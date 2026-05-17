Mengenai kasus Manuel Neuer, Julian Nagelsmann secara konsisten menghindar dari semua pertanyaan saat tampil di acara "Aktuelles Sportstudio" ZDF pada Sabtu malam. Meskipun tanda-tandanya semakin jelas, hingga saat ini masih belum diketahui apakah kiper FC Bayern berusia 40 tahun itu akan kembali membela timnas Jerman di Piala Dunia dan menggantikan Oliver Baumann di bangku cadangan.
Sindiran sinisnya terhadap Uli Hoeneß tak membuahkan hasil! Julian Nagelsmann justru membuat kekacauan dengan mengutip contoh Aleksandar Pavlovic
Sebaliknya, Nagelsmann merespons kritik terbaru dari Uli Hoeneß dengan sedikit lebih tegas. Bos FC Bayern itu, antara lain, menuduh pelatih timnas Jerman terlalu sering melakukan rotasi. "Jika Jerman berhasil menjadi sebuah tim, meskipun pelatihnya tidak mampu memainkan susunan pemain yang sama dua kali berturut-turut—maka kita punya peluang," kata Hoeneß. Dan: "Tim Jerman belum pernah bermain dengan susunan pemain yang sama dua kali berturut-turut - itu yang saya tuduhkan kepada Julian, dan saya sudah mengatakan hal itu kepadanya secara pribadi." Selain itu, Hoeneß menuduh mantan pelatih FC Bayern itu merasa "sedikit tersinggung" setelah berbicara dengannya.
"Saya sangat menghargai Uli," Nagelsmann memulai balasannya dengan pujian. "Dia meraih kesuksesan luar biasa dan berperan besar dalam menjadikan Bayern München klub seperti sekarang ini—termasuk reputasinya di Eropa." Hoeneß memiliki nomor telepon selulernya. "Dan saya selalu senang jika dia memiliki sesuatu yang mendesak. Jika dia melihat potensi perbaikan pada saya, pada tim, pada skuad, dia boleh menelepon saya kapan saja."
Namun, dia tidak mau membiarkan dua tuduhan konkret dari Hoeneß begitu saja. "Saya benar-benar sangat, sangat jarang tersinggung," kata Nagelsmann awalnya. Kemudian dia menanggapi kritik soal rotasi dengan senyum sinis: "Hanya satu contoh: Saya rasa pada September, Aleks Pavlovic bermain sejak awal. Pada bulan Oktober, dia cedera. Kami kemudian mengganti pemain itu sekali. Saya tidak tahu apakah Uli akan senang jika saya berkata: 'Ayo, Pavlo, cedera itu tidak masalah, kamu tetap harus bermain pada bulan Oktober.'"
Fakta-fakta yang dipelintir dalam kasus Aleksandar Pavlovic
Pada dasarnya, Nagelsmann tentu saja ingin mengatakan—dan memang benar—bahwa perubahan susunan pemain inti di timnas Jerman terkadang tidak terhindarkan karena jeda yang panjang antara pertandingan dan kemungkinan cedera. Namun, dalam contoh yang ia berikan, ia sedikit membingungkan.
Faktanya, begini yang terjadi: Meskipun Pavlovic sudah pulih setelah mengalami patah tulang orbital dan baru saja bermain dua kali untuk FC Bayern, Nagelsmann secara sukarela tidak memanggil Pavlovic selama fase pertandingan internasional pada bulan September - yang, ngomong-ngomong, memicu beberapa perdebatan saat itu. Pada bulan Oktober, Pavlovic kembali ke skuad dan dua kali masuk dalam susunan pemain inti. Sungguh mengejutkan bahwa Nagelsmann tidak memeriksa dengan tepat pernyataan yang mungkin sengaja dibuat untuk menyerang ini sebelumnya. Terlepas dari fakta-fakta yang disalahartikan ini, Nagelsmann mengubah susunan starting eleven-nya di lima posisi antara pertandingan kedua pada September (3-1 melawan Irlandia Utara) dan pertandingan pertama pada Oktober (4-0 melawan Luksemburg).
Dalam beberapa waktu terakhir, Nagelsmann berulang kali menimbulkan keheranan dengan pernyataan-pernyataan yang mudah dibantah. Di antaranya, dalam wawancara sensasional dengan majalah Kicker pada bulan Maret, ia memuji Leon Goretzka atas kekuatan sundulannya – bahkan jika dibandingkan dengan Anton Stach. Namun, statistik justru menunjukkan hal sebaliknya. Terkait contoh Pavlovic yang disebutkan di atas, Nagelsmann telah beberapa kali memberikan komentar kontroversial, misalnya mengenai durasi bermain dan riwayat kesehatannya.
Timnas Jerman: Rekam Jejak Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Timnas
Permainan S - U - N Gol Poin/per pertandingan 31 19 - 6 - 6 70:33 63/2,03