Situasi yang menarik! Apakah seorang pelatih asal Jerman akan menggantikan Oliver Glasner di Crystal Palace?

Kabarnya, pembicaraan antara klub Liga Utama Inggris tersebut dan Toppmöller sudah berlangsung. Pria berusia 45 tahun yang dipecat dari Eintracht Frankfurt pada Januari lalu itu dilaporkan siap untuk tugas baru. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Toppmöller juga muncul dikaitkan dengan klub-klub lain, antara lain SSC Napoli dan VfL Wolfsburg.

Jika Toppmöller mengambil alih Crystal Palace, juara baru Liga Konferensi, akan tercipta sebuah konstelasi yang unik. Di Frankfurt, klub pertamanya sebagai pelatih kepala di liga top, Toppmöller telah menggantikan Glasner pada musim panas 2023. Pelatih asal Austria itu meninggalkan SGE, klub yang dibawanya meraih gelar Liga Europa pada 2022, setelah musim 2022/23.

Lebih dari setengah tahun kemudian, Glasner bergabung dengan Palace, membawa klub London itu meraih gelar FA Cup pada 2025 dan kini meraih gelar lain melalui Conference League. Sudah pada Januari, saat timnya sedang mengalami krisis parah, Glasner mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada akhir Juni. Masa depan pria berusia 51 tahun ini masih belum jelas, baru-baru ini namanya disebut-sebut sebagai calon pelatih baru Bayer Leverkusen. Namun, Werkself tampaknya kini memilih Andoni Iraola, yang telah merayakan kesuksesan besar di Premier League bersama AFC Bournemouth dan sedang mencari tantangan baru.