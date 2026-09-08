Getty Images Sport
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Simone Inzaghi membela Gabriel Martinelli & Ollie Watkins setelah lini serang senilai $200 juta mandul dan mengakhiri rekor bersejarah 47 pertandingan tak terkalahkan Al Hilal
Rentetan itu berakhir di Riyadh
Juara Arab Saudi 19 kali itu menelan kekalahan kandang 2-0 yang memalukan dari Neom pada Senin, yang menandai kekalahan liga pertama mereka dalam lebih dari setahun. Hasil tersebut juga menandai berakhirnya catatan sempurna pelatih Simone Inzaghi di kompetisi domestik sejak ia membuat kepindahan besar dari Inter Milan pada Juni 2025 untuk mengambil alih raksasa Riyadh itu. Hingga laga ini, Al-Hilal menikmati start sempurna pada musim baru, dengan mengoleksi lima kemenangan beruntun untuk duduk nyaman di puncak klasemen. Namun, aura tak terkalahkan yang menyelimuti klub itu akhirnya sirna di depan pendukung mereka sendiri.
- Getty Images Sport
Rekrutan Premier League gagal bersinar
Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan mengingat investasi besar yang dilakukan Al-Hilal pada bursa transfer musim panas untuk memperkuat skuad yang sudah bertabur bintang. Inzaghi menurunkan ketiga penyerang berprofil tinggi mereka, yang direkrut pada musim panas ini dari klub-klub Premier League dengan total biaya yang dilaporkan melebihi $200 juta. Meski diperkuat Gabriel Martinelli, Ollie Watkins, dan Crysencio Summerville, tuan rumah gagal menemukan gol pembuka, yang menyoroti kurangnya kekompakan yang langka di sepertiga akhir dan tentu akan membuat staf pelatih khawatir.
"Memang benar manajemen melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi kami masih berada di puncak klasemen, dan saya tidak menyalahkan para pemain," ujar sang manajer.
Kelengahan di lini belakang menghantui sang juara
Meski sorotan besar tertuju pada lini serang yang tumpul, kesalahan di lini belakang sama mengkhawatirkannya bagi Blue Waves. Gol bunuh diri yang buruk dari mantan andalan Chelsea Kalidou Koulibaly menjadi penanda awal laga, memberi Neom keunggulan yang tak pernah terlihat akan mereka lepaskan. Situasi memburuk sesaat sebelum jeda ketika gelandang Pantai Gading Amadou Kone menggandakan keunggulan.
"Saya bertanggung jawab atas kekalahan menyakitkan ini, yang akan membuat saya tidak bisa tidur. Pada babak pertama kami tidak tampil seperti yang seharusnya, dan kami kebobolan dua gol, lalu pada babak kedua kami masuk dengan kuat, tetapi kami tidak beruntung dalam mencetak gol. Para pemain melakukan apa yang harus mereka lakukan," kata Inzaghi.
- Getty Images Sport
Persaingan gelar juara kembali terbuka lebar
Hasil ini bukan hanya mengakhiri era dominasi bersejarah, tetapi juga memberi dorongan besar bagi para pesaing di Liga Pro Saudi. Cristiano Ronaldo dan Al Nassr kini memiliki peluang emas untuk menyamai perolehan poin pemuncak klasemen jika mereka bisa meraih kemenangan atas Abha pada Kamis. Inzaghi menutup malam itu dengan kembali menegaskan tanggung jawabnya dan perlunya respons cepat dalam beberapa pekan ke depan.
"Ini adalah kekalahan pertama saya di Arab Saudi sejak saya datang, dan yang harus kami lakukan sekarang adalah belajar darinya. Saya ulangi bahwa saya mengambil tanggung jawab penuh atas kekalahan ini, dan kekalahan seperti ini mengembalikan para pemain ke realitas," ujarnya.
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