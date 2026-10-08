Ferguson mengakui bahwa jika ia bertindak lebih cepat, sejarah sepak bola mungkin akan terlihat sangat berbeda. Pria Skotlandia itu mengungkapkan pikiran yang masih membekas soal waktu pertemuan mereka, seraya mencatat bahwa rencana pensiunnya sendiri saat itu belum benar-benar final ketika pertemuan di New York berlangsung.

"Selama sepuluh tahun terakhir, saya sering bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi jika makan malam saya dengan Pep di New York pada 2012 berlangsung beberapa bulan lebih awal," tulis Ferguson. "Pada saat itu, saya belum memutuskan dengan pasti bahwa saya akan pensiun. Dan Pep yakin bahwa, setelah meraih kesuksesan besar hanya dalam empat tahun di La Liga dengan treble kontinental serta double liga dan Liga Champions, ia ingin mencoba kehidupan di Bundesliga bersama Bayern Munich."

Manajer ikonik itu menambahkan bahwa ia akan melakukan segala cara yang mungkin untuk mengubah pikiran Guardiola. Ia menulis: "Jika saya bisa memutar kembali waktu, kami akan makan malam beberapa bulan lebih awal, saya akan menuangkan banyak Tignanello (anggur Italia), dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya bahwa masa depannya ada di Manchester. Sayangnya bagi kami, memang begitu. Cukup sampai di situ."