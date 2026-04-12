Sindrom Gajah dan Pohon... Apakah ini akan menghancurkan impian Arsenal, Al-Nasr, dan Zamalek di liga yang tak kunjung dimulai?

Apakah gelar paling bergengsi itu semakin menjauh dari para pemimpi yang mengharapkan kembalinya gelar tersebut?

Tampaknya pohon liga ini tak lagi mampu menampung lebih banyak gajah, karena inilah gajah pertama yang akan tumbang, yaitu Arsenal yang mengalami kekalahan mengejutkan di Liga Premier.

Sindrom gajah dan pohon telah menghantui Arsenal selama bertahun-tahun; setiap kali tim ini memimpin klasemen, para penggemar mengira mereka akan terjatuh, dan hal itu selalu terjadi pada tahap akhir setiap musim, yang tampaknya akan terulang kembali.

  • Kekalahan Arsenal

    Arsenal mengalami kekalahan mengejutkan dari tim tamu Bournemouth dengan skor 1-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Sabtu lalu di Stadion Emirates, pada pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

    Kekalahan mengejutkan ini membuat perolehan poin Arsenal terhenti di angka 70, yang membuatnya tetap memimpin klasemen, dengan selisih 6 poin dari Manchester City di posisi kedua, namun tim asal London ini telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

    Dengan demikian, tim biru langit kini berpotensi menyamai perolehan poin Arsenal, jika berhasil memenangkan semua pertandingan sisa di Premier League, termasuk pertandingan melawan Arsenal sendiri pada Minggu mendatang.

    Arsenal kini terancam mengulangi skenario tiga musim terakhir, ketika mereka memimpin klasemen, sebelum akhirnya kalah dalam perebutan gelar, baik melawan Liverpool musim lalu, maupun melawan Manchester City sendiri pada dua musim sebelumnya.

    Jika prediksi ini benar, Arsenal akan tetap gagal meraih gelar Liga Premier Inggris untuk musim ke-22 berturut-turut, sejak meraih gelar liga tanpa kekalahan pada musim 2003-2004.

  • Dua pertandingan dan tiga derby

    Yang semakin memperumit situasi Arsenal adalah jadwal pertandingan sulit yang menanti mereka di enam putaran terakhir Liga Inggris, di mana mereka akan menjalani dua pertandingan puncak klasemen dan tiga derby melawan tetangga mereka di ibu kota Inggris.

    "The Gunners" akan bertanding di putaran berikutnya melawan rival langsungnya, Manchester City, sebelum menghadapi laga sulit melawan Newcastle United, yang disusul oleh tiga derby London dalam empat putaran terakhir, melawan Fulham, West Ham, dan Crystal Palace, serta Burnley.

    Selain itu, tim London ini tampaknya lebih sibuk daripada City, karena mereka hampir lolos ke babak semifinal Liga Champions, setelah mengalahkan Sporting Lisbon dengan skor 1-0 di kandang lawan, pada leg pertama perempat final.

    Sebaliknya, City tampaknya sepenuhnya fokus pada kompetisi domestik, setelah tersingkir dari Liga Champions di babak 16 besar, dan pertandingan-pertandingannya belakangan ini tampak kurang intens dibandingkan Arsenal.

    Tim asuhan pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, akan menghadapi Arsenal, sebelum menjalani 5 pertandingan yang lebih mudah melawan Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, dan Aston Villa.

    Memang benar bahwa City sedang berlaga di kompetisi lain, yaitu Piala FA di mana mereka telah mencapai babak semifinal, namun mereka tidak akan mengorbankan liga demi kompetisi tersebut jika terjadi bentrokan jadwal, berbeda dengan Arsenal yang sedang memburu gelar pertamanya di Liga Champions.

  • Apakah Gajah Kemenangan akan tumbang?

    Posisi Arsenal di Liga Premier tampaknya menjadi perhatian bagi beberapa klub Arab yang sedang berupaya meraih gelar juara pertama mereka setelah sekian lama absen, terutama Al-Nassr yang belum pernah menjuarai Liga Saudi selama 7 tahun, sejak terakhir kali meraihnya pada musim 2018-2019.

    Al-Nassr memimpin klasemen Liga Saudi dengan 73 poin, unggul 5 poin dari Al-Hilal di posisi kedua, dan 7 poin dari Al-Ahli yang berada di peringkat ketiga.

    Memang selisih poin terlihat besar bagi "Al-Alamy", namun pertandingan-pertandingannya berikutnya di Liga Roshen tampaknya akan lebih sulit, terutama karena mereka akan menghadapi semua tim yang pernah mengalahkan mereka di babak pertama, dalam empat putaran mendatang.

    Al-Nassr akan menghadapi Al-Ittifaq, Al-Ahli, Al-Qadisiyah, dan Al-Hilal secara berurutan, tim-tim yang hanya memberinya satu poin di babak pertama, yang berasal dari hasil imbang melawan Al-Ittifaq, sebelum menderita tiga kekalahan berturut-turut.

    Jika hasil yang sama terulang di babak kedua, Al-Nassr pasti akan kehilangan posisinya di puncak klasemen, terutama karena mereka akan berhadapan dengan pesaing langsungnya; Al-Hilal dan Al-Ahli, sementara pertandingan mereka akan lebih ringan.

    Al-Hilal akan menghadapi Al-Khaleej, Damak, Al-Hazm, Neom, dan Al-Fayha, sementara Al-Ahli akan berhadapan dengan Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Taawoun, Al-Khaleej, dan Al-Khaloud, serta Al-Nassr untuk kedua tim.

    Jika hal itu terjadi, ini bukanlah kali pertama Al-Nassr kalah dalam persaingan di fase-fase krusial, karena hal serupa terjadi pada musim 2022-2023 yang dimenangkan oleh Al-Ittihad, yaitu musim pertama bagi bintang Portugal Cristiano Ronaldo yang sedang memburu gelar pertamanya bersama "Al-Alamy".

  • Tim Zamalek dalam bahaya

    Di Mesir pun, para pendukung Zamalek bermimpi melihat tim kesayangan mereka meraih gelar liga setelah gagal melakukannya dalam tiga musim terakhir, sejak mereka menjuarai liga untuk musim kedua berturut-turut pada 2021-2022.

    Zamalek, yang bahkan gagal finis di posisi kedua dalam tiga musim terakhir, saat ini memimpin klasemen dengan 46 poin, unggul dua poin dari Pyramids dan Al Ahly, meskipun "Si Merah" telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

    Namun, perjalanan "Ksatria Putih" untuk merebut kembali gelar yang hilang akan dipenuhi rintangan, karena mereka akan menghadapi pesaing langsungnya, Al Ahly dan Pyramids, dan di antaranya akan bertemu dengan ENPPI yang mengalahkannya di babak pertama.

    Pertandingan penutup akan melawan tim Ceramica Cleopatra yang telah menyingkirkan Zamalek dari babak 16 besar Piala Mesir, dan menghalangi mereka mempertahankan gelar yang diraih musim lalu.

    Selain itu, Zamalek adalah satu-satunya tim Mesir yang berkompetisi di turnamen Afrika, dan kini hampir lolos ke final Piala Konfederasi, setelah mengalahkan Shabab Belouizdad 1-0 di kandang lawan pada leg pertama semifinal.

    Sebaliknya, Al Ahly dan Pyramids tampaknya lebih fokus pada kompetisi domestik, setelah tersingkir dari Liga Champions Afrika di babak perempat final, masing-masing oleh Al Taraji Tunisia dan Raja Maroko.

