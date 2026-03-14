"Sistem yang sama sekali berbeda lagi" - Alan Shearer mengkritik Pep Guardiola dan mengatakan Man City "mendapat apa yang pantas mereka dapatkan" setelah dihancurkan Real Madrid

Pendekatan taktis Guardiola mengejutkan Shearer. Gaya permainan menyerang yang diinginkan sang pelatih tidak membuahkan hasil, karena Madrid mampu mengimbangi City melalui serangan balik. Mantan striker Newcastle itu mengatakan kepada Betfair: "Saya sangat terkejut melihat begitu banyak perubahan dalam susunan pemain City dan saya sedikit terkejut melihat formasi yang begitu menyerang. Saya kira Pep merasa bisa pergi ke sana dan mengalahkan mereka karena performa mereka belum terlalu bagus. Saya sudah melihat Real Madrid beberapa kali. Namun mengingat sejarah mereka di kompetisi ini, mungkin inilah saatnya mereka benar-benar tampil maksimal."

Meskipun mengkritik taktik Guardiola, Shearer tetap berharap sang pelatih bisa menemukan formula ideal untuk membalikkan keadaan saat City menjamu Madrid di leg kedua. Ia berkata: "Inilah saat yang benar-benar menentukan bagi Real Madrid. Mereka jelas menunjukkan itu tadi malam dan benar-benar menghukum City. Mereka gagal mengeksekusi penalti; bisa saja menjadi empat gol, dan semuanya sudah berakhir. Dengan skor 3-0, belum selesai. Saya pernah menyaksikan pertandingan di mana defisit tiga gol berhasil dibalikkan. Menurut saya, semuanya bergantung pada gol pertama pekan depan. Jika Real Madrid mencetak gol pertama, pertandingan sudah berakhir. Jika City yang mencetaknya, maka pertandingan masih terbuka."