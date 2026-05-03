Sir Alex Ferguson dilarikan ke rumah sakit dari Old Trafford setelah merasa tidak enak badan menjelang kick-off pertandingan Man Utd melawan Liverpool
Tindakan pencegahan di Old Trafford
Menurut The Daily Mail, Ferguson dibawa ke fasilitas medis lebih dari satu jam sebelum kick-off yang dijadwalkan pada hari Minggu. Meskipun kejadian tersebut terjadi secara mendadak, langkah tersebut dipahami sebagai tindakan pencegahan semata yang bertujuan untuk memastikan kesehatan sang pelatih asal Skotlandia. Ferguson diperkirakan akan segera menjalani pemulihan di rumah.
Diperlukan operasi pada tahun 2018
Ferguson tetap menjadi sosok yang tak pernah absen dalam pertandingan kandang maupun tandang Setan Merah, biasanya duduk di tribun VIP.
Pada Mei 2018, ia menjalani operasi darurat akibat pendarahan otak yang mengancam nyawa, dan berhasil pulih sepenuhnya. Tidak ada indikasi bahwa insiden akhir pekan ini ada kaitannya dengan hal tersebut.
Perubahan struktur kepengurusan klub
Ikon Manchester United ini telah menghadapi sejumlah tantangan pribadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kehilangan istrinya, Lady Cathy, yang meninggal dunia pada tahun 2023 pada usia 84 tahun. Pasangan ini telah menikah selama 57 tahun, dan kepergiannya sangat dirasakan oleh seluruh komunitas Manchester United.
Ferguson juga menyaksikan perubahan dalam hubungannya secara resmi dengan klub. Seusai kedatangan Sir Jim Ratcliffe dan INEOS, kontrak duta besarnya senilai jutaan poundsterling dibatalkan sebagai bagian dari inisiatif penghematan biaya yang lebih luas. Meskipun demikian, kesetiaannya kepada tim tidak pernah goyah.
Pendapat Ratcliffe tentang status Ferguson
Saat menjelaskan keputusan untuk menghentikan gaji Alex setahun yang lalu, Sir Jim Ratcliffe membagikan sekilas percakapan pribadi mereka. Ratcliffe berkata: "Saya duduk bersama Alex, hanya kami berdua di ruangan itu. Lalu saya berkata, 'Begini, klub ini tidak dalam kondisi yang mungkin kamu bayangkan. Pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya, dan kita akan menghadapi beberapa kesulitan. Jujur saja, kami sebenarnya tidak mampu terus membayar kamu £2 juta setahun.'"