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Sir Alex Ferguson membuat pengakuan emosional soal 'kematian' dan takut tidak akan melihat stadion baru Manchester United
Pertarungan dengan maut dan visi untuk masa depan
Pria 84 tahun itu membuka kisah tentang hidupnya, warisannya, dan kondisi fisiknya yang rapuh dalam buku terbarunya, Games of My Life. Dengan berfokus pada 21 pertandingan yang membentuk karier luar biasanya, pemenang 13 gelar Premier League itu juga mengulas hambatan pribadi mendalam yang ia hadapi dalam beberapa tahun terakhir.
Setelah kehilangan tragis istrinya, Lady Cathy, serta pendarahan otak parah yang dialaminya pada 2018, pandangan Ferguson terhadap hidup telah berubah. Meski ia tetap memiliki ikatan yang sangat kuat dengan klub, manajer legendaris itu mengakui bahwa jangka waktu panjang untuk proyek stadion baru Manchester United senilai £2 miliar yang diusulkan telah membuat usianya terasa begitu nyata.
- Getty
Ferguson bicara tentang hidup, kematian, dan bertahan hidup
Menanggapi pandangannya, Ferguson menegaskan bahwa ia berfokus pada hal-hal positif alih-alih takut pada sesuatu yang tak terelakkan.
"Saya bukan orang yang larut memikirkan apa yang telah Sang Pencipta siapkan untuk saya, dan saya juga tidak takut mati," tulis Ferguson. "Kefanaan selalu menyertai kita, bahkan pada saat-saat yang paling tak terduga. Saya jauh lebih tertarik memaksimalkan hidup. Ada banyak yang ingin saya lakukan dan banyak orang yang ingin saya habiskan waktu bersama mereka.
"Namun, sesekali, kematian terlintas di pikiran saya. Ketika Manchester United mengumumkan rencana mereka untuk stadion baru yang luar biasa guna menggantikan Old Trafford, saya mendapati diri saya bertanya-tanya apakah saya akan masih ada untuk merayakan pembukaannya.
"Saya berharap mereka bisa segera memulai pembangunan, karena jika butuh lima tahun untuk menyelesaikannya, usia saya akan mendekati 90 tahun. Namun, saya tahu saya akan berada di upacara itu dengan satu atau lain cara, secara langsung ataupun dalam roh."
Ancaman kesehatan yang nyaris berakibat fatal dan kepulangan yang emosional
Rasa urgensi Ferguson berakar pada pengalaman mengerikan yang ia alami di Salford Royal enam tahun lalu. Menjelaskan situasi hidup dan mati dari operasi otaknya, ia berkata: "Dunia saya nyaris berakhir. Pada hari mereka mengoperasi saya di Salford Royal, empat pasien lain juga menjalani operasi untuk keluhan yang sama. Hanya dua dari kami yang hidup untuk menceritakannya. Fakta bahwa kurang dari setengah dari kami masih hidup pada akhir hari itu menunjukkan betapa banyak faktor yang harus berjalan dengan tepat agar akhirnya berujung bahagia.
"Saya selamat, bukan karena saya menerima perlakuan khusus, tetapi karena serangkaian kejadian yang menguntungkan: saya dikelilingi anggota keluarga yang sigap; nasihat yang tepat mudah didapat; paramedis tahu persis apa yang harus dilakukan; saya menjalani dua pemindaian tepat waktu; para dokter mengoperasi saya secepat yang mereka bisa; dan saya menerima perawatan luar biasa selama pemulihan. Hati saya tertuju kepada keluarga mereka yang tidak seberuntung saya pada hari itu. Saya beruntung masih ada di sini."
Pengalaman nyaris kehilangan nyawa itu membuat kepulangannya ke Old Trafford dalam hasil imbang 1-1 melawan Wolves terasa jauh lebih menyentuh.
"Sejak momen saya turun dari mobil di stadion, saya merasa seolah seluruh komunitas membuka hati mereka untuk saya," kenangnya. "Itu sangat emosional. Saya merasa seperti kembali ke kepompong yang akrab dan sangat saya cintai. Itu perasaan yang luar biasa. Itu menandakan bahwa saya belum dilupakan, yang saya bayangkan menjadi ketakutan banyak orang yang telah pensiun.
"Saya tahu itu terdengar konyol, ketika nama saya terpampang di salah satu tribun di Old Trafford dan ada patung saya serta sebuah jalan yang menggunakan nama saya di luar stadion. Tetapi, ketika Anda terbaring sendirian di ranjang rumah sakit, terlalu mudah untuk berpikir bahwa seluruh dunia tidak pernah tahu Anda pernah ada."
- Getty Images
Penantian panjang untuk markas baru Manchester United
United diperkirakan akan terus melanjutkan rencana infrastruktur ambisius mereka, dengan target membangun stadion berkapasitas 100.000 penonton. Proyek itu diumumkan untuk 2025, tetapi dengan perkiraan waktu pembangunan lima hingga enam tahun bergantung pada persetujuan yang diperlukan, klub akan menghadapi proses panjang sebelum membuka pintunya.
Sementara itu, refleksi mendalam Ferguson menjadi pengingat akan keterikatannya yang tetap kuat dengan Old Trafford. Manajer legendaris itu akan terus mengikuti klub dengan saksama saat mereka meletakkan fondasi untuk transisi besar tersebut.
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