Sir Jim Ratcliffe mendesak agar pemain Man Utd senilai £51 juta dimasukkan ke dalam daftar transfer setelah menyaksikan langsung penampilan buruk Leeds

Revolusi INEOS di Old Trafford memasuki fase yang lebih agresif seiring upaya Ratcliffe untuk merampingkan skuad Man Utd yang membengkak. Setelah menyaksikan kekalahan 2-1 yang mengecewakan dari rival Leeds United, pemilik klub yang juga seorang miliarder itu dilaporkan telah mengidentifikasi Ugarte sebagai pemain yang tidak lagi dibutuhkan, menurut The Athletic.

Ratcliffe terlihat di tribun VIP di Old Trafford, menyaksikan penampilan yang kurang intensitas dan kualitas teknis yang ia harapkan dari investasi senilai £51 juta ($69 juta). Sumber-sumber menyebutkan bahwa miliarder asal Inggris itu sangat tidak terkesan dengan kontribusi sang pemain sehingga ia telah memerintahkan tim perekrutan untuk mendengarkan tawaran begitu jendela transfer musim panas dibuka.