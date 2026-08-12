Getty Images Sport
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Sir Jim Ratcliffe blok transfer Marcus Rashford yang 'memalukan' ke ENAM klub saat sang bintang berusaha meninggalkan Manchester United
Ratcliffe menarik garis pada kesepakatan domestik
Co-owner United Ratcliffe turun tangan untuk mencegah Rashford bergabung dengan rival Premier League pada musim panas ini, menurut The Mirror. Penyerang berusia 28 tahun itu telah kembali ke Carrington untuk latihan pramusim setelah menjalani masa peminjaman di Barcelona, tetapi masa depan jangka panjangnya di Old Trafford tetap sangat suram. Meski Ratcliffe disebut ingin menghapus Rashford dari beban gaji klub, ia tidak berniat memperkuat rival domestik langsung dengan menyetujui kepindahan ke klub seperti Arsenal, Manchester City, atau Liverpool
Pembatasan itu tidak hanya berlaku untuk transfer permanen, karena Ratcliffe juga disebut telah menolak pendekatan peminjaman dari klub seperti Chelsea, Aston Villa, dan Tottenham Hotspur. Kekhawatiran di ruang rapat United adalah Rashford bisa terbukti krusial dalam membantu rival mengamankan tiket ke Liga Champions, sebuah skenario yang akan dipandang sebagai 'memalukan' oleh petinggi klub.
- Getty Images Sport
Penolakan Barcelona dan kedatangan Anthony Gordon
Rashford menghabiskan musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman di Barcelona, di mana ia berhasil menemukan kembali sebagian performa terbaiknya, dengan catatan 14 gol dan 14 assist dalam 49 penampilan. Meski bangkit lagi, raksasa Catalan itu memutuskan untuk tidak mempermanenkan kepindahan tersebut dan justru menggelontorkan £69 juta (€80 juta) untuk merekrut winger Newcastle Anthony Gordon, dengan memilih tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai £26 juta (€30 juta) untuk penyerang Manchester United itu.
Pelatih kepala Barcelona Hansi Flick sejak itu telah mengesampingkan kemungkinan kembalinya sang pemain Inggris, dengan menyebut situasi finansial dan skuad klub yang kompleks. Flick memuji sang penyerang, dengan mengatakan: "Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan pemain yang dipinjamkan, situasi kami tidak mudah untuk itu. Tetapi saya senang bekerja dengannya. Dia adalah pemain yang fantastis dan pribadi yang fantastis. Saya pikir tim juga merindukannya, saya akan merindukannya, tetapi begitulah hidup, ini yang harus kami terima."
Pembicaraan Carrick dan kebuntuan kontrak
Setelah kembali dari jeda Piala Dunia, Rashford telah pergi ke Dublin untuk bergabung dengan anggota skuad United lainnya menjelang laga pramusim melawan Leeds United. Namun, keberadaannya di dalam skuad tampaknya hanya bersifat sementara. Penyerang itu berniat menggelar pembicaraan penentuan dengan manajer Michael Carrick setelah laga uji coba tim berikutnya melawan AC Milan di Polandia, dengan pemain berusia 28 tahun itu diyakini lebih memilih berpisah sepenuhnya dari Old Trafford untuk melanjutkan kebangkitan kariernya di tempat lain.
Situasi itu semakin rumit karena durasi kontraknya saat ini, yang berlaku hingga 2028. Rashford punya posisi tawar untuk tetap di klub selama sisa 24 bulan dalam kontraknya dan pergi dengan status bebas transfer, sebuah prospek yang akan menjadi kerugian finansial signifikan bagi United.
- Getty
Apa langkah berikutnya untuk Rashford?
Bagi Rashford, fokus terdekat tetap pada masa depannya secara pribadi dan apakah salah satu raksasa Eropa akan maju untuk memberinya jalan keluar dari Manchester. Setelah dihalangi untuk tetap di Premier League, penyerang itu mungkin terpaksa melirik Italia, Jerman, atau Prancis untuk menemukan klub yang bersedia memenuhi valuasi Manchester United dan tuntutan gajinya.
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