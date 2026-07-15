Sebagaimana dilaporkan oleh Sport Bild, RB Leipzig kini muncul sebagai favorit baru dalam perebutan penyerang berusia 23 tahun dari TSG Hoffenheim tersebut.
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Situasi tidak menguntungkan bagi BVB? Klub Bundesliga tampaknya menjadi favorit baru dalam perebutan Fisnik Asllani
Menurut laporan tersebut, Asllani “lebih tertarik ke Leipzig” daripada ke BVB, meskipun sang pemain sendiri kabarnya juga tidak menolak kemungkinan pindah ke tim yang menjadi runner-up musim lalu.
Sumber-sumber dari Kosovo telah berulang kali melaporkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa transfer sang penyerang ke Borussia Dortmund akan segera terwujud. Jurnalis Arlind Sadiku, misalnya, pada akhir Juni menyebutkan bahwa semua detail transfer tersebut telah disepakati.
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Apakah BVB membutuhkan dana jutaan dari penjualan Guirassy untuk mendatangkan Asllani?
Sementara itu, surat kabar Catalan Sport menulis bahwa kesepakatan antara Asllani dan BVB belum tercapai karena FC Barcelona masih ikut campur dalam negosiasi tersebut. Menurut laporan tersebut, Barca sedang mencari pengganti Ferran Torres—yang menurut berbagai laporan media dikabarkan tertarik untuk pindah ke PSG—dan telah mengidentifikasi Asllani sebagai solusi yang tepat.
Asllani memiliki klausul pelepasan sebesar 29 juta euro, yang seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Barca jika Torres benar-benar pindah ke Paris. Pada dasarnya hal ini juga berlaku bagi BVB, namun ketersediaan dana klub “Kuning-Hitam” tersebut bergantung pada penjualan Serhou Guirassy.
Masa depan sang penyerang, yang juga dilaporkan memiliki klausul pelepasan sebesar 35 juta euro—meski hanya berlaku untuk klub-klub papan atas tertentu—masih dianggap belum jelas.
Menurut kabar yang beredar, klausul tersebut dalam kontrak Guirassy hanya berlaku hingga 15 Juli – sehingga saat ini tampaknya pemain asal Guinea itu akan tetap bertahan. Meskipun pemain berusia 30 tahun itu tentu saja masih bisa meninggalkan BVB setelah klausul tersebut berakhir, namun belum pasti apakah Asllani tidak akan menandatangani kontrak di klub lain pada saat itu. Jika hal itu terjadi, Dortmund akan kehilangan apa pun.
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Asllani berhasil mencuri perhatian saat bermain di Hoffenheim
Asllani berhasil mencuri perhatian secara konsisten sepanjang musim lalu. Dengan mencetak sebelas gol dan memberikan sepuluh assist dalam 35 pertandingan resmi, pemain berusia 23 tahun ini membuktikan kemampuannya dan menjadi salah satu penyerang paling diminati di liga.
Salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan sang penyerang untuk bergabung dengan BVB adalah Direktur Olahraga Ole Book. Pria berusia 40 tahun ini, yang mengambil alih jabatan Sebastian Kehl pada fase akhir musim lalu, sudah mengenal sang penyerang sejak mereka sama-sama bermain di SV Elversberg, klub yang baru promosi ke Bundesliga. Ia berperan penting dalam proses peminjaman sang penyerang dari TSG ke klub yang saat itu masih bermain di divisi dua untuk musim 2024/25.
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