"Sisanya tim kalian payah!" - Man Utd dihujat oleh David Seaman saat legenda Arsenal itu membuat pernyataan 'mudah' soal Bruno Fernandes

Meskipun banyak yang berpendapat bahwa rekor luar biasanya—meski United menjalani musim yang penuh gejolak—membuatnya pantas menjadi pemenang, Seaman justru merendahkan kontribusinya dan berpendapat bahwa penghargaan semacam itu seharusnya selalu diberikan kepada juara liga.

Berbicara kepada Betway, Seaman mengatakan: "Bruno bermain bagus, tapi Manchester United sama sekali tidak bagus di awal musim. Sangat mudah bagi seseorang untuk menonjol seperti itu ketika rekan-rekan setimnya bermain buruk, dan memang begitu. Namun dengan [David] Raya, [Declan] Rice, dan Gabriel, seluruh tim tampil bagus, namun mereka tetap menonjol. Dan kemudian mereka berhasil meraih gelar. Bagi saya, dari situlah Pemain Terbaik Tahun Ini seharusnya berasal – dari tim pemenang."