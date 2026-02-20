Sir Jim Ratcliffe diingatkan tentang tanggung jawabnya oleh Asosiasi Sepak Bola setelah pernyataan anti-imigrasi yang kontroversial

Manajer interim Manchester United, Michael Carrick, ditanya tentang komentar Ratcliffe dalam konferensi pers terbarunya pada Jumat.

Dia mengatakan: "Sir Jim telah membuat pernyataan, dan klub juga telah membuat pernyataan. Bukan tempat saya untuk menambahkan hal itu. Yang bisa saya katakan adalah saya telah berada di klub ini selama bertahun-tahun, dan kami memiliki dampak besar secara global, dalam bentuk apa pun, dan kami bertanggung jawab atas hal itu. Sebagai pemain, anggota staf, dan pendukung, saya pikir kami sangat bangga dengan lingkungan dan budaya yang kami miliki di klub ini. Kesetaraan, keragaman, dan rasa hormat satu sama lain adalah hal yang kami usahakan untuk diterapkan setiap hari. Saya telah berkeliling dunia dan tahu betapa pentingnya klub ini bagi banyak orang. Kami sepenuhnya menyadari tanggung jawab tersebut dan berusaha untuk melaksanakannya setiap hari."

Ketika ditanya apakah komentarnya dapat mempengaruhi tim, Carrick tidak merasa khawatir, menambahkan: "Kita memiliki kelompok yang sangat kuat. Para pemain, staf, di dalam dan di luar klub. Kita selalu berkomunikasi satu sama lain. Para pemain dalam suasana hati yang baik. Kita telah mengambil napas dalam-dalam, kembali, dan fokus pada apa yang akan datang. Kami di sini untuk saling membantu. Bagian dari berada di klub ini adalah kami memahami bagaimana situasinya secara global. Saya hanya bisa berbicara dari pengalaman pribadi saya, dari berbagai latar belakang, dan saya benar-benar bangga dengan itu."