Goal.com
Live
FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Sir Alex Ferguson dilarikan ke rumah sakit dari Old Trafford setelah merasa tidak enak badan menjelang kick-off pertandingan Man Utd melawan Liverpool

A. Ferguson
Manchester United
Liverpool
Premier League

Mantan manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, telah dilarikan ke rumah sakit dari Old Trafford setelah merasa tidak enak badan. Pria berusia 84 tahun itu meninggalkan stadion satu jam sebelum pertandingan Liga Premier antara United dan Liverpool dimulai pada Minggu sore, dan rawat inapnya di rumah sakit tersebut disebut sebagai "tindakan pencegahan".

  • Tindakan pencegahan di Old Trafford

    Menurut The Daily Mail, Ferguson dibawa ke fasilitas medis lebih dari satu jam sebelum kick-off yang dijadwalkan pada hari Minggu. Meskipun kejadian tersebut terjadi secara mendadak, langkah tersebut dipahami sebagai tindakan pencegahan semata yang bertujuan untuk memastikan kesehatan sang pelatih asal Skotlandia. Ferguson diperkirakan akan segera menjalani pemulihan di rumah.

    • Iklan
  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    Diperlukan operasi pada tahun 2018

    Ferguson tetap menjadi sosok yang tak pernah absen dalam pertandingan kandang maupun tandang Setan Merah, biasanya duduk di tribun VIP.

    Pada Mei 2018, ia menjalani operasi darurat akibat pendarahan otak yang mengancam nyawa, dan berhasil pulih sepenuhnya. Tidak ada indikasi bahwa insiden akhir pekan ini ada kaitannya dengan hal tersebut.

  • Perubahan struktur kepengurusan klub

    Ikon Manchester United ini telah menghadapi sejumlah tantangan pribadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kehilangan istrinya, Lady Cathy, yang meninggal dunia pada tahun 2023 pada usia 84 tahun. Pasangan ini telah menikah selama 57 tahun, dan kepergiannya sangat dirasakan oleh seluruh komunitas Manchester United.

    Ferguson juga menyaksikan perubahan dalam hubungannya secara resmi dengan klub. Seusai kedatangan Sir Jim Ratcliffe dan INEOS, kontrak duta besarnya senilai jutaan poundsterling dibatalkan sebagai bagian dari inisiatif penghematan biaya yang lebih luas. Meskipun demikian, kesetiaannya kepada tim tidak pernah goyah.

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    Pendapat Ratcliffe tentang status Ferguson

    Saat menjelaskan keputusan untuk menghentikan gaji Alex setahun yang lalu, Sir Jim Ratcliffe membagikan sekilas percakapan pribadi mereka. Ratcliffe berkata: "Saya duduk bersama Alex, hanya kami berdua di ruangan itu. Lalu saya berkata, 'Begini, klub ini tidak dalam kondisi yang mungkin kamu bayangkan. Pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya, dan kita akan menghadapi beberapa kesulitan. Jujur saja, kami sebenarnya tidak mampu terus membayar kamu £2 juta setahun.'"

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN