Rasa urgensi Ferguson berakar pada pengalaman mengerikan yang ia alami di Salford Royal enam tahun lalu. Menjelaskan situasi hidup dan mati dari operasi otaknya, ia berkata: "Dunia saya nyaris berakhir. Pada hari mereka mengoperasi saya di Salford Royal, empat pasien lain juga menjalani operasi untuk keluhan yang sama. Hanya dua dari kami yang hidup untuk menceritakannya. Fakta bahwa kurang dari setengah dari kami masih hidup pada akhir hari itu menunjukkan betapa banyak faktor yang harus berjalan dengan tepat agar akhirnya berujung bahagia.

"Saya selamat, bukan karena saya menerima perlakuan khusus, tetapi karena serangkaian kejadian yang menguntungkan: saya dikelilingi anggota keluarga yang sigap; nasihat yang tepat mudah didapat; paramedis tahu persis apa yang harus dilakukan; saya menjalani dua pemindaian tepat waktu; para dokter mengoperasi saya secepat yang mereka bisa; dan saya menerima perawatan luar biasa selama pemulihan. Hati saya tertuju kepada keluarga mereka yang tidak seberuntung saya pada hari itu. Saya beruntung masih ada di sini."

Pengalaman nyaris kehilangan nyawa itu membuat kepulangannya ke Old Trafford dalam hasil imbang 1-1 melawan Wolves terasa jauh lebih menyentuh.

"Sejak momen saya turun dari mobil di stadion, saya merasa seolah seluruh komunitas membuka hati mereka untuk saya," kenangnya. "Itu sangat emosional. Saya merasa seperti kembali ke kepompong yang akrab dan sangat saya cintai. Itu perasaan yang luar biasa. Itu menandakan bahwa saya belum dilupakan, yang saya bayangkan menjadi ketakutan banyak orang yang telah pensiun.

"Saya tahu itu terdengar konyol, ketika nama saya terpampang di salah satu tribun di Old Trafford dan ada patung saya serta sebuah jalan yang menggunakan nama saya di luar stadion. Tetapi, ketika Anda terbaring sendirian di ranjang rumah sakit, terlalu mudah untuk berpikir bahwa seluruh dunia tidak pernah tahu Anda pernah ada."



