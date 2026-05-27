"Situasi yang menyebalkan": Seorang pemain timnas Jerman mengetahui dari media bahwa ia tidak akan berangkat ke Piala Dunia

Bagi dia, yang lebih penting adalah "menjaga komunikasi dengan para pemain dan juga memberikan penjelasan mengapa hal itu terjadi. Cara yang tepat adalah memberi tahu para pemain secara langsung — baik dalam situasi baik maupun buruk."

Dia mengungkapkan: "Tapi berita itu selalu muncul di media terlebih dahulu, padahal para pemain sudah mengetahuinya. Kecuali satu orang. Berita itu sudah muncul di media, tapi dia belum menerima telepon dari saya. Itu sangat tidak menyenangkan. Terutama bagi sang pemain." Dia tidak menyebutkan nama pemain yang tidak dipertimbangkan itu, tetapi menekankan sekali lagi: "Bagi sang pemain, itu memang situasi yang tidak menyenangkan."

Namun, dia tidak bisa "berbuat apa-apa terhadap apa yang ditulis media. Tapi menurut saya, seharusnya kita berbicara dengan setiap pemain terlebih dahulu."

Bagaimana negara lain menangani hal ini, tidak menjadi urusannya, kata pelatih timnas Jerman itu. Satu-satunya masalah dalam pendekatannya adalah "kebocoran informasi ini, tapi secara pribadi hal itu tidak terlalu mengganggu saya."

Sebagai contoh, Nagelsmann menyebut bek Fiorentina yang tidak terpilih, Robin Gosens: "Saya meneleponnya dan menurut saya itu juga penting. Dia sekarang akan menjadi pakar TV di Piala Dunia dan saya rasa, penting untuk memberi tahu para pemain apa alasannya dan bahwa kita akan terus bekerja sama dengan baik."