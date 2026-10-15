Perselisihan itu bermula dari keputusan Jesus membiarkan Ronaldo di bangku cadangan sepanjang kemenangan 2-1 atas Norwegia di Nations League, meski sang penyerang telah melakukan pemanasan selama 30 menit karena memahami bahwa ia akan dimainkan. Merasa dikhianati, Ronaldo mengeluarkan pernyataan pada 6 Oktober yang merinci pembicaraan pribadi mereka dan mengklaim sang pelatih dua kali mengingkari janjinya, termasuk janji untuk memberikan klarifikasi dalam konferensi pers seusai pertandingan. Kekecewaan itu membuatnya meninggalkan pemusatan latihan tim di Kopenhagen menjelang laga melawan Denmark.

Meski kemudian meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya, Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) secara resmi menjatuhkan skorsing sementara kepada Ronaldo pada 9 Oktober dan menangani kasus disiplin tersebut sebagai perkara mendesak. Berdasarkan aturan federasi, pemain yang tidak memenuhi panggilan tim nasional terancam skorsing berat selama satu hingga enam bulan, serta denda yang besar.