Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sindiran nakal lagi untuk Erling Haaland? Bek Arsenal, Gabriel, tampaknya kembali memanaskan perseteruan dengan striker Man City melalui pilihan lagu dalam postingan TikTok-nya terkait gelar juara Liga Premier
Persaingan itu kini berlanjut ke ranah musik di dunia maya
Persaingan pribadi yang sengit antara Gabriel dan Haaland kini merambah dari lapangan ke media sosial. Setelah perayaan gelar juara Liga Premier yang meriah dari The Gunners pada hari Minggu, Gabriel mengunggah video dirinya sedang memegang trofi bergengsi tersebut di TikTok. Namun, justru lagu latar yang menarik perhatian para pendukung. Pemain asal Brasil itu memilih lagu Flo Rida tahun 2011 berjudul "Good Feeling" sebagai latar belakang postingannya. Pilihan lagu ini secara luas ditafsirkan sebagai respons langsung terhadap Haaland, yang sebelumnya menyanyikan "oh, sometimes, I get a good feeling" ke arah kamera televisi setelah City memastikan kemenangan krusial 2-1 atas Arsenal di awal musim ini.
- AFP
Sejarah bentrokan di lapangan
Balasan digital ini hanyalah insiden terbaru dalam perseteruan yang mencapai titik didih selama musim 2024-25. Dalam laga seru yang berakhir imbang 2-2 antara kedua raksasa tersebut pada musim itu, Haaland melemparkan bola tepat ke bagian belakang kepala Gabriel setelah gol penyama kedudukan di menit-menit akhir. Pemain andalan Arsenal itu kemudian memperkeruh suasana dalam wawancara pasca-pertandingan, dengan tegas menyatakan bahwa timnya sedang "menunggu" City di Emirates. Gabriel kemudian memastikan untuk merayakan golnya dengan penuh semangat di hadapan sang striker saat Arsenal meraih kemenangan telak 5-1 di kandang pada akhir musim itu.
Musim yang gemilang bagi kedua tokoh utama tersebut
Meskipun jelas-jelas saling tidak menyukai, kedua pemain ini telah mencatatkan musim individu yang gemilang musim ini. Penyerang asal Norwegia itu tetap mematikan seperti biasa, mencetak 38 gol dalam 52 penampilan di semua kompetisi. Performa luar biasa yang ditunjukkannya di liga domestik memastikan dirinya meraih Sepatu Emas Liga Premier untuk ketiga kalinya dalam empat musim. Sementara itu, Gabriel menjadi sosok yang sangat berpengaruh dengan 50 penampilan di semua kompetisi, berperan sebagai fondasi pertahanan Arsenal yang tangguh yang pada akhirnya mengantarkan klub London itu meraih gelar domestik. Meskipun Manchester City gagal meraih gelar, semangat kompetitif kedua pemain ini telah menyemarakkan liga utama Inggris.
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Gabriel dan Haaland?
Ke depan, fokus utama Gabriel akan beralih ke gelar Eropa, seiring persiapan Arsenal untuk menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada 30 Mei. Namun, sangat kecil kemungkinannya bahwa duel pribadi yang seru antara dirinya dan Haaland benar-benar telah berakhir. Dengan kedua bintang tersebut diperkirakan akan tetap menjadi sosok kunci bagi klub masing-masing, para penggemar dapat menantikan pertemuan-pertemuan yang lebih seru ketika mereka tak terhindarkan akan kembali berhadapan musim depan.