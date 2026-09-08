Simone Inzaghi: setelah 47 pertandingan beruntun, Al-Hilal asuhannya kalah untuk pertama kalinya

Kejutan besar di Saudi Pro League: Neom asuhan Christophe Galtier menang tandang dengan skor telak 2-0 atas Al-Hilal asuhan Simone Inzaghi dan memberikan kekalahan pertama dalam 90 menit kepada pemuncak klasemen sejak kedatangan pelatih Italia itu di Arab Saudi.





Bagi mantan pelatih Inter dan Lazio itu, ini merupakan sebuah kemunduran yang menghentikan rangkaian impresif 47 pertandingan beruntun tanpa kekalahan dalam 90 menit, dengan menghitung Saudi League, Liga Champions Asia, dan piala domestik. Gol pembuka laga lahir lewat gol bunuh diri Kalidou Koulibaly, nama lain yang juga tidak asing dari Serie A, yang mengirim bola ke gawangnya sendiri untuk membawa Neom unggul 1-0. Menjelang akhir laga, gol kedua kemudian datang lewat Amadou Koné, yang memastikan kemenangan.



