakan itu setelah tersingkir pada babak pendahuluan. Namun, FIFA menolak sepenuhnya keluhan tersebut dengan alasan protes diajukan terlambat. Keputusan itu membuat kekuatan besar Afrika tersebut tidak memiliki jalan olahraga apa pun yang bisa segera ditempuh.
Jamaika juga menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait integritas proses kualifikasi. Kedua federasi kini sedang mempertimbangkan opsi hukum mereka, frustrasi karena prosedur disipliner standar tampaknya diabaikan di panggung global.
Tekanan yang meningkat terhadap rezim Infantino
Skandal ini kian memperberat sorotan yang dihadapi Gianni Infantino menjelang pemilihan presiden FIFA mendatang. Administrator asal Swiss itu sudah menghadapi tekanan besar menyusul kontroversi soal taruhan Piala Dunia dan campur tangan Donald Trump dalam pembatalan kartu merah Folarin Balogun.
Kerugian finansial dan olahraga yang dialami negara-negara yang dirugikan telah memicu ancaman tindakan hukum. Seorang pejabat dari Komisi Olahraga Nasional Nigeria (NSC) mengatakan kepada ESPN: "Belum ada keputusan yang diambil, tetapi kami akan secara serius mempertimbangkan untuk menuntut kompensasi dari FIFA atas seluruh kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap Nigeria.
"Pendapatan yang akan diterima Nigeria, PSSI-nya Nigeria, dan Super Eagles dari partisipasi di Piala Dunia, eksposur yang akan didapat para pemain, transfer, biaya sponsor, bahkan dorongan bagi ekonomi Nigeria. Kami sedang menjajaki semua opsi kami sebagai sebuah negara dan tidak ada satu pun yang dikesampingkan."
Federasi Sepakbola Jamaika (JFF) menyuarakan frustrasi yang sama dalam pernyataan tegas: "CONCACAF memandang persoalan kelayakan pemain dengan sangat serius dan mengharapkan regulasi serta prosedur yang berlaku diterapkan secara konsisten dan adil di semua kompetisi. Setiap kekhawatiran terkait kelayakan pemain, khususnya yang dapat memengaruhi integritas sebuah kompetisi atau kepentingan salah satu asosiasi anggota kami, harus ditinjau secara menyeluruh dan ditangani melalui badan tata kelola dan disipliner FIFA yang sesuai, sesuai dengan regulasi yang berlaku dan proses yang semestinya."
Sementara itu, FIFA membenarkan ketidakbertindakannya terkait protes awal Nigeria. Badan pengatur itu menyatakan keluhan tersebut ditolak karena diajukan terlambat, sembari menambahkan bahwa “komite bersifat otonom dan memutuskan kasus berdasarkan regulasi yang berlaku serta fakta-fakta spesifik yang ada di hadapan mereka.”
- Getty Images
Pertarungan hukum membayangi FIFA
Infantino menghadapi beberapa bulan yang krusial saat ia mati-matian berupaya mengamankan posisinya sebagai presiden. Dengan UEFA memimpin kampanye kuat untuk melengserkannya, ia sangat membutuhkan dukungan negara-negara Afrika dalam pemilihan pada Maret. Skandal terbaru ini mengancam menjauhkan blok pemilih penting.
Pada saat yang sama, FIFA bersiap menghadapi potensi gugatan hukum. Nigeria dan Jamaika akan memfinalisasi strategi hukum mereka dalam beberapa pekan mendatang, dengan menuntut kompensasi finansial yang besar. Klaim yang berhasil dapat memaksa badan pengatur sepakbola dunia itu meninjau kembali protokol disiplinnya.
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