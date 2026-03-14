Sir Jim Ratcliffe secara terbuka menyampaikan pandangannya tentang Michael Carrick, dan jawabannya yang jujur itu bisa menjadi dorongan BESAR bagi harapan manajer sementara Man Utd untuk mendapatkan posisi permanen

Salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, memuji penampilan Michael Carrick sebagai manajer sementara, yang semakin memperkuat harapannya agar Carrick ditunjuk sebagai manajer tetap. Sejak menggantikan Ruben Amorim pada Januari lalu, Carrick telah mengubah United menjadi tim dengan performa terbaik di Liga Premier, mengumpulkan 19 poin dari 24 pertandingan untuk menghidupkan kembali harapan lolos ke Liga Champions dan naik ke peringkat ketiga.

    Berbicara di depan umum untuk pertama kalinya mengenai Carrick sejak penunjukannya, Ratcliffe mengatakan kepada Sky Sports News: "Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik, ya, tentu saja." 

    Di bawah bimbingannya, United telah mengumpulkan lebih banyak poin dalam delapan pertandingan terakhir dibandingkan tim lain di divisi ini. Pria berusia 44 tahun ini tampaknya telah menemukan formula kemenangan yang tak pernah dimiliki para pendahulunya, meskipun klub tetap berhati-hati dalam membuat komitmen jangka panjang.

    Masalah pekerjaan tetap

    Kebangkitan United telah memicu desakan agar Carrick ditunjuk sebagai manajer tetap, namun Ratcliffe dengan cepat menampik kemungkinan konfirmasi segera. Ketika ditanya apakah manajer sementara itu akan tetap menjabat secara permanen, ia hanya menjawab: "Tidak, saya tidak akan membahas hal itu." 

    Ratcliffe, bagaimanapun, mengakui pentingnya kualifikasi ke kompetisi Eropa, dengan menyatakan: "Jelas kami memikirkan hal itu [kualifikasi Liga Champions], tetapi masih ada tujuh atau delapan pertandingan tersisa, jadi masih butuh waktu."

  • Belajar dari kesalahan di masa lalu

    Keraguan ini muncul karena keinginan untuk memilih pelatih yang tepat setelah serangkaian kegagalan sebelumnya. Ratcliffe memberikan kontrak baru kepada Erik ten Hag pada 2024 setelah kemenangan United di final Piala FA atas Manchester City—namun kemudian memecatnya beberapa bulan kemudian. Demikian pula, Ruben Amorim tetap didukung meskipun timnya finis di peringkat ke-15 dan kalah di final Liga Europa. Ratcliffe berharap dapat memberikan kontrak tiga tahun kepada pelatih asal Portugal itu, namun ia dipecat pada Januari setelah hanya 14 bulan menjabat. INEOS kini berupaya keras untuk menghindari perubahan kebijakan yang merugikan lagi selama periode transisi yang krusial ini.

    Rintangan terakhir di Liga Champions

    Jika Carrick berhasil membawa United lolos ke Liga Champions, alasan untuk mempertahankannya tak terbantahkan lagi. Para pendukung meyakini bahwa manajer yang memahami seluk-beluk klub adalah kunci untuk mengakhiri siklus ketidakstabilan ini. Meskipun dewan direksi tetap bungkam, penilaian "luar biasa" tersebut mengindikasikan bahwa Carrick memimpin dalam persaingan ini. Beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah percikan sementara ini dapat berkembang menjadi solusi jangka panjang di Old Trafford.

