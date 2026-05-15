Sisihkan dulu Cristiano Ronaldo! Bruno Fernandes mencatatkan sejarah baru bagi Man Utd dengan meraih gelar Pemain Terbaik Tahun Ini untuk kelima kalinya

Pemain internasional Portugal ini telah menyumbang delapan gol, namun statistik yang paling mencuri perhatian justru terkait kreativitasnya yang luar biasa. Dengan menciptakan 124 peluang musim ini—jumlah keempat tertinggi dalam satu musim Liga Premier—Fernandes kini berada di ambang menyamai rekor assist sepanjang masa kompetisi tersebut.

Saat ini dengan 19 assist di liga, kapten United ini hanya membutuhkan satu assist lagi untuk menyamai rekor 20 assist yang dicetak oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, dengan dua pertandingan domestik tersisa untuk berpotensi melampaui angka legendaris tersebut.