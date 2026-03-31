Goal.com
Live
Germany v Ghana - International Friendly
Tim Ursinus

Diterjemahkan oleh

Sisi Terang dan Gelap Leroy Sané - Tebak-tebakan seputar bintang penyerang lainnya: Para pemenang dan pecundang di tim nasional Jerman

World Cup
FEATURES
Germany vs Ghana
Germany
Ghana
Friendlies
J. Nagelsmann
L. Karl
D. Undav
L. Sane
K. Havertz
W. Anton
N. Schlotterbeck
A. Ruediger
L. Goretzka
A. Stiller
N. Brown
D. Raum
J. Kimmich

Lini serang tim nasional Jerman tetap tampil gemilang baik tanpa (maupun dengan) Deniz Undav; Lennart Karl menunjukkan performa yang layak untuk lebih dari sekadar uji coba; lini pertahanan tetap kokoh meski ada beberapa ketidakpastian; dan langkah-langkah yang diambil Julian Nagelsmann mulai membuahkan hasil. Para pemenang dan pecundang di DFB pasca-pemusatan latihan bulan Maret.

Tim nasional Jerman memulai tahun Piala Dunia ini dengan dua kemenangan yang pantas, sesuai ekspektasi. Memang, tim DFB terlihat kurang dominan pada beberapa fase, baik saat menang 4-3 di Swiss maupun saat mengalahkan Ghana 2-1. Namun, kerangka dasar dan strategi untuk Piala Dunia yang akan digelar dalam 72 hari ke depan sudah siap. 

Oleh karena itu, tidak banyak yang perlu diubah pada skuad saat ini, seperti yang telah ditegaskan Julian Nagelsmann saat pengumuman skuad (dan dalam wawancara legendaris dengan majalah kicker). Namun, di beberapa posisi, penyesuaian masih bisa dan harus dilakukan, yang mungkin akan berdampak pada satu atau dua pemain. Pasalnya, tidak semua pemain mampu tampil meyakinkan, sementara yang lain memanfaatkan peluang mereka—atau bahkan mendapat keuntungan sebagai penonton. 

  • Pada akhirnya, ada pemain yang tampil gemilang dan ada pula yang kurang memuaskan di setiap lini tim. Terutama lini serang yang dipimpin oleh Kai Havertz yang kembali ke tim dan Florian Wirtz, yang mampu menunjukkan kerja sama tim yang meyakinkan. Keduanya tampil penuh semangat, memukau dengan dribel-dribel apik dan penglihatan permainan yang tajam.

    Di Swiss, Wirtz bahkan menampilkan apa yang mungkin menjadi penampilan terbaiknya dengan lambang elang di dadanya. Pemain Liverpool ini terlibat langsung dalam keempat gol tersebut, dua di antaranya ia cetak sendiri berkat teknik tendangannya yang luar biasa. Yang mencolok adalah bahwa Nagelsmann secara nominal menempatkannya sebagai sayap kiri, sementara Serge Gnabry bermain di posisi nomor 10. Penyerang serba bisa FC Bayern ini terus-menerus mencari jalan ke depan dengan sprint-sprint pendek dan membuka celah, sehingga Wirtz memiliki ruang untuk berkreasi - gol kedua melawan Swiss menggambarkan ide di baliknya, namun melawan Ghana, Gnabry justru tampil kurang menonjol. 

    Sementara itu, Havertz menghadapi masalah lama yang sudah dikenal. Pemain berusia 26 tahun ini terus-menerus kekurangan ketajaman di depan gawang. Meskipun memiliki banyak peluang emas, ia hanya berhasil mencetak satu gol melalui tendangan penalti. Bahkan di Euro, sebagai pemain inti yang tak tergantikan, ia hanya mencetak gol (dua kali) dari titik penalti. 

    Namun, Havertz tetap mendapat kepercayaan penuh dari Nagelsmann dan dipastikan masuk starting line-up. Pertanyaannya hanya, dalam peran apa. Jika Jamal Musiala, yang baru-baru ini kembali mengalami cedera, bisa kembali ke performa terbaiknya tepat waktu, ia kemungkinan akan menjadi penyerang tunggal atau, seperti saat melawan Ghana, bermain di sayap kanan. Dalam hal ini, semuanya akan bermuara pada duel antara Gnabry dan Nick Woltemade.

  • Deniz UndavGetty Images

    "Topik yang Tak Kunjung Usai: Deniz Undav": Apakah "Idola Semua Orang" ini telah melakukan hal yang menguntungkannya sendiri?

    Meskipun performanya sedang menurun selama beberapa pekan terakhir di Newcastle United yang sedang terpuruk, ia tetap menjadi pilihan utama Nagelsmann di lini depan, jika sang pelatih memutuskan untuk memainkan penyerang tengah. Saat menjadi starter melawan Ghana, Woltemade tampil mengesankan terutama sebagai pemain penghubung, meskipun ia gagal mencetak gol. Keunggulannya adalah ia menghadirkan elemen serangan yang berbeda dibandingkan para pesaingnya. Sementara itu, Deniz Undav harus puas dengan peran sebagai pemain pengganti.

    Pemain asal Stuttgart ini keluar dari pemusatan latihan sebagai pemenang sekaligus pecundang. "Everbybody's Darling" memenuhi tugas yang diberikan pelatih timnas dan bersinar sebagai "penyelesai" dengan gol penentu kemenangan di hadapan penonton tuan rumah. Nagelsmann membenarkan peran pengganti Undav dengan alasan bahwa kualitasnya baru terlihat saat menghadapi lawan yang kelelahan, dan ia benar-benar mencatat bahwa sebagian besar dari 23 golnya untuk VfB (16) memang dicetak pada babak kedua. 

    Pada saat yang sama, Undav secara terbuka mempertanyakan "pembicaraan peran" yang sering disebut Nagelsmann, ketika ia mengungkapkan harapannya untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak di mikrofon ARD setelah pertandingan. Apakah ia telah membantu dirinya sendiri dengan hal itu? Dipertanyakan. Kalimat tersebut tampaknya kurang disukai oleh Nagelsmann, yang sebelumnya telah menekankan bahwa ia hanya ingin membawa pemain yang menjalankan perannya tanpa protes. Undav memang mengakui bahwa ia "menerima" hal tersebut. Namun, Nagelsmann bereaksi dengan jelas sensitif—dan tak perlu blak-blakan—saat ditanya tentang pernyataan tersebut dalam konferensi pers berikutnya: "Dia menempatkan dirinya sendiri di bawah tekanan dengan pernyataannya. Dari sudut pandang itu, bagiku tak masalah asalkan dia mulai mencetak lebih sedikit gol. Jika dia bisa mengatasinya sendiri, silakan saja."

    Kebenaran seutuhnya juga mencakup fakta bahwa Undav hampir tidak terlibat dalam permainan hingga golnya. Hal itu tentu saja tidak luput dari perhatian Nagelsmann. "Saya merasa penampilannya sebelum gol itu tidak bagus," katanya sambil menyoroti sedikitnya sentuhan bola (13) yang dilakukan pemain Stuttgart tersebut. Di saat yang sama, ia mengakui: "Tapi itulah mengapa ia juga merupakan penyerang top, karena ia berada di tempat bola jatuh."

    Nagelsmann juga mempertanyakan apakah Undav akan "mencetak gol seperti itu jika dia sudah berlari selama 70 menit sebelumnya" dan menekankan lagi: "Kami juga akan membutuhkan pemain pengganti di musim panas yang mampu menentukan hasil pertandingan. Itulah tugasnya, perannya." Namun, apakah perdebatan ini sudah selesai? Sepertinya belum, meskipun Nagelsmann tampaknya sudah bosan dengan hal ini. "Kami sudah tujuh hari membahas Deniz Undav tanpa henti."

  • Surat lamaran yang jelas dari Lennart Karl untuk Piala Dunia - Sisi terang dan gelap dari Leroy Sané

    Apa yang berlaku bagi Undav, sebagian juga berlaku bagi Leroy Sane. Pencalonan pemain sayap Galatasaray Istanbul ini sempat menimbulkan banyak kebingungan di kalangan pakar dan penggemar — dan hal itu tidaklah mengejutkan mengingat pernyataan Nagelsmann musim panas lalu setelah kepindahannya ke Turki. Tuntutan yang jelas adalah agar ia mencetak lebih banyak poin daripada di Bundesliga, namun dalam beberapa minggu terakhir, Sane bahkan tidak lagi menjadi pemain inti di tim pemuncak klasemen Turki tersebut. 

    Oleh karena itu, banyak mata tertuju pada penampilannya di starting eleven melawan Swiss, di mana bintang Bayern yang sudah lama itu cukup mengecewakan. Hanya satu dari banyak dribelnya yang berhasil dimenangkan oleh Sane yang nyaris tak terlihat, sementara rekan-rekannya di sekitarnya tampil gemilang. Nagelsmann pun tidak ingin "mencoret" namanya. Sebagai argumen, Nagelsmann menyebutkan, "bahwa kami membutuhkan pemain satu lawan satu dan tidak memiliki banyak pemain seperti itu, terutama saat ini," dan menyebut Lennart Karl serta Jamie Leweling sebagai pesaing langsungnya. "Leroy tahu apa yang dibutuhkan – dan dia harus menunjukkannya."

    Dan itulah yang dilakukan Sane saat melawan Ghana setelah masuk sebagai pemain pengganti, serta dengan cerdik mempersiapkan gol kemenangan 2-1 dari Undav. Nagelsmann kemudian mengakui adanya peningkatan performa yang signifikan darinya. Dan Karl? Ia bahkan mampu meyakinkan dalam kedua pertandingan sebagai pemain pengganti dengan dribel-dribelnya yang tak tertahankan. 

    Tentu saja, remaja itu mendapat pujian tertinggi dari Nagelsmann, yang mungkin juga menjadi petunjuk bagi Said El Mala yang masih masuk dalam daftar pemanggilan pada sesi latihan sebelumnya: "Dari semua pemain muda yang kami panggil selama ini, dia yang paling meninggalkan kesan terbaik." Undav menambahkan dengan perbandingan terhadap Ribery dan memuji "kecerdikan Karl di usianya". Jadi, ini tampaknya lebih dari sekadar kursus percobaan bersama "para senior", melainkan dia sudah bisa mulai mengemas koper untuk Piala Dunia. 

  • Germany v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Spekulasi seputar Kevin Schade: Apakah Maximilian Beier yang diuntungkan?

    Meskipun Leweling absen dalam dua pertandingan tersebut, tidak dimasukkannya dia ke dalam skuad Piala Dunia akan menjadi kejutan besar. Terlebih lagi, pemain asal Stuttgart ini mampu bermain di kedua sayap dan telah membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan khusus sebagai pemain pengganti. Sementara itu, rekan setimnya yang ditunjuk belakangan, Chris Führich, tidak memanfaatkan peluangnya setelah masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Ghana. Sedangkan Kevin Schade bahkan tidak mendapat kesempatan sama sekali.

    Dengan alasan bahwa mantan pemain Freiburg yang sangat cepat dari FC Brentford ini perlu merasakan atmosfer tim dan beradaptasi, Nagelsmann menominasikannya. Sebaliknya, dua pemain Dortmund, Karim Adeyemi dan Maximilian Beier, tidak mendapat kesempatan—dan tidak bergabung dengan tim meskipun Leweling absen. "Saya sudah sangat transparan kepada ketiganya: Kami akan - berdasarkan situasi saat ini - membawa satu, maksimal dua, penyerang serangan balik ini," jelas Nagelsmann. "Kevin hanya memiliki keuntungan untuk menunjukkan kemampuannya kepada kami sekarang. Namun, yang lain juga memiliki keuntungan itu sebelumnya."

    Namun, Schade pada akhirnya hanya bisa menunjukkan kemampuannya di lapangan latihan, yang meninggalkan banyak ruang untuk interpretasi. Adeyemi dan Beier tentu tidak akan kecewa dengan hal ini. Terutama karena yang terakhir ini bisa menjadi pihak yang paling diuntungkan, mengingat ia baru-baru ini tampil dalam performa terbaiknya di BVB dan juga telah beberapa kali bersinar dalam peran sebagai pemain pengganti di sana. Sebagai pekerja keras yang tak kenal lelah, baik secara defensif maupun ofensif, Beier mungkin adalah orang yang paling mampu menerapkan gaya pressing yang disukai Nagelsmann. Sementara itu, Adeyemi saat ini mungkin berada dalam posisi terburuk, setelah kehilangan tempatnya di starting line-up di bawah pelatih Niko Kovac sekitar pergantian tahun dan juga belum menunjukkan banyak hal dari bangku cadangan. 

  • Nathaniel Brown tampil gemilang — apakah David Raum perlu khawatir?

    Nathaniel Brown, yang diturunkan sebagai starter saat melawan Ghana, tampil sangat menonjol. Berbeda dengan David Raum, ia menjalankan perannya sebagai bek kiri dengan lebih fokus ke area tengah lapangan, melanjutkan performa apiknya bersama Eintracht Frankfurt sebagai gelandang bertahan/gelandang serang sejak Albert Riera mengambil alih jabatan pelatih. 

    Brown memberikan perlindungan di lini belakang bagi para pemain serang yang lincah dan menguasai sisi lapangannya tanpa kecuali, meskipun ia menghadapi tugas yang mungkin paling berat melawan tim Afrika yang lemah ini, yaitu Antoine Semenyo, pemain baru Manchester City yang didatangkan pada bursa transfer musim dingin. Berkali-kali ia memenangkan duel penting pada beberapa momen transisi yang dilakukan tim tamu. 

    Apakah pemain yang sebenarnya sudah pasti masuk skuad ini harus khawatir akan posisinya di Piala Dunia? Secara ofensif, pemain Leipzig ini tampil sebagai senjata yang mematikan musim ini, namun kadang-kadang rentan secara defensif. Hal itu juga terlihat dalam kekalahan 1-2 melawan Swiss, ketika ia membiarkan Silvan Widmer memberikan umpan silang yang berujung pada gol Breel Embolo. Namun, ia sekali menyelamatkan tim secara krusial saat menghadapi Johan Manzambi, yang hampir saja mengubah skor menjadi 3-2. 

    Raum tampaknya masih akan diturunkan, namun seiring berjalannya turnamen, Brown dalam performa seperti ini bisa menjadi alternatif yang nyata. Menariknya: Pada Euro di kandang sendiri, Raum-lah yang berhasil masuk ke starting eleven sebagai Plan B dan menggantikan Maximilian Mittelstädt. Sebaliknya, bagi pemain Stuttgart itu, pintu sudah tertutup rapat setelah ia tidak dipertimbangkan. 

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Angelo Stiller tidak bisa bersaing dengan Leon Goretzka dan status istimewanya

    Hal yang sama tampaknya berlaku bagi Angelo Stiller, terlepas dari mau tidak mau, jika Aleksandar Pavlovic dan terutama Felix Nmecha berhasil pulih tepat waktu atau tetap dalam kondisi prima. Pavlovic sudah kembali berlatih, sementara bagi Nmecha tampaknya ini menjadi perlombaan melawan waktu. 

    Stiller, yang ditunjuk sebagai pengganti, pun tampil sebagai starter di kedua laga uji coba tersebut dan secara keseluruhan tampil cukup baik. Namun, tidak lebih dari itu. Ia memang membenarkan penilaian Nagelsmann bahwa Pavlovic saat ini lebih unggul. Absennya Nmecha tampaknya menjadi satu-satunya peluangnya untuk masuk skuad. 

    Terlebih lagi, Pascal Groß menikmati semacam status khusus sebagai penghubung dan "perpanjangan tangan" Nagelsmann di tim, meskipun ia tidak benar-benar meyakinkan saat melawan Ghana. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Anton Stach tidak diberi kesempatan lagi untuk membuktikan dirinya. Padahal, gelandang Leeds United ini tampil menonjol dengan aksi-aksi bagus setelah masuk sebagai pengganti melawan Swiss dan bahkan memicu gol kemenangan 4-3. Dia juga bisa memberikan perlindungan serangan balik dan pekerjaan kotor yang dibutuhkan untuk Joshua Kimmich, namun Nagelsmann jelas memiliki rencana lain. 

    Dan di sinilah Leon Goretzka masuk ke dalam permainan. Meskipun ia jauh dari kata luar biasa, ia jelas memenuhi profil pemain yang dicari Nagelsmann untuk posisi di samping Pavlovic atau Nmecha. Seperti yang diumumkan sebelumnya kepada kicker, Goretzka bertindak sebagai pemecah barisan di lini depan. Dengan daya tembusnya, ia diharapkan mengikat lawan sebagai semacam "radikal bebas" dan menjadi titik umpan, yang ia lakukan dengan baik pada fase akhir pertandingan melawan Ghana melalui umpannya kepada pemberi assist Sane. 

    Karena Kimmich bergerak antara sayap kanan dan tengah, kehadiran Goretzka juga tidak terlewatkan dalam pertandingan dengan penguasaan bola yang tinggi di lini tengah. Kapten tim ini hampir tidak kalah baik dalam keterlibatannya dalam permainan dibandingkan saat di FC Bayern dan mampu memanfaatkan kualitasnya dengan bola di kaki dengan sama baiknya. Secara defensif pun ia tidak tampil buruk, meskipun sering kali ada ruang kosong di belakangnya dan karenanya tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan pada gol pertama yang kebobolan melawan Swiss. Namun, Nagelsmann sebenarnya tidak memiliki alternatif serius untuk posisi bek kanan, yang sekali lagi dikonfirmasi oleh penggantinya, Josha Vagnoman, dengan performa duelnya yang lemah sebelum gol penyama Ghana - yang membuatnya dan rekan-rekannya kecewa - setelah absen tiga tahun dari timnas Jerman. Sangat mungkin bahwa karena itu Benjamin Henrichs atau Ridle Baku (keduanya dari RB Leipzig) akan kembali ke timnas. 

  • Nico Schlotterbeck dan Jonathan Tah dipastikan masuk starting line-up - Antonio Rüdiger bersaing untuk posisi tersebut

    Di lini pertahanan tengah, situasinya juga sudah jelas. Nico Schlotterbeck dan Jonathan Tah akan menjadi duet andalan di Piala Dunia, apa pun yang terjadi. Dua kesalahan Schlotterbeck saat melawan Swiss pun tak akan mengubah hal itu. Lagipula, dalam membangun serangan, ia dituntut untuk mengirimkan umpan-umpan yang membuka ruang. 

    Tentu saja, hal ini menjadi pembenaran bagi Nagelsmann, yang telah menjanjikan posisi starter kepada Schlotterbeck di majalah kicker dan memberikan dukungan penuh kepada kapten pertahanan BVB tersebut bahkan setelah pertandingan melawan Swiss. Alasan di balik keyakinan pelatih timnas itu jelas: Schlotterbeck adalah satu-satunya bek tengah dengan kaki kiri yang kuat dalam skuad saat ini, yang sangat dibutuhkan dalam sistem yang sangat berorientasi pada bola sesuai standar Nagelsmann. Semoga saja itu hanya kesalahan sekali saja.

    Di sisi lain, tak diragukan lagi kelas individu Schlotterbeck dalam bertahan di area dan duel satu lawan satu. Hal ini juga menguntungkan Tah, yang sesekali mengalami kesulitan beradaptasi tepat waktu, terutama dalam momen transisi cepat. Melawan Swiss, ia juga terlalu pasif pada dua gol yang kebobolan. 

    Namun, saat ini Tah masih memiliki keunggulan yang cukup signifikan dibandingkan pesaingnya, Antonio Rüdiger. Meskipun bek Bayern itu tidak tampil maksimal dalam satu adegan saat melawan Ghana dan harus berterima kasih kepada Schlotterbeck karena skor tidak menjadi 1-1 lebih awal. Rüdiger kemungkinan akan menjadi pengganti pertama, asalkan ia tidak merugikan dirinya sendiri dengan kontroversi lebih lanjut di Real Madrid

    Waldemar Anton juga sudah bisa mengandalkan tiket Piala Dunia, meskipun ia tidak bermain sama sekali. Sama seperti Groß, pemain Dortmund ini adalah anggota yang dihormati dalam struktur tim DFB, yang sepenuhnya puas dengan perannya sebagai pemain yang menjaga keunggulan tipis hingga akhir pertandingan. Sebuah nominasi juga merupakan imbalan yang pantas atas musim yang kuat bersama BVB.  Nagelsmann bahkan sudah memberi isyarat kepadanya setelah peluit akhir: "Kami memiliki beberapa pemain yang sama sekali tidak bermain, di mana kami harus melihat bagaimana perkembangan beberapa minggu ke depan. Tapi kami juga punya Waldi, yang kemungkinan besar akan masuk skuad, meskipun dia tidak bermain. Kami tahu apa yang kami miliki darinya. Dia selalu memberikan segalanya dalam latihan, bermain dengan penuh semangat. Dia sering pantas bermain, tapi dia tidak memperlihatkannya."

    Malick Thiaw adalah yang keempat dalam kelompok tersebut, selain Anton, Schade, dan kiper cadangan Finn Dahmen, yang tidak diturunkan. Dengan demikian, dia tetap menjadi kandidat yang tidak pasti. 

  • Julian NagelsmannGetty

    Langkah-langkah yang diambil Julian Nagelsmann membuahkan hasil — tapi memang seharusnya begitu

    Lalu ada Nagelsmann sendiri, yang berulang kali memicu perdebatan akibat gaya komunikasinya yang terkadang dipertanyakan. Cara dia menangani Undav setidaknya bisa dibilang kurang tepat; pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan seperti dalam wawancara dengan kicker atau perubahan sikapnya yang 180 derajat terkait Sane kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masa jabatannya di DFB.

    Di sisi lain, pelatih timnas Jerman ini memang benar dalam banyak hal terkait keputusannya. Langkah untuk merekrut Alfred Schreuder dan memberikan lebih banyak kebebasan kepada pelatih taktik Mads Buttgereit terbukti sangat tepat. Dua variasi serangan yang telah dipersiapkan berhasil menghasilkan gol (Tah dan Wirtz) saat melawan Swiss. 

    Apakah ia membantu dirinya sendiri dengan pernyataan-pernyataannya yang berlebihan, masih harus dilihat. Masalah Undav saja kemungkinan akan terus mengiringi tim DFB hingga dimulainya Piala Dunia. Namun, jika Nagelsmann pada akhirnya sukses, kemungkinan besar tak ada lagi yang membicarakan pendekatan kontroversialnya. Sebaliknya, jika tidak, setiap kalimat yang ia ucapkan kemungkinan akan menjadi bumerang baginya. 

  • Tim DFB: Pertandingan persahabatan berikutnya yang akan dilakoni tim nasional Jerman menjelang Piala Dunia

    TanggalWaktuLawanLokasi
    31 Mei20.45FinlandiaMainz, Jerman
    6 Juni20.30ASChicago, AS