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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Situasinya kacau!” Vitinha ungkap perseteruan Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus, gelandang PSG berharap penyerang yang disisihkan itu “kembali”

Vitinha
C. Ronaldo
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Champions League
Ligue 1
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Denmark vs Portugal
Portugal
UEFA Nations League A

Pengatur serangan Paris Saint-Germain, Vitinha, mengungkapkan suasana penuh gejolak di skuad Portugal menyusul perselisihan yang menjadi sorotan antara Cristiano Ronaldo dan pelatih kepala Jorge Jesus. Berbicara setelah timnya menang atas Manchester City di Liga Champions, gelandang itu berharap penyerang veteran tersebut berdamai dengan tim nasional.

  • Gelandang angkat bicara soal gejolak di pemusatan latihan timnas

    Gelandang Paris Saint-Germain itu mengungkap ketegangan yang terus membara di skuad Portugal setelah perselisihan terbuka antara Ronaldo dan pelatih tim nasional Jesus. Isu sensitif itu kembali mencuat setelah Vitinha mencetak gol ketiga timnya dalam kemenangan tandang meyakinkan 4-2 atas Manchester City di Liga Champions. Meski enggan memihak, sang pengatur serangan tidak menyembunyikan keinginannya agar kapten Portugal itu kembali membela tim nasional.

  • imago-sport-1084158226.jpgHMB-Media

    Ruang ganti menginginkan penyelesaian segera

    Berbicara di zona campuran seusai pertandingan di Manchester, gelandang Portugal itu memilih kata-kata yang diplomatis demi menjaga kekompakan skuad. Menanggapi perselisihan antara Ronaldo dan Jesus, Vitinha mengatakan kepada TNT Sports Brasil: "Jeda internasional kali ini kacau. Penuh emosi. Saya hanya berharap semuanya berakhir dengan baik. Semoga dia kembali dan semuanya baik-baik saja. Itulah yang sebenarnya kami semua inginkan. Saya berharap dia kembali dan semuanya terselesaikan."

  • Janji yang diingkari picu aksi mogok latihan

    Perselisihan itu bermula dari keputusan Jesus membiarkan Ronaldo di bangku cadangan sepanjang kemenangan 2-1 atas Norwegia di Nations League, meski sang penyerang telah melakukan pemanasan selama 30 menit karena memahami bahwa ia akan dimainkan. Merasa dikhianati, Ronaldo mengeluarkan pernyataan pada 6 Oktober yang merinci pembicaraan pribadi mereka dan mengklaim sang pelatih dua kali mengingkari janjinya, termasuk janji untuk memberikan klarifikasi dalam konferensi pers seusai pertandingan. Kekecewaan itu membuatnya meninggalkan pemusatan latihan tim di Kopenhagen menjelang laga melawan Denmark.

    Meski kemudian meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya, Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) secara resmi menjatuhkan skorsing sementara kepada Ronaldo pada 9 Oktober dan menangani kasus disiplin tersebut sebagai perkara mendesak. Berdasarkan aturan federasi, pemain yang tidak memenuhi panggilan tim nasional terancam skorsing berat selama satu hingga enam bulan, serta denda yang besar.

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  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Masa depan yang belum pasti membayangi jendela November

    Dengan skorsing sementara yang masih berlaku dan ancaman larangan bermain selama enam bulan membayangi penyerang veteran itu, belum ada tanda-tanda perdamaian antara kedua sosok tersebut. Keduanya tetap bertahan pada pendirian masing-masing. Kebuntuan itu menimbulkan keraguan besar terhadap rencana Portugal untuk laga-laga internasional bulan depan. Sementara itu, Vitinha harus kembali memusatkan perhatian pada kewajibannya bersama klub, dengan PSG bersiap menjamu Barcelona dalam laga besar Liga Champions pekan depan.