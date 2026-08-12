Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
F.C. Copenhagen v Manchester United: Group A - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Sir Jim Ratcliffe blok transfer Marcus Rashford yang 'memalukan' ke ENAM klub saat sang bintang berusaha meninggalkan Manchester United

Transfers
M. Rashford
Manchester United
Arsenal
Liverpool
Manchester City
Premier League
Chelsea
Tottenham Hotspur
Aston Villa

Salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dilaporkan telah mengambil sikap tegas terkait masa depan Marcus Rashford, dengan memblokir setiap potensi kepindahan ke rival langsung di Premier League. Terlepas dari keinginan sang penyerang untuk hengkang, petinggi klub bertekad menghindari rasa malu melihat lulusan akademi mereka berkembang di klub pesaing domestik.

  • Ratcliffe menarik garis pada kesepakatan domestik

    Co-owner United Ratcliffe turun tangan untuk mencegah Rashford bergabung dengan rival Premier League pada musim panas ini, menurut The Mirror. Penyerang berusia 28 tahun itu telah kembali ke Carrington untuk latihan pramusim setelah menjalani masa peminjaman di Barcelona, tetapi masa depan jangka panjangnya di Old Trafford tetap sangat suram. Meski Ratcliffe disebut ingin menghapus Rashford dari beban gaji klub, ia tidak berniat memperkuat rival domestik langsung dengan menyetujui kepindahan ke klub seperti Arsenal, Manchester City, atau Liverpool

    Pembatasan itu tidak hanya berlaku untuk transfer permanen, karena Ratcliffe juga disebut telah menolak pendekatan peminjaman dari klub seperti Chelsea, Aston Villa, dan Tottenham Hotspur. Kekhawatiran di ruang rapat United adalah Rashford bisa terbukti krusial dalam membantu rival mengamankan tiket ke Liga Champions, sebuah skenario yang akan dipandang sebagai 'memalukan' oleh petinggi klub.


    • Iklan
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Penolakan Barcelona dan kedatangan Anthony Gordon

    Rashford menghabiskan musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman di Barcelona, di mana ia berhasil menemukan kembali sebagian performa terbaiknya, dengan catatan 14 gol dan 14 assist dalam 49 penampilan. Meski bangkit lagi, raksasa Catalan itu memutuskan untuk tidak mempermanenkan kepindahan tersebut dan justru menggelontorkan £69 juta (€80 juta) untuk merekrut winger Newcastle Anthony Gordon, dengan memilih tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai £26 juta (€30 juta) untuk penyerang Manchester United itu.

    Pelatih kepala Barcelona Hansi Flick sejak itu telah mengesampingkan kemungkinan kembalinya sang pemain Inggris, dengan menyebut situasi finansial dan skuad klub yang kompleks. Flick memuji sang penyerang, dengan mengatakan: "Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan pemain yang dipinjamkan, situasi kami tidak mudah untuk itu. Tetapi saya senang bekerja dengannya. Dia adalah pemain yang fantastis dan pribadi yang fantastis. Saya pikir tim juga merindukannya, saya akan merindukannya, tetapi begitulah hidup, ini yang harus kami terima."


  • Pembicaraan Carrick dan kebuntuan kontrak

    Setelah kembali dari jeda Piala Dunia, Rashford telah pergi ke Dublin untuk bergabung dengan anggota skuad United lainnya menjelang laga pramusim melawan Leeds United. Namun, keberadaannya di dalam skuad tampaknya hanya bersifat sementara. Penyerang itu berniat menggelar pembicaraan penentuan dengan manajer Michael Carrick setelah laga uji coba tim berikutnya melawan AC Milan di Polandia, dengan pemain berusia 28 tahun itu diyakini lebih memilih berpisah sepenuhnya dari Old Trafford untuk melanjutkan kebangkitan kariernya di tempat lain.

    Situasi itu semakin rumit karena durasi kontraknya saat ini, yang berlaku hingga 2028. Rashford punya posisi tawar untuk tetap di klub selama sisa 24 bulan dalam kontraknya dan pergi dengan status bebas transfer, sebuah prospek yang akan menjadi kerugian finansial signifikan bagi United.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Marcus Rashford England 2026Getty

    Apa langkah berikutnya untuk Rashford?

    Bagi Rashford, fokus terdekat tetap pada masa depannya secara pribadi dan apakah salah satu raksasa Eropa akan maju untuk memberinya jalan keluar dari Manchester. Setelah dihalangi untuk tetap di Premier League, penyerang itu mungkin terpaksa melirik Italia, Jerman, atau Prancis untuk menemukan klub yang bersedia memenuhi valuasi Manchester United dan tuntutan gajinya.