Seperti dilaporkan Sky, Crystal Palace telah mempertimbangkan Toppmöller sebagai salah satu opsi potensial dalam pencarian pengganti Oliver Glasner yang akan hengkang.
Situasi yang menarik! Apakah seorang pelatih asal Jerman akan menggantikan Oliver Glasner di Crystal Palace?
Kabarnya, pembicaraan antara klub Liga Utama Inggris tersebut dan Toppmöller sudah berlangsung. Pria berusia 45 tahun yang dipecat dari Eintracht Frankfurt pada Januari lalu itu dilaporkan siap untuk tugas baru. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Toppmöller juga muncul dikaitkan dengan klub-klub lain, antara lain SSC Napoli dan VfL Wolfsburg.
Jika Toppmöller mengambil alih Crystal Palace, juara baru Liga Konferensi, akan tercipta sebuah konstelasi yang unik. Di Frankfurt, klub pertamanya sebagai pelatih kepala di liga top, Toppmöller telah menggantikan Glasner pada musim panas 2023. Pelatih asal Austria itu meninggalkan SGE, klub yang dibawanya meraih gelar Liga Europa pada 2022, setelah musim 2022/23.
Lebih dari setengah tahun kemudian, Glasner bergabung dengan Palace, membawa klub London itu meraih gelar FA Cup pada 2025 dan kini meraih gelar lain melalui Conference League. Sudah pada Januari, saat timnya sedang mengalami krisis parah, Glasner mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada akhir Juni. Masa depan pria berusia 51 tahun ini masih belum jelas, baru-baru ini namanya disebut-sebut sebagai calon pelatih baru Bayer Leverkusen. Namun, Werkself tampaknya kini memilih Andoni Iraola, yang telah merayakan kesuksesan besar di Premier League bersama AFC Bournemouth dan sedang mencari tantangan baru.
Toppmöller, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih Julian Nagelsmann—kini pelatih tim nasional Jerman—di RB Leipzig dan Bayern München, berhasil membawa Frankfurt finis di peringkat keenam pada musim pertamanya di Bundesliga. Setahun kemudian, ia membawa tim asal Hessen itu finis di posisi ketiga dan lolos ke Liga Champions, serta bersama SGE juga berada di jalur yang tepat menuju kompetisi internasional pada musim lalu.
Namun, ia harus mundur pada pertengahan Januari saat tim berada di peringkat ketujuh. Di bawah kepemimpinan penggantinya, Albert Riera—yang kini telah dipecat dan sangat kontroversial—Frankfurt finis di peringkat kedelapan dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Sementara itu, jika bergabung dengan Palace musim depan, Toppmöller akan berkompetisi di level internasional. Sebagai juara Conference League, tim yang menempati peringkat ke-15 pada musim Premier League yang baru saja berakhir ini lolos ke Liga Europa.
Karier Dino Toppmöller sebagai pelatih kepala hingga saat ini
Periode
Klub
Maret 2013 hingga Januari 2014
SV Mehring (pelatih sekaligus pemain)
2014 hingga 2016
Hamm Benfica (pelatih sekaligus pemain)
2016 hingga 2019
F91 Düdelingen
Juli hingga Desember 2019
RE Virton
2023 hingga Januari 2026
Eintracht Frankfurt