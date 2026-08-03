Laporan yang dikeluarkan oleh lembaga Brand Finance menjelaskan bahwa 21 merek global, yang dipimpin oleh perusahaan Aramco Arab Saudi, meraih keuntungan sebesar 7,2 miliar dolar dalam nilai merek dagang mereka berkat menjadi sponsor Piala Dunia 2026.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa nilai ini tidak berarti keuntungan langsung atau pendapatan yang diraih perusahaan-perusahaan selama turnamen, melainkan mencerminkan peningkatan yang diperkirakan pada nilai finansial merek dagang, berdasarkan meningkatnya tingkat pengenalan terhadapnya dan membaiknya reputasinya di mata publik, serta menguatnya peluang pertumbuhan keuntungan masa depan mereka akibat keterkaitannya dengan Piala Dunia.

Laporan itu juga memperlihatkan bahwa sektor teknologi, otomotif, jasa keuangan, dan barang konsumsi merupakan yang paling diuntungkan dari sponsorship turnamen tersebut.

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