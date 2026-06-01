Singkirkan Jude Bellingham! Inggris diperkirakan akan menempatkan bintang Real Madrid itu di bangku cadangan, sementara Alan Shearer menjelaskan cara memaksimalkan potensi Harry Kane di Piala Dunia 2026

Dalam langkah yang mengejutkan banyak pendukung, Shearer menyatakan bahwa Bellingham seharusnya tidak masuk dalam susunan pemain inti Inggris pada laga pembuka Piala Dunia.

Meskipun Bellingham dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia sepak bola, Shearer berpendapat bahwa Morgan Rogers dari Aston Villa saat ini lebih cocok untuk keseimbangan taktis tim.

Saat berbicara dalam peluncuran kampanye Piala DuniaBetfair, Shearer menyatakan: "Menurut saya, Jude tidak akan diturunkan sebagai starter pada pertandingan pertama. Saya rasa Thomas akan memilih formasi yang telah membuahkan hasil bagus baginya dalam pertandingan-pertandingan Inggris: (Elliot) Anderson dan Declan Rice [di lini tengah], lalu Morgan Rogers di depan mereka. Saya memperkirakan dia akan memilih ketiga pemain tersebut. Itulah yang akan saya lakukan."