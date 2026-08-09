Simeone telah menarik garis tegas soal masa depan Alvarez, dengan memanfaatkan konferensi pers di Seoul untuk menegaskan kembali bahwa Atletico Madrid tidak ingin menjualnya. Pelatih asal Argentina itu menekankan bahwa jajaran petinggi klub sepenuhnya sejalan untuk mempertahankan pemain berusia 26 tahun tersebut, terlepas dari hiruk-pikuk seputar potensi kepindahan ke Premier League atau ke rival domestik di La Liga.

"Situasinya sangat jelas, klub membuat keputusan yang dijelaskan dengan sangat baik oleh [CEO Atleti] Miguel Angel Gil Marin," kata Simeone kepada wartawan menjelang laga uji coba pramusim melawan raksasa Premier League Manchester City. "Dari sisi olahraga, kami sangat senang memiliki pemain seperti Julian, dan dari perspektif olahraga kami akan membantunya untuk terus berkembang, terus meningkat, dan membalas kepada kami apa yang sudah ia berikan kepada kami selama dua tahun ini, yang jumlahnya sangat besar.

"Kami punya beberapa preseden, kami sudah melihat apa yang terjadi dengan [Antoine] Griezmann, saya tidak melihat cara lain selain bekerja dari perspektif olahraga seperti yang harus kami lakukan dan berusaha membantu seperti yang sudah kami lakukan dalam dua tahun terakhir ini."