Sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar L'Equipe, kedua bintang penyerang timnas Prancis tersebut dilaporkan tidak setuju dengan keputusan federasi yang diduga telah memberikan hak penggunaan foto mereka untuk keperluan iklan perusahaan Betclic, sebuah penyedia layanan taruhan olahraga.
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"Situasi yang tegang": Apakah Kylian Mbappé dan Rayan Cherki akan memicu perselisihan di tim nasional Prancis?
Insiden ini telah menciptakan "suasana yang sangat tegang" di dalam tim. Kedua pemain tersebut "tidak senang karena banyak foto mereka digunakan dalam kampanye iklan sebuah perusahaan taruhan, yang merupakan mitra resmi FFF," demikian tertulis dalam laporan tersebut.
Dalam iklan tersebut, terlihat tiga bintang tim nasional Prancis lainnya, yaitu Desire Doue, Michael Olise, dan Ousmane Dembele. Foto-foto tersebut konon diambil dalam sesi pemotretan di Clairefontaine, markas tradisional tim nasional Prancis, namun para pemain tidak diberi tahu mengenai penggunaan materi tersebut secara spesifik.
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Para pemain tampaknya menuntut penjelasan dari asosiasi
Di sisi lain, ketidakpuasan Mbappé dan Cherki dilaporkan tidak ditujukan kepada penyedia taruhan olahraga, melainkan kepada Asosiasi Sepak Bola Prancis, yang dianggap tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada mereka.
Kedua pemain tersebut dilaporkan menuntut penjelasan dan klarifikasi dari federasi, namun hal ini kemungkinan baru akan terjadi setelah Piala Dunia yang akan segera berlangsung.
Di sana, Prancis akan bertanding melawan Senegal pada pertandingan pembuka Grup I pada 16 Juni. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Irak pada pertandingan kedua babak penyisihan grup, sebelum akhirnya berhadapan dengan Norwegia sebagai lawan terakhir.