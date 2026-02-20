Getty Images
Sir Jim Ratcliffe diingatkan tentang tanggung jawabnya oleh Asosiasi Sepak Bola setelah pernyataan anti-imigrasi yang kontroversial
FA campur tangan dengan Ratcliffe
Menurut Sky News, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) telah berbicara dengan Ratcliffe dan mengingatkan dia tentang tanggung jawabnya sebagai peserta dalam sepak bola Inggris, setelah dia melontarkan pernyataan kontroversial kepada stasiun televisi yang sama, di mana dia mengklaim bahwa "Inggris telah dijajah oleh imigran".
Pernyataannya adalah: "Anda tidak bisa memiliki ekonomi dengan sembilan juta orang yang menerima tunjangan dan tingkat imigran yang sangat tinggi," katanya. "Maksud saya, Inggris telah dijajah. Biayanya terlalu besar. Inggris telah dijajah oleh imigran, bukan begitu?" Maksud saya, populasi Inggris adalah 58 juta pada 2020, sekarang menjadi 70 juta. Itu berarti 12 juta orang."
Komentar tersebut memicu reaksi keras, termasuk pernyataan kecaman dari Kick It Out, organisasi amal anti-rasisme. Namun, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) hanya mengingatkan Ratcliffe agar ia mengingat tanggung jawab sepak bolanya, alih-alih menghukum miliarder atau klub tersebut.
Mimpi buruk hubungan masyarakat Ratcliffe
Gelombang reaksi keras menyusul komentar Ratcliffe, dan Perdana Menteri Keir Starmer mendesaknya untuk meminta maaf, menulis di X: "Britania Raya adalah negara yang bangga, toleran, dan beragam.
"Jim Ratcliffe harus meminta maaf."
Rachael Reeves, menteri keuangan, menyebut komentar tersebut "mengerikan".
Ratcliffe akhirnya meminta maaf, meskipun hanya sebagian, dengan mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Saya menyesal bahwa pilihan kata-kata saya telah menyinggung beberapa orang di Inggris dan Eropa serta menimbulkan kekhawatiran."
Carrick memberikan pendapatnya.
Manajer interim Manchester United, Michael Carrick, ditanya tentang komentar Ratcliffe dalam konferensi pers terbarunya pada Jumat.
Dia mengatakan: "Sir Jim telah membuat pernyataan, dan klub juga telah membuat pernyataan. Bukan tempat saya untuk menambahkan hal itu. Yang bisa saya katakan adalah saya telah berada di klub ini selama bertahun-tahun, dan kami memiliki dampak besar secara global, dalam bentuk apa pun, dan kami bertanggung jawab atas hal itu. Sebagai pemain, anggota staf, dan pendukung, saya pikir kami sangat bangga dengan lingkungan dan budaya yang kami miliki di klub ini. Kesetaraan, keragaman, dan rasa hormat satu sama lain adalah hal yang kami usahakan untuk diterapkan setiap hari. Saya telah berkeliling dunia dan tahu betapa pentingnya klub ini bagi banyak orang. Kami sepenuhnya menyadari tanggung jawab tersebut dan berusaha untuk melaksanakannya setiap hari."
Ketika ditanya apakah komentarnya dapat mempengaruhi tim, Carrick tidak merasa khawatir, menambahkan: "Kita memiliki kelompok yang sangat kuat. Para pemain, staf, di dalam dan di luar klub. Kita selalu berkomunikasi satu sama lain. Para pemain dalam suasana hati yang baik. Kita telah mengambil napas dalam-dalam, kembali, dan fokus pada apa yang akan datang. Kami di sini untuk saling membantu. Bagian dari berada di klub ini adalah kami memahami bagaimana situasinya secara global. Saya hanya bisa berbicara dari pengalaman pribadi saya, dari berbagai latar belakang, dan saya benar-benar bangga dengan itu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Manchester United akan bertanding berikutnya pada Senin malam, saat mereka bertandang ke Everton. Tim asuhan Carrick saat ini berada di peringkat keempat klasemen Premier League menjelang pertemuannya kembali dengan mantan manajernya, David Moyes.
Dia antusias untuk berhadapan dengan mantan manajer United, menambahkan: "Tim-tim David sulit untuk dihadapi. Dia adalah manajer yang sangat baik – pengalaman yang dimilikinya, dia tahu apa yang dibutuhkan untuk sukses di liga ini. Ini adalah tantangan baru bagi kami dan sesuatu yang kami nantikan. Kami telah memiliki banyak waktu untuk menantikannya. Ini akan membutuhkan banyak usaha. Saya tahu ini stadion baru, tapi secara historis, bermain di Everton selalu sulit. Suasana yang diciptakan oleh pendukung mereka selalu menjadi salah satu yang paling sulit yang pernah saya alami, jadi kami menyadarinya. Kami berusaha menjadi yang terbaik. Kami memiliki hal-hal yang perlu diperbaiki, tapi kami memiliki dasar dan fondasi yang baik untuk ke depan. Semangat yang baik, dan kami akan memanfaatkan semua itu pada Senin malam."
