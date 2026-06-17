Situasi yang mencurigakan... Apakah teknologi offside otomatis menguntungkan Argentina dengan mengorbankan Aljazair?

Pada menit kelima, Messi berhasil mencetak gol ke gawang Aljazair, namun wasit garis segera mengangkat bendera tanda offside, sebelum gol tersebut langsung dianulir tanpa perlu tinjauan yang berlarut-larut.



Hanya beberapa menit kemudian, para pemain Aljazair mengalami situasi yang sama sekali berbeda ketika Fares Chaibi mencetak gol yang tampaknya akan membawa “Pejuang Gurun” unggul.

Kali ini bendera tidak dikibarkan, serangan berlanjut seperti biasa, dan gol tersebut awalnya disahkan di tengah perayaan besar-besaran dari pihak Aljazair, sebelum wasit video kemudian turun tangan dan membatalkannya dengan alasan offside.



Di sinilah pertanyaan-pertanyaan mulai muncul: Mengapa teknologi wasit video bertindak cepat terhadap gol Messi, sementara membiarkan serangan Aljazair berlanjut dan baru membatalkan gol tersebut setelah permainan berakhir?