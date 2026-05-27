Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann mengungkapkan pada pembukaan pemusatan latihan DFB menjelang putaran final Piala Dunia bahwa seorang pemain yang tidak masuk dalam daftar skuad sudah mengetahui, bahkan sebelum ia meneleponnya, bahwa ia tidak termasuk dalam skuad DFB yang beranggotakan 26 orang.
"Situasi yang menyebalkan": Seorang pemain timnas Jerman mengetahui dari media bahwa ia tidak akan berangkat ke Piala Dunia
Dalam konferensi pers, Nagelsmann kembali memberikan tanggapan mengenai proses pencalonan skuadnya. Pria berusia 38 tahun itu sebelumnya telah menghubungi semua pemain melalui telepon untuk memberi tahu mereka bahwa mereka masuk dalam pertimbangan. Ia juga memberi tahu para calon pemain Piala Dunia yang pada akhirnya tidak lolos.
Langkah tersebut menuai kritik, karena beberapa hari sebelum pengumuman pada Kamis lalu, sejumlah nama telah bocor ke publik. "Tentu saja saya bisa duduk dan membuka daftar nama, lalu mengatakan, 'Inilah para pemainnya.' Dengan begitu, tentu saja Anda mencegah berita tersebut muncul di media lebih dulu," kata Nagelsmann. Namun, ia mengaku "tidak peduli" dengan hal itu.
Nagelsmann: "Bagi sang pemain, itu memang situasi yang menyebalkan"
Bagi dia, yang lebih penting adalah "menjaga komunikasi dengan para pemain dan juga memberikan penjelasan mengapa hal itu terjadi. Cara yang tepat adalah memberi tahu para pemain secara langsung — baik dalam situasi baik maupun buruk."
Dia mengungkapkan: "Tapi berita itu selalu muncul di media terlebih dahulu, padahal para pemain sudah mengetahuinya. Kecuali satu orang. Berita itu sudah muncul di media, tapi dia belum menerima telepon dari saya. Itu sangat tidak menyenangkan. Terutama bagi sang pemain." Dia tidak menyebutkan nama pemain yang tidak dipertimbangkan itu, tetapi menekankan sekali lagi: "Bagi sang pemain, itu memang situasi yang tidak menyenangkan."
Namun, dia tidak bisa "berbuat apa-apa terhadap apa yang ditulis media. Tapi menurut saya, seharusnya kita berbicara dengan setiap pemain terlebih dahulu."
Bagaimana negara lain menangani hal ini, tidak menjadi urusannya, kata pelatih timnas Jerman itu. Satu-satunya masalah dalam pendekatannya adalah "kebocoran informasi ini, tapi secara pribadi hal itu tidak terlalu mengganggu saya."
Sebagai contoh, Nagelsmann menyebut bek Fiorentina yang tidak terpilih, Robin Gosens: "Saya meneleponnya dan menurut saya itu juga penting. Dia sekarang akan menjadi pakar TV di Piala Dunia dan saya rasa, penting untuk memberi tahu para pemain apa alasannya dan bahwa kita akan terus bekerja sama dengan baik."
Skuad Jerman di Piala Dunia 2026
Posisi Pemain Klub Nomor punggung Penjaga gawang Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Penjaga gawang Manuel Neuer FC Bayern München 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Pertahanan Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Pertahanan Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Pertahanan Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Pertahanan Felix Pavlovic FC Bayern München 5 Bek David Raum RB Leipzig 22 Pertahanan Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Pertahanan Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Pertahanan Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Pertahanan Jonathan Tah FC Bayern München 4 Bek Malick Thiaw Newcastle United 24 Serang Nadiem Amiri Mainz 05 20 Serangan Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Serangan Leon Goretzka FC Bayern München 8 Serangan Kai Havertz FC Arsenal 7 Serangan Lennart Karl FC Bayern München 25 Serangan Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Serangan Jamal Musiala FC Bayern München 10 Serangan Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Serangan Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Serangan Florian Wirtz FC Liverpool 17 Serangan Nick Woltemade Newcastle United 11