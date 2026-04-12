Sindrom Gajah dan Pohon... Apakah ini akan menghancurkan impian Arsenal, Al-Nasr, dan Zamalek di liga yang tak kunjung dimulai?

Posisi Arsenal di Liga Premier tampaknya menjadi perhatian bagi beberapa klub Arab yang sedang berupaya meraih gelar juara pertama mereka setelah sekian lama absen, terutama Al-Nassr yang belum pernah menjuarai Liga Saudi selama 7 tahun, sejak terakhir kali meraihnya pada musim 2018-2019.

Al-Nassr memimpin klasemen Liga Saudi dengan 73 poin, unggul 5 poin dari Al-Hilal di posisi kedua, dan 7 poin dari Al-Ahli yang berada di peringkat ketiga.

Memang selisih poin terlihat besar bagi "Al-Alamy", namun pertandingan-pertandingannya berikutnya di Liga Roshen tampaknya akan lebih sulit, terutama karena mereka akan menghadapi semua tim yang pernah mengalahkan mereka di babak pertama, dalam empat putaran mendatang.

Al-Nassr akan menghadapi Al-Ittifaq, Al-Ahli, Al-Qadisiyah, dan Al-Hilal secara berurutan, tim-tim yang hanya memberinya satu poin di babak pertama, yang berasal dari hasil imbang melawan Al-Ittifaq, sebelum menderita tiga kekalahan berturut-turut.

Jika hasil yang sama terulang di babak kedua, Al-Nassr pasti akan kehilangan posisinya di puncak klasemen, terutama karena mereka akan berhadapan dengan pesaing langsungnya; Al-Hilal dan Al-Ahli, sementara pertandingan mereka akan lebih ringan.

Al-Hilal akan menghadapi Al-Khaleej, Damak, Al-Hazm, Neom, dan Al-Fayha, sementara Al-Ahli akan berhadapan dengan Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Taawoun, Al-Khaleej, dan Al-Khaloud, serta Al-Nassr untuk kedua tim.

Jika hal itu terjadi, ini bukanlah kali pertama Al-Nassr kalah dalam persaingan di fase-fase krusial, karena hal serupa terjadi pada musim 2022-2023 yang dimenangkan oleh Al-Ittihad, yaitu musim pertama bagi bintang Portugal Cristiano Ronaldo yang sedang memburu gelar pertamanya bersama "Al-Alamy".