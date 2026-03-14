Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Sir Jim Ratcliffe secara terbuka menyampaikan pandangannya tentang Michael Carrick, dan jawabannya yang jujur itu bisa menjadi dorongan BESAR bagi harapan manajer sementara Man Utd untuk mendapatkan posisi permanen
Ratcliffe terkesan dengan kontribusi Carrick
Berbicara di depan umum untuk pertama kalinya mengenai Carrick sejak penunjukannya, Ratcliffe mengatakan kepada Sky Sports News: "Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik, ya, tentu saja."
Di bawah bimbingannya, United telah mengumpulkan lebih banyak poin dalam delapan pertandingan terakhir dibandingkan tim lain di divisi ini. Pria berusia 44 tahun ini tampaknya telah menemukan formula kemenangan yang tak pernah dimiliki para pendahulunya, meskipun klub tetap berhati-hati dalam membuat komitmen jangka panjang.
- Getty Images Sport
Masalah pekerjaan tetap
Kebangkitan United telah memicu desakan agar Carrick ditunjuk sebagai manajer tetap, namun Ratcliffe dengan cepat menampik kemungkinan konfirmasi segera. Ketika ditanya apakah manajer sementara itu akan tetap menjabat secara permanen, ia hanya menjawab: "Tidak, saya tidak akan membahas hal itu."
Ratcliffe, bagaimanapun, mengakui pentingnya kualifikasi ke kompetisi Eropa, dengan menyatakan: "Jelas kami memikirkan hal itu [kualifikasi Liga Champions], tetapi masih ada tujuh atau delapan pertandingan tersisa, jadi masih butuh waktu."
Belajar dari kesalahan di masa lalu
Keraguan ini muncul karena keinginan untuk memilih pelatih yang tepat setelah serangkaian kegagalan sebelumnya. Ratcliffe memberikan kontrak baru kepada Erik ten Hag pada 2024 setelah kemenangan United di final Piala FA atas Manchester City—namun kemudian memecatnya beberapa bulan kemudian. Demikian pula, Ruben Amorim tetap didukung meskipun timnya finis di peringkat ke-15 dan kalah di final Liga Europa. Ratcliffe berharap dapat memberikan kontrak tiga tahun kepada pelatih asal Portugal itu, namun ia dipecat pada Januari setelah hanya 14 bulan menjabat. INEOS kini berupaya keras untuk menghindari perubahan kebijakan yang merugikan lagi selama periode transisi yang krusial ini.
- Getty Images Sport
Rintangan terakhir di Liga Champions
Jika Carrick berhasil membawa United lolos ke Liga Champions, alasan untuk mempertahankannya tak terbantahkan lagi. Para pendukung meyakini bahwa manajer yang memahami seluk-beluk klub adalah kunci untuk mengakhiri siklus ketidakstabilan ini. Meskipun dewan direksi tetap bungkam, penilaian "luar biasa" tersebut mengindikasikan bahwa Carrick memimpin dalam persaingan ini. Beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah percikan sementara ini dapat berkembang menjadi solusi jangka panjang di Old Trafford.
Iklan