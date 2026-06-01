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Singkirkan Jude Bellingham! Inggris diperkirakan akan menempatkan bintang Real Madrid itu di bangku cadangan, sementara Alan Shearer menjelaskan cara memaksimalkan potensi Harry Kane di Piala Dunia 2026
Shearer lebih memilih Rogers daripada Bellingham
Dalam langkah yang mengejutkan banyak pendukung, Shearer menyatakan bahwa Bellingham seharusnya tidak masuk dalam susunan pemain inti Inggris pada laga pembuka Piala Dunia.
Meskipun Bellingham dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia sepak bola, Shearer berpendapat bahwa Morgan Rogers dari Aston Villa saat ini lebih cocok untuk keseimbangan taktis tim.
Saat berbicara dalam peluncuran kampanye Piala DuniaBetfair, Shearer menyatakan: "Menurut saya, Jude tidak akan diturunkan sebagai starter pada pertandingan pertama. Saya rasa Thomas akan memilih formasi yang telah membuahkan hasil bagus baginya dalam pertandingan-pertandingan Inggris: (Elliot) Anderson dan Declan Rice [di lini tengah], lalu Morgan Rogers di depan mereka. Saya memperkirakan dia akan memilih ketiga pemain tersebut. Itulah yang akan saya lakukan."
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Mengungkap performa Kane dalam mencetak gol
Alasan utama di balik pemilihan Shearer yang kontroversial adalah kebutuhan untuk memaksimalkan kontribusi kapten Kane. Ikon Newcastle ini meyakini bahwa Inggris mengalami kesulitan di turnamen-turnamen sebelumnya karena kurangnya pemain yang bersedia melakukan pergerakan di belakang striker, sesuatu yang menurutnya dikuasai Rogers lebih baik daripada gelandang-gelandang kreatif yang ada saat ini.
Shearer menjelaskan kebutuhan taktis dari perubahan ini, dengan mengatakan: "Kami tidak melihat performa terbaik Kane di turnamen terakhir beberapa tahun lalu dan saya pikir untuk memaksimalkan kemampuan Harry, seperti yang kita lihat di tim Bayern Munich musim ini, Anda membutuhkan pemain yang berlari melewatinya dan berada di belakangnya."
Ia menambahkan: "Dia sangat brilian dalam turun ke belakang untuk menerima bola dan kemudian memberikan umpan-umpan itu sendiri, tetapi Anda harus memiliki pemain yang berlari melewatinya, dan kami belum sepenuhnya memiliki itu. Jika Inggris ingin tampil baik di turnamen ini, mereka harus memaksimalkan potensi Harry."
Kebangkitan Elliot dan Rogers
Trio lini tengah yang diusulkan Shearer mencakup Elliot Anderson, yang nilainya telah meningkat secara signifikan sejak meninggalkan St James' Park. Meskipun sulit bagi mantan kapten Newcastle itu untuk melihat pemain muda tersebut hengkang dari klub tempat ia tumbuh besar, ia mengakui bahwa kepindahan itu telah membentuk sang gelandang, yang kini tampak siap berduet dengan Rice di panggung terbesar.
Saat membahas pemain Nottingham Forest tersebut, Shearer mengatakan: “Anderson telah naik tiga atau empat tingkat lagi sejak meninggalkan Newcastle. Meskipun hal itu menyakitkan, dan betapapun sulitnya saat ia meninggalkan Newcastle, saya pikir hal itu tentu saja membantunya merasa menjadi bagian yang sangat penting dalam tim tersebut. Ia adalah talenta yang luar biasa dan ia hanya akan terus menjadi lebih baik.”
- AFP
Menanggapi 10 dilema dan tidak dimasukkannya Foden
Meskipun fokus tetap tertuju pada Bellingham, Shearer juga menyinggung kesulitan yang dihadapi Tuchel akibat banyaknya pemain berbakat di posisi nomor 10. Dengan Phil Foden dan Cole Palmer yang juga bersaing untuk mendapatkan menit bermain, persaingan kini semakin sengit dari sebelumnya.
Menanggapi persaingan tersebut, ia berkata: "Kami berada dalam posisi yang sangat, sangat baik di posisi nomor 10. Tentunya satu, bahkan mungkin dua pemain yang sangat, sangat berbakat harus ditinggalkan. Phil Foden belum bermain secara reguler, sehingga performanya tidak bisa dikatakan bagus. Kita semua tahu bakat yang dimilikinya. Dia hanya mengalami musim yang kurang memuaskan menurut standar dirinya sendiri yang sangat, sangat tinggi. Dia sangat berbakat, tetapi kami belum cukup melihatnya musim ini."