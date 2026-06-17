Kontroversi wasit yang mengiringi pertandingan Argentina melawan Aljazair di Piala Dunia 2026 tidak hanya terbatas pada insiden antara Lionel Messi dan Issa Mandi, tetapi juga meluas ke perbedaan cara sistem offside semi-otomatis menangani dua gol yang dianulir dari kedua tim, dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 3-0 untuk juara Piala Dunia Qatar.
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Situasi yang mencurigakan... Apakah teknologi offside otomatis menguntungkan Argentina dengan mengorbankan Aljazair?
Perbedaan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan
Pada menit kelima, Messi berhasil mencetak gol ke gawang Aljazair, namun wasit garis segera mengangkat bendera tanda offside, sebelum gol tersebut langsung dianulir tanpa perlu tinjauan yang berlarut-larut.
Hanya beberapa menit kemudian, para pemain Aljazair mengalami situasi yang sama sekali berbeda ketika Fares Chaibi mencetak gol yang tampaknya akan membawa “Pejuang Gurun” unggul.
Kali ini bendera tidak dikibarkan, serangan berlanjut seperti biasa, dan gol tersebut awalnya disahkan di tengah perayaan besar-besaran dari pihak Aljazair, sebelum wasit video kemudian turun tangan dan membatalkannya dengan alasan offside.
Di sinilah pertanyaan-pertanyaan mulai muncul: Mengapa teknologi wasit video bertindak cepat terhadap gol Messi, sementara membiarkan serangan Aljazair berlanjut dan baru membatalkan gol tersebut setelah permainan berakhir?
Bagaimana cara kerja teknologi baru ini?
Pada Piala Dunia 2026, FIFA akan mengandalkan versi yang disempurnakan dari teknologi offside semi-otomatis, yang menggunakan beberapa kamera pelacak dan sensor di dalam bola untuk menentukan momen umpan dengan akurasi tinggi.
Ketika sistem mendeteksi adanya offside yang jelas dengan jarak lebih dari 10 sentimeter, sistem akan mengirimkan peringatan langsung ke asisten wasit melalui headset-nya, sehingga memungkinkan asisten wasit mengangkat bendera dengan cepat tanpa harus menunggu serangan berakhir.
Sedangkan dalam kasus di mana offside tidak melebihi 10 cm, yang memerlukan pemeriksaan lebih teliti, sistem tidak mengirimkan sinyal yang pasti, dan meminta asisten wasit untuk membiarkan permainan berlanjut hingga akhir serangan, sebelum wasit video meninjau tayangan ulang dan menggambar garis tiga dimensi.
Mengapa bendera itu dikibarkan untuk menentang Messi?
Berdasarkan laporan teknis yang mengulas pertandingan tersebut, sistem teknologi menilai situasi yang dialami Messi termasuk dalam kategori “offside yang jelas”, sehingga peringatan segera diteruskan kepada asisten wasit, yang mengangkat bendera hampir seketika setelah serangan itu berakhir.
Dengan demikian, tidak perlu menunggu proses tinjauan yang berlarut-larut atau membiarkan permainan berlanjut dalam waktu lama.
Apa yang terjadi pada gol Shaibi?
Di sisi lain, adegan yang melibatkan Fares Shaibi tidak langsung dikategorikan sebagai kasus yang jelas.
Oleh karena itu, serangan tersebut dibiarkan berlanjut secara alami dan berakhir dengan gol yang awalnya disahkan, sebelum teknologi video intervensi kemudian meninjau ulang adegan tersebut menggunakan animasi 3D, dan akhirnya memutuskan bahwa terjadi offside.
Apakah memang ada bentuk kesopanan seperti itu?
Dari sudut pandang teknis murni, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sistem tersebut menerapkan standar yang berbeda terhadap para pemain yang terpilih.
Protokol itu sendiri menetapkan penanganan segera terhadap kasus-kasus offside yang jelas, sementara kasus-kasus yang rumit diserahkan untuk ditinjau secara menyeluruh setelah serangan berakhir.
Namun, masalah sebenarnya terletak pada fakta bahwa penonton tidak mendengar peringatan yang diterima wasit dan tidak melihat mekanisme kerja sistem secara real-time; mereka hanya menyaksikan hasil akhir.
Pada adegan Messi, penonton melihat bendera terangkat dengan cepat, sementara pada adegan Shaibi, mereka menyaksikan gol dan perayaan yang kemudian dibatalkan, sehingga menimbulkan kesan bagi banyak orang bahwa ada ketidakkonsistenan dalam menangani kedua kasus tersebut.
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