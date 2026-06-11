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"Sisanya tim kalian payah!" - Man Utd dihujat oleh David Seaman saat legenda Arsenal itu membuat pernyataan 'mudah' soal Bruno Fernandes
Fernandes tampil gemilang meski United sedang terpuruk
Meskipun United mengalami kesulitan sepanjang sebagian besar musim 2025-26, Fernandes memuncaki daftar pemberi assist di Liga Premier dengan 21 assist, sekaligus mencetak rekor baru untuk jumlah assist terbanyak dalam satu musim. Penampilannya yang konsisten terbukti sangat penting dalam kebangkitan United di bawah asuhan Michael Carrick, yang berhasil finis di posisi ketiga dan kembali berlaga di Liga Champions. Fernandes dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini, Pengatur Serangan Terbaik Musim Ini, dan Pemain Terbaik Tahun Ini versi FWA.
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Seaman mengkritik habis-habisan Man Utd
Meskipun banyak yang berpendapat bahwa rekor luar biasanya—meski United menjalani musim yang penuh gejolak—membuatnya pantas menjadi pemenang, Seaman justru merendahkan kontribusinya dan berpendapat bahwa penghargaan semacam itu seharusnya selalu diberikan kepada juara liga.
Berbicara kepada Betway, Seaman mengatakan: "Bruno bermain bagus, tapi Manchester United sama sekali tidak bagus di awal musim. Sangat mudah bagi seseorang untuk menonjol seperti itu ketika rekan-rekan setimnya bermain buruk, dan memang begitu. Namun dengan [David] Raya, [Declan] Rice, dan Gabriel, seluruh tim tampil bagus, namun mereka tetap menonjol. Dan kemudian mereka berhasil meraih gelar. Bagi saya, dari situlah Pemain Terbaik Tahun Ini seharusnya berasal – dari tim pemenang."
Raya pantas meraih hadiah utama, kata mantan bintang timnas Inggris
Seaman memuji habis-habisan skuad Emirates saat ini setelah mereka menjuarai gelar Liga Premier. Ia menyoroti kiper Raya sebagai kandidat utama untuk penghargaan individu, meskipun kiper biasanya terabaikan dalam perebutan penghargaan tertinggi. Seaman yakin kiper asal Spanyol itu semakin mendekati warisan yang ditinggalkan Seaman sendiri sebagai legenda klub.
Menyikapi persaingan Pemain Terbaik Tahun Ini, Seaman mengatakan: "Bagi saya, persaingan antara Declan Rice dan David Raya sangat ketat. Kiper biasanya tidak mendapatkannya, tapi saya kira persaingan antara Bruno Fernandes dan Declan akan sangat ketat. Namun, David kembali tampil luar biasa musim ini. Dia melakukan penyelamatan-penyelamatan krusial di momen-momen penting. Saya ingat penyelamatannya saat melawan Brighton, yang benar-benar luar biasa."
- Getty Images Sport
Bruno membidik gelar Piala Dunia
Setelah menorehkan rekor di musim domestik, Fernandes berharap dapat memberikan kontribusi yang sama besarnya bagi Portugal di ajang Piala Dunia. Timnya akan menghadapi Curacao, Uzbekistan, dan Kolombia di babak penyisihan grup turnamen tersebut, yang akan dimulai pada Kamis.
Sementara itu, Raya bertekad untuk mengikuti kesuksesannya meraih gelar Liga Premier dengan prestasi internasional lainnya, saat Spanyol, juara Euro 2024, akan berhadapan dengan Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.