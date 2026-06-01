Singkirkan Jude Bellingham! Timnas Inggris dikabarkan akan menempatkan bintang Real Madrid itu di bangku cadangan, sementara Alan Shearer menjelaskan cara memaksimalkan performa Harry Kane di Piala Dunia 2026
Shearer lebih memilih Rogers daripada Bellingham
Dalam langkah yang mengejutkan banyak pendukung, Shearer menyatakan bahwa Bellingham seharusnya tidak masuk dalam susunan pemain inti Inggris pada laga pembuka Piala Dunia.
Meskipun Bellingham dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia sepak bola, Shearer berpendapat bahwa Morgan Rogers dari Aston Villa saat ini lebih cocok untuk keseimbangan taktis tim.
Berbicara pada peluncuran kampanye Piala Dunia Betfair, Shearer menyatakan: "Bagi saya, Jude tidak akan menjadi starter pada pertandingan pertama. Saya pikir Thomas akan menggunakan formasi yang telah berhasil baginya dalam pertandingan-pertandingan Inggris: (Elliot) Anderson dan Declan Rice [di lini tengah], lalu Morgan Rogers di depan mereka. Saya memperkirakan dia akan memilih ketiga pemain itu. Itulah yang akan saya lakukan."
Mengembalikan performa mencetak gol Kane
Alasan utama di balik pemilihan kontroversial Shearer adalah kebutuhan untuk memaksimalkan kontribusi kapten Kane. Legenda Newcastle ini meyakini bahwa Inggris mengalami kesulitan di turnamen-turnamen sebelumnya karena kurangnya pemain yang bersedia melakukan pergerakan di belakang striker, sesuatu yang menurutnya dikuasai Rogers lebih baik daripada gelandang-gelandang kreatif yang ada saat ini.
Shearer menjelaskan kebutuhan taktis dari perubahan ini, dengan mengatakan: "Kami tidak melihat performa terbaik Kane di turnamen terakhir beberapa tahun lalu dan saya pikir untuk memaksimalkan kemampuan Harry, seperti yang kita lihat di tim Bayern Munich musim ini, Anda membutuhkan pemain yang berlari melewatinya dan berada di belakangnya."
Dia menambahkan: "Dia sangat hebat dalam turun ke belakang untuk mengambil bola dan kemudian memberikan umpan-umpan itu sendiri, tetapi Anda harus memiliki pemain yang berlari melewatinya, dan kami tidak sepenuhnya memiliki itu. Jika Inggris ingin tampil baik di turnamen ini, mereka harus memaksimalkan potensi Harry."
Kebangkitan Elliot dan Rogers
Trio gelandang yang diusulkan Shearer mencakup Elliot Anderson, yang nilainya telah meningkat pesat sejak meninggalkan St James' Park. Meskipun sulit bagi mantan kapten Newcastle itu untuk melihat sang pemain muda meninggalkan klub yang telah didukungnya sejak kecil, ia mengakui bahwa kepindahan tersebut telah membentuk sang gelandang, yang kini tampak siap berduet dengan Rice di panggung terbesar.
Membahas pemain Nottingham Forest tersebut, Shearer mencatat: "Anderson telah naik tiga atau empat tingkat sejak meninggalkan Newcastle. Meskipun menyakitkan, dan seberat apa pun saat ia meninggalkan Newcastle, saya pikir hal itu pasti membantunya merasa menjadi bagian yang sangat penting dalam tim tersebut. Ia adalah talenta yang luar biasa dan ia hanya akan semakin baik."
Menanggapi 10 dilema dan absennya Foden
Meskipun sorotan tetap tertuju pada Bellingham, Shearer juga menyinggung kesulitan yang dihadapi Tuchel akibat banyaknya pemain berbakat di posisi nomor 10. Dengan Phil Foden dan Cole Palmer yang juga berebut waktu bermain, persaingan kini semakin ketat.
Menanggapi persaingan tersebut, ia berkata: "Kami berada dalam posisi yang sangat, sangat bagus di posisi nomor 10. Tentunya satu, bahkan mungkin dua pemain yang sangat, sangat berbakat harus ditinggalkan. Phil Foden belum bermain secara reguler, oleh karena itu performanya tidak bisa dikatakan bagus. Kita semua tahu bakat yang dimilikinya. Dia hanya mengalami musim yang kurang memuaskan menurut standar dirinya yang sangat, sangat tinggi. Dia sangat berbakat, tetapi kami belum cukup melihatnya musim ini."