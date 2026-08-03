Sponsorship Piala Dunia telah berubah menjadi investasi yang menghasilkan keuntungan melampaui batas lapangan, setelah sebuah laporan terbaru mengungkap keuntungan bernilai miliaran dolar yang diraih oleh merek-merek global yang terkait dengan turnamen tersebut, di saat status Maroko sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030 (bersama Portugal dan Spanyol) muncul sebagai peluang luar biasa bagi perusahaan-perusahaan Afrika untuk memperkuat kehadiran mereka di panggung dunia.
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Sisi Lain Piala Dunia: Prestasi Saudi Memuncaki Klasemen, Maroko Beri Afrika Peluang Emas
Nilai merek dagang
Laporan yang dikeluarkan oleh lembaga Brand Finance menjelaskan bahwa 21 merek global, yang dipimpin oleh perusahaan Aramco Arab Saudi, meraih keuntungan sebesar 7,2 miliar dolar dalam nilai merek dagang mereka berkat menjadi sponsor Piala Dunia 2026.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa nilai ini tidak berarti keuntungan langsung atau pendapatan yang diraih perusahaan-perusahaan selama turnamen, melainkan mencerminkan peningkatan yang diperkirakan pada nilai finansial merek dagang, berdasarkan meningkatnya tingkat pengenalan terhadapnya dan membaiknya reputasinya di mata publik, serta menguatnya peluang pertumbuhan keuntungan masa depan mereka akibat keterkaitannya dengan Piala Dunia.
Laporan itu juga memperlihatkan bahwa sektor teknologi, otomotif, jasa keuangan, dan barang konsumsi merupakan yang paling diuntungkan dari sponsorship turnamen tersebut.
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Aramco Memimpin, Perusahaan Lain Raih Keuntungan Besar
Aramco Saudi berada di puncak daftar perusahaan dari sisi peningkatan absolut dalam nilai merek, setelah menambahkan 1,08 miliar dolar.
Perusahaan ini juga menempati posisi teratas dari sisi kontribusi estimasi terhadap nilai perusahaan (nilai total perusahaan), yang mencapai sekitar 26,142 miliar dolar, menurut estimasi lembaga "Brand Finance".
Verizon menempati posisi kedua dengan peningkatan mencapai 1,03 miliar dolar, diikuti Hyundai yang menambahkan 836 juta dolar, lalu Coca-Cola dengan 733 juta dolar, Bank of America dengan 631 juta dolar, Visa dengan 532 juta dolar, Home Depot dengan 402 juta dolar, dan Kia dengan 365 juta dolar.
Ketika mengukur pertumbuhan sebagai persentase dibandingkan nilai asli merek sebelum turnamen, Lenovo memuncaki daftar dengan tingkat pertumbuhan mencapai 4,2%, diikuti Kia dengan 3,5%, lalu Hyundai dengan 3,4%, dan Aramco berada di peringkat keempat dengan 2,3%, diikuti Hisense dengan 2,1%.
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Investasi bernilai miliaran dolar
Laporan tersebut memperkirakan total investasi dari 21 sponsor di Piala Dunia mencapai sekitar 2,8 miliar dolar, yang menghasilkan 7,2 miliar dolar dalam nilai merek tambahan, di samping 61 miliar dolar dalam nilai perusahaan (yakni nilai total perusahaan).
Analisis The Playmaker Clubhouse juga menunjukkan bahwa biaya sponsorship Piala Dunia 2026 berkisar antara 52 hingga 76 juta pound sterling, dengan imbalan menjangkau audiens yang diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar penggemar di seluruh dunia.
Peluang Afrika bersama Piala Dunia 2030
Menurut situs Business Insider "Africa", meski keuntungan besar yang diraih oleh perusahaan-perusahaan sponsor, daftar sponsor global resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tidak memuat satu pun perusahaan yang kantor pusatnya berada di Afrika.
Laporan tersebut menilai bahwa penyelenggaraan Piala Dunia 2030 oleh Maroko yang bermitra dengan Spanyol dan Portugal merupakan peluang bersejarah bagi perusahaan-perusahaan Afrika untuk masuk ke dalam sistem sponsorship resmi dan kemitraan regional, sehingga turut mengangkat nilai merek dagang mereka serta memperkuat kehadiran mereka di kancah global.
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