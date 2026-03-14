Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Sistem yang sama sekali berbeda lagi" - Alan Shearer mengkritik Pep Guardiola dan mengatakan Man City "mendapat apa yang pantas mereka dapatkan" setelah dihancurkan Real Madrid
Taktik dan pemilihan pemain Guardiola menjadi sorotan setelah pertandingan. Meskipun berhasil bangkit di babak kedua, formasi eksperimental pelatih asal Spanyol itu gagal membuahkan hasil yang diharapkan, sehingga membuat timnya menjadi sasaran serangan Madrid. Setidaknya City bisa merasa lega karena Gianluigi Donnarumma berhasil menahan tendangan penalti Vinicius dan menjaga selisih gol tetap tiga, bukan empat, menjelang leg kedua.
- Getty Images Sport
Taktik Guardiola dianggap terlalu berani
Pendekatan taktis Guardiola mengejutkan Shearer. Gaya permainan menyerang yang diinginkan sang pelatih tidak membuahkan hasil, karena Madrid mampu mengimbangi City melalui serangan balik. Mantan striker Newcastle itu mengatakan kepada Betfair: "Saya sangat terkejut melihat begitu banyak perubahan dalam susunan pemain City dan saya sedikit terkejut melihat formasi yang begitu menyerang. Saya kira Pep merasa bisa pergi ke sana dan mengalahkan mereka karena performa mereka belum terlalu bagus. Saya sudah melihat Real Madrid beberapa kali. Namun mengingat sejarah mereka di kompetisi ini, mungkin inilah saatnya mereka benar-benar tampil maksimal."
Meskipun mengkritik taktik Guardiola, Shearer tetap berharap sang pelatih bisa menemukan formula ideal untuk membalikkan keadaan saat City menjamu Madrid di leg kedua. Ia berkata: "Inilah saat yang benar-benar menentukan bagi Real Madrid. Mereka jelas menunjukkan itu tadi malam dan benar-benar menghukum City. Mereka gagal mengeksekusi penalti; bisa saja menjadi empat gol, dan semuanya sudah berakhir. Dengan skor 3-0, belum selesai. Saya pernah menyaksikan pertandingan di mana defisit tiga gol berhasil dibalikkan. Menurut saya, semuanya bergantung pada gol pertama pekan depan. Jika Real Madrid mencetak gol pertama, pertandingan sudah berakhir. Jika City yang mencetaknya, maka pertandingan masih terbuka."
Peluang Manchester City di Liga Premier
Guardiola masih terikat kontrak hingga musim panas mendatang. Namun, rumor tentang kepergiannya di akhir musim ini beredar luas di tengah kesulitan City untuk mengimbangi Arsenal di puncak klasemen Liga Premier. "Ada banyak rumor, dan Pep sepertinya selalu membantahnya, tapi rumor-rumor itu tak kunjung mereda," tambah Shearer. "Kita hanya bisa menebak. Tapi saya akan mengatakan mereka masih berada di final satu kompetisi piala, dan mereka berada di perempat final Piala FA. Mereka masih harus menghadapi Arsenal di kandang. Mereka tertinggal tujuh poin, tapi mereka memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Bahkan jika minggu depan tidak berjalan sesuai rencana, mereka masih memiliki peluang untuk menjadikan musim ini sebagai musim yang sangat hebat. Namun, dan memang ada 'namun' di sini, mereka menghadapi tantangan berat di liga."
- Getty Images Sport
Kota ini tidak bisa lagi menanggung kesalahan-kesalahan semacam itu
Dengan sembilan pertandingan liga tersisa, City harus menghindari kesalahan yang sama seperti saat mereka bermain imbang melawan Nottingham Forest pada laga terakhir. Terlebih lagi, West Ham, yang akan mereka hadapi pada Sabtu nanti, bukanlah tim yang bisa dianggap remeh, mengingat peningkatan performa The Hammers belakangan ini.
"Setiap pertandingan sangat penting di fase akhir musim ini, setiap kesalahan yang Anda buat, setiap kekeliruan," jelas Shearer. "Ada kesalahan besar yang mereka buat saat menjamu Forest, yang berakhir imbang 2-2, terutama mengingat posisi Forest di klasemen. Dan mereka akan menghadapi laga sulit lainnya akhir pekan ini saat bertandang ke markas West Ham. West Ham benar-benar sedang dalam performa bagus. Ini adalah fase krusial di akhir musim."
