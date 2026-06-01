Singkirkan Jude Bellingham! Timnas Inggris dikabarkan akan menempatkan bintang Real Madrid itu di bangku cadangan, sementara Alan Shearer menjelaskan cara memaksimalkan performa Harry Kane di Piala Dunia 2026

Dalam langkah yang mengejutkan banyak pendukung, Shearer menyatakan bahwa Bellingham seharusnya tidak masuk dalam susunan pemain inti Inggris pada laga pembuka Piala Dunia.

Meskipun Bellingham dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia sepak bola, Shearer berpendapat bahwa Morgan Rogers dari Aston Villa saat ini lebih cocok untuk keseimbangan taktis tim.

Berbicara pada peluncuran kampanye Piala Dunia Betfair, Shearer menyatakan: "Bagi saya, Jude tidak akan menjadi starter pada pertandingan pertama. Saya pikir Thomas akan menggunakan formasi yang telah berhasil baginya dalam pertandingan-pertandingan Inggris: (Elliot) Anderson dan Declan Rice [di lini tengah], lalu Morgan Rogers di depan mereka. Saya memperkirakan dia akan memilih ketiga pemain itu. Itulah yang akan saya lakukan."