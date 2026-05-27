"Situasi yang menyebalkan": Seorang pemain timnas Jerman mengetahui dari media bahwa ia tidak akan berangkat ke Piala Dunia

Seorang pemain timnas Jerman mengetahui dari media bahwa ia tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann mengungkapkan pada pembukaan pemusatan latihan DFB menjelang putaran final Piala Dunia bahwa seorang pemain yang tidak masuk dalam daftar skuad sudah mengetahui, bahkan sebelum ia meneleponnya, bahwa ia tidak termasuk dalam skuad DFB yang beranggotakan 26 orang.

  • Dalam konferensi pers, Nagelsmann kembali memberikan tanggapan mengenai proses pencalonan skuadnya. Pria berusia 38 tahun itu sebelumnya telah menghubungi semua pemain melalui telepon untuk memberi tahu mereka bahwa mereka masuk dalam pertimbangan. Ia juga memberi tahu para calon pemain Piala Dunia yang pada akhirnya tidak lolos.

    Langkah tersebut menuai kritik, karena beberapa hari sebelum pengumuman pada Kamis lalu, sejumlah nama telah bocor ke publik. "Tentu saja saya bisa duduk dan membuka daftar nama, lalu mengatakan, 'Inilah para pemainnya.' Dengan begitu, tentu saja Anda mencegah berita tersebut muncul di media lebih dulu," kata Nagelsmann. Namun, ia mengaku "tidak peduli" dengan hal itu.

    Nagelsmann: "Bagi sang pemain, itu memang situasi yang menyebalkan"

    Bagi dia, yang lebih penting adalah "menjaga komunikasi dengan para pemain dan juga memberikan penjelasan mengapa hal itu terjadi. Cara yang tepat adalah memberi tahu para pemain secara langsung — baik dalam situasi baik maupun buruk."

    Dia mengungkapkan: "Tapi berita itu selalu muncul di media terlebih dahulu, padahal para pemain sudah mengetahuinya. Kecuali satu orang. Berita itu sudah muncul di media, tapi dia belum menerima telepon dari saya. Itu sangat tidak menyenangkan. Terutama bagi sang pemain." Dia tidak menyebutkan nama pemain yang tidak dipertimbangkan itu, tetapi menekankan sekali lagi: "Bagi sang pemain, itu memang situasi yang tidak menyenangkan."

    Namun, dia tidak bisa "berbuat apa-apa terhadap apa yang ditulis media. Tapi menurut saya, seharusnya kita berbicara dengan setiap pemain terlebih dahulu."

    Bagaimana negara lain menangani hal ini, tidak menjadi urusannya, kata pelatih timnas Jerman itu. Satu-satunya masalah dalam pendekatannya adalah "kebocoran informasi ini, tapi secara pribadi hal itu tidak terlalu mengganggu saya."

    Sebagai contoh, Nagelsmann menyebut bek Fiorentina yang tidak terpilih, Robin Gosens: "Saya meneleponnya dan menurut saya itu juga penting. Dia sekarang akan menjadi pakar TV di Piala Dunia dan saya rasa, penting untuk memberi tahu para pemain apa alasannya dan bahwa kita akan terus bekerja sama dengan baik."

  • Skuad Jerman di Piala Dunia 2026

    PosisiPemainKlubNomor punggung
    Penjaga gawangOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    Penjaga gawangManuel NeuerFC Bayern München1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    PertahananPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    PertahananJoshua KimmichFC Bayern München6
    PertahananFelix NmechaBorussia Dortmund23
    PertahananFelix PavlovicFC Bayern München5
    BekDavid RaumRB Leipzig22
    PertahananAntonio RüdigerReal Madrid2
    PertahananNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    PertahananAngelo StillerVfB Stuttgart16
    PertahananJonathan TahFC Bayern München4
    BekMalick ThiawNewcastle United24
    SerangNadiem AmiriMainz 0520
    SeranganMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    SeranganLeon GoretzkaFC Bayern München8
    SeranganKai HavertzFC Arsenal7
    SeranganLennart KarlFC Bayern München25
    SeranganJamie LewelingVfB Stuttgart9
    SeranganJamal MusialaFC Bayern München10
    SeranganLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    SeranganDeniz UndavVfB Stuttgart26
    SeranganFlorian WirtzFC Liverpool17
    SeranganNick WoltemadeNewcastle United11
