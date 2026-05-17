Sindiran sinisnya terhadap Uli Hoeneß tak membuahkan hasil! Julian Nagelsmann justru membuat kekacauan dengan mengutip contoh Aleksandar Pavlovic

Sebaliknya, Nagelsmann merespons kritik terbaru dari Uli Hoeneß dengan sedikit lebih tegas. Bos FC Bayern itu, antara lain, menuduh pelatih timnas Jerman terlalu sering melakukan rotasi. "Jika Jerman berhasil menjadi sebuah tim, meskipun pelatihnya tidak mampu memainkan susunan pemain yang sama dua kali berturut-turut—maka kita punya peluang," kata Hoeneß. Dan: "Tim Jerman belum pernah bermain dengan susunan pemain yang sama dua kali berturut-turut - itu yang saya tuduhkan kepada Julian, dan saya sudah mengatakan hal itu kepadanya secara pribadi." Selain itu, Hoeneß menuduh mantan pelatih FC Bayern itu merasa "sedikit tersinggung" setelah berbicara dengannya.

"Saya sangat menghargai Uli," Nagelsmann memulai balasannya dengan pujian. "Dia meraih kesuksesan luar biasa dan berperan besar dalam menjadikan Bayern München klub seperti sekarang ini—termasuk reputasinya di Eropa." Hoeneß memiliki nomor telepon selulernya. "Dan saya selalu senang jika dia memiliki sesuatu yang mendesak. Jika dia melihat potensi perbaikan pada saya, pada tim, pada skuad, dia boleh menelepon saya kapan saja."

Namun, dia tidak mau membiarkan dua tuduhan konkret dari Hoeneß begitu saja. "Saya benar-benar sangat, sangat jarang tersinggung," kata Nagelsmann awalnya. Kemudian dia menanggapi kritik soal rotasi dengan senyum sinis: "Hanya satu contoh: Saya rasa pada September, Aleks Pavlovic bermain sejak awal. Pada bulan Oktober, dia cedera. Kami kemudian mengganti pemain itu sekali. Saya tidak tahu apakah Uli akan senang jika saya berkata: 'Ayo, Pavlo, cedera itu tidak masalah, kamu tetap harus bermain pada bulan Oktober.'"