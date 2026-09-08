Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan mengingat investasi besar yang dilakukan Al-Hilal pada bursa transfer musim panas untuk memperkuat skuad yang sudah bertabur bintang. Inzaghi menurunkan ketiga penyerang berprofil tinggi mereka, yang direkrut pada musim panas ini dari klub-klub Premier League dengan total biaya yang dilaporkan melebihi $200 juta. Meski diperkuat Gabriel Martinelli, Ollie Watkins, dan Crysencio Summerville, tuan rumah gagal menemukan gol pembuka, yang menyoroti kurangnya kekompakan yang langka di sepertiga akhir dan tentu akan membuat staf pelatih khawatir.

"Memang benar manajemen melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi kami masih berada di puncak klasemen, dan saya tidak menyalahkan para pemain," ujar sang manajer.