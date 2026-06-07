"Situasi yang tegang": Apakah Kylian Mbappé dan Rayan Cherki akan memicu perselisihan di tim nasional Prancis?

Insiden ini telah menciptakan "suasana yang sangat tegang" di dalam tim. Kedua pemain tersebut "tidak senang karena banyak foto mereka digunakan dalam kampanye iklan sebuah perusahaan taruhan, yang merupakan mitra resmi FFF," demikian tertulis dalam laporan tersebut.

Dalam iklan tersebut, terlihat tiga bintang tim nasional Prancis lainnya, yaitu Desire Doue, Michael Olise, dan Ousmane Dembele. Foto-foto tersebut konon diambil dalam sesi pemotretan di Clairefontaine, markas tradisional tim nasional Prancis, namun para pemain tidak diberi tahu mengenai penggunaan materi tersebut secara spesifik.