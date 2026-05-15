Sisihkan dulu Cristiano Ronaldo! Bruno Fernandes mencatatkan sejarah baru bagi Man Utd dengan meraih gelar Pemain Terbaik Tahun Ini untuk kelima kalinya
Kapten Red Devils mendapat penghargaan
Fernandes tampil gemilang musim ini di bawah asuhan Michael Carrick, membantu United kembali ke Liga Champions meski tersingkir lebih awal dari kompetisi piala domestik. Penampilan berpengaruh pemain berusia 31 tahun ini, yang mencakup 19 assist yang luar biasa, telah membuatnya meraih penghargaan bergengsi ini untuk kelima kalinya, sebuah rekor. Penghargaan ini membuatnya unggul satu gelar dari mantan rekan setim ikoniknya, De Gea dan Ronaldo, sekaligus memperkuat statusnya sebagai talisman modern di Old Trafford.
Mengejar rekor sejarah Liga Premier
Pemain internasional Portugal ini telah menyumbang delapan gol, namun statistik yang paling mencuri perhatian justru terkait kreativitasnya yang luar biasa. Dengan menciptakan 124 peluang musim ini—jumlah keempat tertinggi dalam satu musim Liga Premier—Fernandes kini berada di ambang menyamai rekor assist sepanjang masa kompetisi tersebut.
Saat ini dengan 19 assist di liga, kapten United ini hanya membutuhkan satu assist lagi untuk menyamai rekor 20 assist yang dicetak oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, dengan dua pertandingan domestik tersisa untuk berpotensi melampaui angka legendaris tersebut.
Warisan di antara para legenda
Sejak bergabung pada tahun 2020, Fernandes secara konsisten menjadi pemain yang paling menonjol di klub ini, pertama kali meraih penghargaan tersebut di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer sebelum mencetak rekor pribadi terbaiknya dengan 28 gol pada tahun berikutnya. Setelah Marcus Rashford dan Ronaldo merebut trofi tersebut pada musim-musim berikutnya, Fernandes kembali memuncaki pemungutan suara penggemar pada 2024 berkat kesuksesan di Piala FA di Wembley. Dengan meraih kemenangan terbarunya ini, ia menjadi pemain kedua setelah De Gea yang berhasil meraih tiga kemenangan berturut-turut.
Rekor baru tampaknya akan tercipta
United akan menutup musim ini dengan laga kandang melawan Nottingham Forest pada Minggu ini, sebelum bertandang ke Brighton seminggu kemudian. Pertandingan-pertandingan ini menjadi peluang penting bagi Fernandes untuk mempertahankan performa apiknya dan memecahkan rekor assist individu, menyusul perubahan nasib yang krusial bagi klub. Dengan tiket Liga Champions musim depan sudah aman, sang kapten tetap menjadi sosok sentral bagi tim yang ingin memanfaatkan penutupan musim yang gemilang ini dan bersiap menghadapi musim panas yang penuh dengan pengembangan.