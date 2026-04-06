‘Siuuu’ - Calon pemain timnas Portugal untuk Piala Dunia menjelaskan bagaimana ia akan mengatasi dilema perayaan Cristiano Ronaldo jika dipanggil ke skuad Roberto Martinez bersama CR7

Salah satu topik pembicaraan seputar Braga adalah kebiasaannya melakukan selebrasi ikonik 'Siuuu', yang dipopulerkan oleh idolanya, Ronaldo. Jika keduanya bermain bersama di tim nasional, Braga sangat menyadari bahwa ia mungkin harus mengalah kepada bintang Al-Nassr tersebut. "Saya harus membicarakan hal itu dengan sang bos," canda Braga saat ditanya mengenai potensi bentrokan selebrasi tersebut, seperti dilansir Edinburgh News. "Saya akan bicara dengannya, tapi mungkin tidak. Di sana dia adalah bintang utamanya!

"Dia adalah sosok yang dikagumi oleh setiap anak di Portugal dan saya rasa mereka masih sangat mengagumi Ronaldo karena dia adalah inspirasi. Nama saya memang sudah dibicarakan, tapi itu semua urusan agen saya. Saya hanya berusaha fokus sebisa mungkin di sini.

"Tentu saja bagus rasanya tahu bahwa pelatih mengenal siapa Anda dan segala hal lainnya. Itu sesuatu yang tak pernah saya impikan, dan berada di posisi itu saja sudah luar biasa... Bagi saya, ini bagus karena saya tidak dikenal di Portugal sebelum bergabung dengan Hearts. Di sini saya sedikit dikenal, tapi di Portugal tidak banyak yang tahu tentang saya. Syukurlah sekarang nama saya sudah dibicarakan dan tim nasional juga menjadi topik pembicaraan. Saya sangat senang dengan itu."