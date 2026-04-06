‘Siuuu’ - Calon pemain timnas Portugal untuk Piala Dunia menjelaskan bagaimana ia akan mengatasi dilema perayaan Cristiano Ronaldo jika dipanggil ke skuad Roberto Martinez bersama CR7
Penghargaan dari Portugal untuk ikon Hearts
Braga menjadi buah bibir di Portugal berkat penampilannya yang sensasional di Tynecastle, dan striker Hearts ini mengakui bahwa prospek untuk bermain bersama Ronaldo telah melampaui ekspektasi terliarnya. Sejak bergabung dari klub Norwegia Aalesund musim panas lalu, penyerang ini tampil gemilang di bawah asuhan Derek McInnes, mencetak 16 gol dan enam assist di semua kompetisi untuk memimpin perburuan gelar juara Skotlandia. Dampak yang ditunjukkan sang penyerang di Edinburgh telah menarik perhatian para pemandu bakat tim nasional di negaranya, sehingga namanya masuk dalam pembicaraan untuk memperebutkan tempat di skuad Martinez menjelang Piala Dunia.
Dilema perayaan Ronaldo
Salah satu topik pembicaraan seputar Braga adalah kebiasaannya melakukan selebrasi ikonik 'Siuuu', yang dipopulerkan oleh idolanya, Ronaldo. Jika keduanya bermain bersama di tim nasional, Braga sangat menyadari bahwa ia mungkin harus mengalah kepada bintang Al-Nassr tersebut. "Saya harus membicarakan hal itu dengan sang bos," canda Braga saat ditanya mengenai potensi bentrokan selebrasi tersebut, seperti dilansir Edinburgh News. "Saya akan bicara dengannya, tapi mungkin tidak. Di sana dia adalah bintang utamanya!
"Dia adalah sosok yang dikagumi oleh setiap anak di Portugal dan saya rasa mereka masih sangat mengagumi Ronaldo karena dia adalah inspirasi. Nama saya memang sudah dibicarakan, tapi itu semua urusan agen saya. Saya hanya berusaha fokus sebisa mungkin di sini.
"Tentu saja bagus rasanya tahu bahwa pelatih mengenal siapa Anda dan segala hal lainnya. Itu sesuatu yang tak pernah saya impikan, dan berada di posisi itu saja sudah luar biasa... Bagi saya, ini bagus karena saya tidak dikenal di Portugal sebelum bergabung dengan Hearts. Di sini saya sedikit dikenal, tapi di Portugal tidak banyak yang tahu tentang saya. Syukurlah sekarang nama saya sudah dibicarakan dan tim nasional juga menjadi topik pembicaraan. Saya sangat senang dengan itu."
Mengejar sejarah di bawah kepemimpinan McInnes
Hearts saat ini sedang berjuang untuk menjadi tim non-Old Firm pertama yang meraih gelar juara sejak Aberdeen asuhan Sir Alex Ferguson pada tahun 1985. Tekanan sebagai pemuncak klasemen Liga Utama Skotlandia memang tinggi, namun bintang asal Portugal ini justru menyambut tantangan tersebut saat musim ini mendekati puncaknya.
"Kami sedang melakukan sesuatu yang sudah lama tidak dilakukan dan kami sedang melakukan sesuatu yang istimewa," tambah Braga. "Jika kami tidak siap sekarang, maka saya rasa kami tidak akan pernah siap. Kami memiliki banyak pemain berkarisma dan semua orang menikmati waktu yang kami habiskan di Hearts. Jadi, kami hanya perlu saling mendorong untuk berbuat lebih banyak, menjadi lebih menuntut di lapangan. Kami tahu kami berada di posisi pertama dan kami tidak bisa menghindar dari itu."
Kegagalan dramatis di Livingston
Fokus penuh Hearts untuk merebut gelar juara diuji habis-habisan pada akhir pekan lalu saat mereka bermain imbang 2-2 dalam laga tandang yang seru melawan Livingston. Braga sekali lagi membuktikan kemampuannya dengan mencetak gol sundulan dari jarak dekat di awal babak kedua, membawa The Jambos unggul 2-1 setelah Lawrence Shankland menyamakan kedudukan atas gol pembuka Stevie May untuk tuan rumah. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama, karena Livingston segera membalas melalui Lewis Smith untuk memastikan hasil imbang. Pertandingan yang tegang itu berakhir dengan Hearts yang mati-matian mempertahankan satu poin mereka setelah harus bermain dengan sepuluh orang akibat kartu merah yang diterima Marc Leonard di akhir pertandingan. Meskipun kehilangan poin dalam situasi yang penuh tekanan, tim asuhan McInnes pada akhirnya berhasil mempertahankan posisi puncak klasemen Premiership, unggul satu poin dari Rangers.