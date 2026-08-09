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Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

'Situasinya sangat jelas' - Diego Simeone kirim pesan kepada Arsenal dan Barcelona terkait rumor transfer Julian Alvarez

Transfers
J. Alvarez
Atletico Madrid
Arsenal
Barcelona
D. Simeone
LaLiga
Premier League

Diego Simeone mengirim pesan menantang kepada para peminat Julian Alvarez, dengan menegaskan bahwa Atletico Madrid sama sekali tidak berniat menyetujui penjualan penyerang yang gelisah itu pada musim panas ini. Striker asal Argentina itu menjadi subjek minat besar dari Arsenal dan Barcelona setelah mengungkapkan keinginan untuk meninggalkan Metropolitano demi mewujudkan impian profesionalnya.

  • Simeone tetap teguh di Seoul

    Simeone telah menarik garis tegas soal masa depan Alvarez, dengan memanfaatkan konferensi pers di Seoul untuk menegaskan kembali bahwa Atletico Madrid tidak ingin menjualnya. Pelatih asal Argentina itu menekankan bahwa jajaran petinggi klub sepenuhnya sejalan untuk mempertahankan pemain berusia 26 tahun tersebut, terlepas dari hiruk-pikuk seputar potensi kepindahan ke Premier League atau ke rival domestik di La Liga.

    "Situasinya sangat jelas, klub membuat keputusan yang dijelaskan dengan sangat baik oleh [CEO Atleti] Miguel Angel Gil Marin," kata Simeone kepada wartawan menjelang laga uji coba pramusim melawan raksasa Premier League Manchester City. "Dari sisi olahraga, kami sangat senang memiliki pemain seperti Julian, dan dari perspektif olahraga kami akan membantunya untuk terus berkembang, terus meningkat, dan membalas kepada kami apa yang sudah ia berikan kepada kami selama dua tahun ini, yang jumlahnya sangat besar.

    "Kami punya beberapa preseden, kami sudah melihat apa yang terjadi dengan [Antoine] Griezmann, saya tidak melihat cara lain selain bekerja dari perspektif olahraga seperti yang harus kami lakukan dan berusaha membantu seperti yang sudah kami lakukan dalam dua tahun terakhir ini."

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  • GFX Julian Alvarez DecoGetty/GOAL

    Barcelona dan Arsenal siaga penuh

    Manajer Arsenal Mikel Arteta sudah lama menjadi pengagum pemenang Piala Dunia 2022 itu dan secara aktif menjajaki kemungkinan membawanya ke London utara untuk memperkuat lini serang timnya. Arsenal sangat membutuhkan penyerang bintang setelah gagal mendapatkan Vinicius Junior, tetapi mereka menemui jalan buntu di Madrid.

    Terlepas dari atmosfer dingin antara dua raksasa Spanyol itu, direktur olahraga Barcelona Deco telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan sang pemain, Fernando Hidalgo. Pembicaraan rahasia di ibu kota ini dimaksudkan untuk menjaga kesepakatan itu tetap hidup, karena Barca meyakini Alvarez sangat ingin mengenakan warna mereka.


  • Kendala finansial dan klausul pelepasan

    Logistik finansial dari kesepakatan ini tetap menjadi hambatan signifikan bagi kubu Catalan. Laporan menyebut bahwa upaya Barcelona untuk mengejar target lain, seperti Rodri dari Manchester City, membuat klub menganggap transfer Alvarez nyaris mustahil karena ketatnya pembatasan regulasi finansial.

    Gil Marin berbicara sangat terus terang soal biaya yang terlibat, dengan menyatakan bahwa satu-satunya cara bagi klub mana pun untuk merekrut sang striker adalah dengan memenuhi klausul rilisnya yang fantastis, senilai €500 juta (£428,5 juta). "Pendapat saya jelas, keinginan klub jelas, kami telah menjelaskan hal ini kepada pemain dan agennya, serta kepada presiden Barca," kata Gil Marin.


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  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    Keinginan Alvarez untuk tantangan baru

    Sang pemain sendiri tidak malu-malu mengungkapkan keinginannya untuk mencari suasana baru. Setelah kemenangan 2-0 Argentina atas Austria pada Piala Dunia 2026, Alvarez secara terbuka mengungkapkan frustrasinya, dengan menyatakan bahwa ia merasa siklusnya di Atletico telah mencapai akhir yang alami.

    "Saya sudah berbicara dengan orang-orang yang perlu saya ajak bicara dan yang terbaik untuk semua pihak adalah transfer. Saya ingin mewujudkan impian saya," kata Alvarez. Terlepas dari permohonan ini, Simeone dan Gil Marin tampaknya tidak bergeming, dan berharap sang pemain tetap menjaga profesionalismenya saat kembali berlatih.