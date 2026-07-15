Sementara itu, surat kabar Catalan Sport menulis bahwa kesepakatan antara Asllani dan BVB belum tercapai karena FC Barcelona masih ikut campur dalam negosiasi tersebut. Menurut laporan tersebut, Barca sedang mencari pengganti Ferran Torres—yang menurut berbagai laporan media dikabarkan tertarik untuk pindah ke PSG—dan telah mengidentifikasi Asllani sebagai solusi yang tepat.

Asllani memiliki klausul pelepasan sebesar 29 juta euro, yang seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Barca jika Torres benar-benar pindah ke Paris. Pada dasarnya hal ini juga berlaku bagi BVB, namun ketersediaan dana klub “Kuning-Hitam” tersebut bergantung pada penjualan Serhou Guirassy.

Masa depan sang penyerang, yang juga dilaporkan memiliki klausul pelepasan sebesar 35 juta euro—meski hanya berlaku untuk klub-klub papan atas tertentu—masih dianggap belum jelas.

Menurut kabar yang beredar, klausul tersebut dalam kontrak Guirassy hanya berlaku hingga 15 Juli – sehingga saat ini tampaknya pemain asal Guinea itu akan tetap bertahan. Meskipun pemain berusia 30 tahun itu tentu saja masih bisa meninggalkan BVB setelah klausul tersebut berakhir, namun belum pasti apakah Asllani tidak akan menandatangani kontrak di klub lain pada saat itu. Jika hal itu terjadi, Dortmund akan kehilangan apa pun.