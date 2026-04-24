Sir Jim Ratcliffe mendesak agar pemain Man Utd senilai £51 juta dimasukkan ke dalam daftar transfer setelah menyaksikan langsung penampilan buruk Leeds
Ratcliffe kehabisan kesabaran setelah kekalahan mengejutkan di Old Trafford
Revolusi INEOS di Old Trafford memasuki fase yang lebih agresif seiring upaya Ratcliffe untuk merampingkan skuad Man Utd yang membengkak. Setelah menyaksikan kekalahan 2-1 yang mengecewakan dari rival Leeds United, pemilik klub yang juga seorang miliarder itu dilaporkan telah mengidentifikasi Ugarte sebagai pemain yang tidak lagi dibutuhkan, menurut The Athletic.
Ratcliffe terlihat di tribun VIP di Old Trafford, menyaksikan penampilan yang kurang intensitas dan kualitas teknis yang ia harapkan dari investasi senilai £51 juta ($69 juta). Sumber-sumber menyebutkan bahwa miliarder asal Inggris itu sangat tidak terkesan dengan kontribusi sang pemain sehingga ia telah memerintahkan tim perekrutan untuk mendengarkan tawaran begitu jendela transfer musim panas dibuka.
Dewan Direksi berencana memasukkan investasi senilai £51 juta ke dalam daftar
Harapan sempat melambung tinggi ketika Setan Merah merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan Ugarte dari Paris Saint-Germain pada tahun 2024, namun tampaknya waktunya telah habis. Meskipun sesekali menunjukkan kilasan bakatnya, konsistensi yang dibutuhkan untuk bersinar di lini tengah United tampak sangat kurang.
Penampilan suram Ugarte melawan Leeds adalah yang terbaru dari serangkaian penampilan buruk gelandang tersebut, yang membuat sebagian penggemar menyoroti tren yang mengkhawatirkan saat ia diturunkan sebagai starter. Laporan internal menunjukkan bahwa penampilan melawan Leeds menjadi pukulan terakhir bagi para pengambil keputusan di klub. Suasana di Manchester United sedang bergeser ke arah akuntabilitas total, dan pesan dari ruang rapat direksi jelas: penampilan seperti yang terlihat pekan lalu akan memiliki konsekuensi langsung dan jangka panjang.
Perombakan besar-besaran direncanakan untuk era INEOS
Langkah ini diperkirakan akan menjadi yang pertama dari serangkaian langkah lainnya, seiring persiapan INEOS untuk melakukan perombakan besar-besaran pada musim panas ini. Dengan melepas para pemain yang kesulitan beradaptasi, United berharap dapat membuka ruang dalam anggaran untuk mendatangkan pemain baru yang lebih selaras dengan visi jangka panjang untuk membentuk skuad yang lebih cepat dan tangguh.
Dengan berfokus pada penjualan pemain bergaji tinggi yang performanya kurang memuaskan, manajemen dapat menyesuaikan kembali struktur gaji klub. Tujuannya adalah untuk menginvestasikan kembali potensi hasil penjualan Ugarte ke talenta-talenta yang lebih bersemangat dan dapat berkembang bersama tim. Beberapa nama telah dikaitkan dengan Setan Merah, termasuk bintang-bintang mapan Liga Premier seperti Elliot Anderson dari Nottingham Forest, gelandang Brighton Carlos Baleba, dan sensasi Crystal Palace Adam Wharton.
Manchester United memasuki pasar untuk mencari pemain baru di lini tengah
Man Utd sudah mulai menjajaki pasar transfer untuk mencari gelandang yang lebih dinamis menjelang musim 2026-27. Meskipun Ugarte mungkin masih akan tampil dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, masa depannya dalam jangka panjang tampaknya tidak lagi di Manchester, dengan Galatasaray dilaporkan menjadi klub yang paling tertarik padanya.
Setan Merah menghadapi pertarungan krusial untuk lolos ke Liga Champions, dan setiap penampilan kini akan diawasi ketat oleh Ratcliffe saat ia bersiap untuk merealisasikan rencana transfer musim panasnya.