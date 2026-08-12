Co-owner United Ratcliffe turun tangan untuk mencegah Rashford bergabung dengan rival Premier League pada musim panas ini, menurut The Mirror. Penyerang berusia 28 tahun itu telah kembali ke Carrington untuk latihan pramusim setelah menjalani masa peminjaman di Barcelona, tetapi masa depan jangka panjangnya di Old Trafford tetap sangat suram. Meski Ratcliffe disebut ingin menghapus Rashford dari beban gaji klub, ia tidak berniat memperkuat rival domestik langsung dengan menyetujui kepindahan ke klub seperti Arsenal, Manchester City, atau Liverpool

Pembatasan itu tidak hanya berlaku untuk transfer permanen, karena Ratcliffe juga disebut telah menolak pendekatan peminjaman dari klub seperti Chelsea, Aston Villa, dan Tottenham Hotspur. Kekhawatiran di ruang rapat United adalah Rashford bisa terbukti krusial dalam membantu rival mengamankan tiket ke Liga Champions, sebuah skenario yang akan dipandang sebagai 'memalukan' oleh petinggi klub.



