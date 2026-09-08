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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Simone Inzaghi: setelah 47 pertandingan beruntun, Al-Hilal asuhannya kalah untuk pertama kalinya

S. Inzaghi
Saudi Pro League
Al-Hilal

Kemenangan pertama dalam 90 menit untuk mantan pelatih Inter dan Lazio itu sejak ia berada di Arab Saudi

Kejutan besar di Saudi Pro League: Neom asuhan Christophe Galtier menang tandang dengan skor telak 2-0 atas Al-Hilal asuhan Simone Inzaghi dan memberikan kekalahan pertama dalam 90 menit kepada pemuncak klasemen sejak kedatangan pelatih Italia itu di Arab Saudi.


Bagi mantan pelatih Inter dan Lazio itu, ini merupakan sebuah kemunduran yang menghentikan rangkaian impresif 47 pertandingan beruntun tanpa kekalahan dalam 90 menit, dengan menghitung Saudi League, Liga Champions Asia, dan piala domestik. Gol pembuka laga lahir lewat gol bunuh diri Kalidou Koulibaly, nama lain yang juga tidak asing dari Serie A, yang mengirim bola ke gawangnya sendiri untuk membawa Neom unggul 1-0. Menjelang akhir laga, gol kedua kemudian datang lewat Amadou Koné, yang memastikan kemenangan.


  • Inzaghi menutup musim lalu tanpa terkalahkan, tetapi gagal meraih trofi-trofi paling penting: di liga, Al-Hilal dikalahkan oleh Al-Nassr asuhan Cristiano Ronaldo, sementara di Liga Champions Asia mereka tersingkir lewat adu penalti melawan Al-Sadd asuhan Roberto Mancini.

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