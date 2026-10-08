AFP
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Sir Alex Ferguson mengakui penyesalan soal Pep Guardiola saat legenda Man Utd itu mengungkap detail pertemuan rahasia di New York
Peluang yang terlewat di Old Trafford
Dalam buku barunya, Game dalam Hidup Saya, manajer legendaris Skotlandia itu mengenang sebuah pertemuan krusial pada 2012. Ferguson bertemu Guardiola di New York, setahun sebelum akhirnya mundur dari masa baktinya selama 27 tahun di Manchester United.
Pada saat jamuan makan malam mereka, Guardiola sudah membangun reputasi fenomenal sebagai manajer, dengan meraih sextuple kontinental bersejarah bersama Barcelona pada 2009. Namun, pria Spanyol itu pada praktiknya sudah berkomitmen untuk bergabung dengan Bayern Munich.
David Moyes pada akhirnya menggantikan Ferguson pada Juli 2013, tetapi hanya bertahan 10 bulan dalam peran tersebut. Sementara itu, Guardiola kemudian meraih tujuh trofi utama di Jerman sebelum mendominasi sepakbola Inggris bersama rival berat United, Manchester City.
- Getty Images Sport
Menuangkan Tignanello
Ferguson mengakui bahwa jika ia bertindak lebih cepat, sejarah sepak bola mungkin akan terlihat sangat berbeda. Pria Skotlandia itu mengungkapkan pikiran yang masih membekas soal waktu pertemuan mereka, seraya mencatat bahwa rencana pensiunnya sendiri saat itu belum benar-benar final ketika pertemuan di New York berlangsung.
"Selama sepuluh tahun terakhir, saya sering bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi jika makan malam saya dengan Pep di New York pada 2012 berlangsung beberapa bulan lebih awal," tulis Ferguson. "Pada saat itu, saya belum memutuskan dengan pasti bahwa saya akan pensiun. Dan Pep yakin bahwa, setelah meraih kesuksesan besar hanya dalam empat tahun di La Liga dengan treble kontinental serta double liga dan Liga Champions, ia ingin mencoba kehidupan di Bundesliga bersama Bayern Munich."
Manajer ikonik itu menambahkan bahwa ia akan melakukan segala cara yang mungkin untuk mengubah pikiran Guardiola. Ia menulis: "Jika saya bisa memutar kembali waktu, kami akan makan malam beberapa bulan lebih awal, saya akan menuangkan banyak Tignanello (anggur Italia), dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya bahwa masa depannya ada di Manchester. Sayangnya bagi kami, memang begitu. Cukup sampai di situ."
Menetapkan standar yang menakjubkan
Ferguson baru memantapkan keputusannya untuk meninggalkan Old Trafford setelah kakak iparnya meninggal dunia pada Desember 2012. Setelah menyaksikan Guardiola berkembang pesat di berbagai penjuru Eropa, mantan bos United itu menaruh rasa hormat yang mendalam terhadap cetak biru kepelatihan pria Catalan tersebut.
"Pep telah menetapkan standar yang menakjubkan bagi generasi pemain saat ini atau siapa pun yang bercita-cita menjadi manajer. Mengenakan biru dan garnet Barcelona sejak lahir, ia memiliki karier klub yang brilian dan merupakan salah satu gelandang kreatif terbaik dalam permainan ini pada 1990-an," jelas Ferguson. "Pada masa bermainnya, Pep bukan sekadar merasakan kesuksesan, ia benar-benar berpesta dengannya. Ia juga memiliki kesempatan bermain untuk serangkaian sosok kuat dengan pendekatan berbeda dalam melatih, yaitu Johan Cruyff, Bobby Robson, dan Louis van Gaal.
"Pep menjadi manajer Barcelona ketika usianya baru tiga puluh tujuh tahun. Ketika saya melihat beberapa bintang terbesar dalam sepakbola meninggalkan lapangan dan langsung mengambil pekerjaan sebagai manajer tanpa banyak persiapan atau pengalaman, hati saya miris. Itu sering berakhir buruk, terutama bagi para pemain Premier League."
Ia menambahkan: "Taruhannya terlalu tinggi. Anda tepat berada dalam bidikan semua orang. Publik berharap kesuksesan Anda di lapangan akan otomatis berpindah ke bangku pelatih. Para mantan pemain tidak sabar untuk melakukan transisi ke level tertinggi. Pep Guardiola adalah contoh paling termasyhur dari seorang manajer yang memulai di klub besar saat usianya relatif muda."
- AFP
Menyaksikan dari kejauhan
Meski Ferguson tetap menjadi sosok abadi di Old Trafford dengan 13 gelar Premier League dan dua trofi Liga Champions, United telah menghabiskan 13 tahun terakhir untuk mencari stabilitas yang ia berikan.
Sementara itu, Guardiola secara definitif membentuk era modern di Manchester City sebelum kepergiannya pada akhir musim lalu. Setelah mengamankan enam gelar kasta tertinggi dan satu Liga Champions selama satu dekade menangani tim, warisannya tetap tertanam kuat di sisi biru kota itu, bahkan ketika klub menjalani proses banding yang masih berlangsung atas dakwaan finansial mereka, yang terus dibantah tegas oleh City.
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